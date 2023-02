El Gobierno regional se muestra orgulloso de los primeros pasos del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha resaltado que “nuestra diferencia con los demás institutos de investigación es el trabajo en red, unificando los recursos disponibles para potenciar la eficacia científica y la rentabilidad asistencial de la investigación en Ciencias de la Salud en nuestra región”.



Fernández Sanz ha señalado la unión entre la Junta y las universidades existentes en Castilla–La Mancha, para, entre todos, “asumir el reto de aunar los esfuerzos de investigación en el ámbito biomédico y sanitario, compartiendo la ganas de motivar a nuestros estudiantes y a nuestros profesionales para que generen conocimiento”.

Toledo, 8 de febrero de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha se ha mostrado orgulloso de los primeros pasos del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla–La Mancha (IDISCAM). Así lo ha destacado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en la inauguración de las primeras Jornadas de Investigación Sanitaria de Castilla–La Mancha, que han sido organizadas por el IDISCAM.



“Si uno de nuestros grandes objetivos cuando nació el IDISCAM era conectar y reunir talento, me siento satisfecho de ver ya aquí mucho talento, procedente de distintos lugares de la región, reunido y dispuesto a conectar y a compartir”, ha resaltado Fernández Sanz.



El consejero ha asegurado que “esta I Jornada de Investigación es una muestra de que, desde que tuvo lugar su presentación oficial el pasado mes de julio, el IDISCAM continúa dando pasos para tomar velocidad de crucero”.



El responsable de las políticas sanitarias de Castilla–La Mancha ha recordado que, previo a su nacimiento, “hubo mucho diálogo y mucha voluntad entre el Gobierno de Castilla–La Mancha, el SESCAM, las universidades de Alcalá y de Castilla–La Mancha y la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos”, integrantes del IDISCAM, para poner en marcha el proyecto.



“Entre todos, asumimos el reto de aunar los esfuerzos de investigación en el ámbito biomédico y sanitario de nuestra región y compartimos las ganas de motivar a nuestros estudiantes y a nuestros profesionales para que generen conocimiento destinado a mejorar la prevención de la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento y a promover la salud de la ciudadanía”, ha señalado Fernández Sanz.



El consejero ha insistido en que “nuestra diferencia con los demás institutos de investigación es el trabajo en red, unificando los recursos disponibles para potenciar la eficacia científica y la rentabilidad asistencial de la investigación en Ciencias de la Salud en nuestra región”.



Y esto es así porque, como coincidían en afirmar los rectores de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, y de la UCLM, José Julián Garde, “investigar ya no es un acto personal, sino que requiere de muchos protagonistas y de una amplia red que interrelacione grupos de investigación básica, clínica y traslacional”.



Fernández Sanz ha destacado que el director científico del IDISCAM, Viçens Martínez, ha presentado el IDISCAM en todas las gerencias sanitarias del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha, dando a conocer la iniciativa y promoviendo la investigación.



Por ello, el consejero ha asegurado que “investigar es vital en las universidades públicas y en las instituciones sanitarias. En esencia, consiste en hacerse preguntas para resolver problemas y poner la inteligencia, la voluntad y todos los recursos necesarios para responderlas y solucionar esos problemas”.



Así, “las ideas suelen generar más ideas. Por ello, es tan poderosa, sugerente y atractiva esta idea de crear y alimentar un entorno en el que grupos, que pudiera parecer que no tienen mucho que ver, al conocerse e interrelacionar, alimenten ese caldo de cultivo que genera más conocimiento”, ha destacado Fernández Sanz.



Con todo este trabajo de mucha gente, el Gobierno de Castilla–La Mancha ha conseguido colocar a la región en el mapa de la ciencia y “seguirá apostando firmemente por aunar la investigación en salud con esta visión integral e integradora, buscando las sinergias, potenciando el talento, que tenemos mucho, y el trabajo de los grupos consolidados y emergentes”, ha concluido el consejero.





