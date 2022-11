El Gobierno regional licita la obra de rehabilitación del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresiones Sexuales en la provincia de Albacete

La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, ha explicado que se tratará de un “espacio de atención y protección” para atender integralmente a mujeres que hayan sido víctimas de violencia sexual, con asesoramiento jurídico, psicológico y social “ytambién con un espacio de protección y acogida de urgencia”.



La consejera de Igualdad ha subrayado que “las políticas de Emiliano García–Page demuestran que vamos siendo avanzadilla en Castilla–La Mancha y que nadie nos tiene que recordar nuestro compromiso con la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista”.

Madrigueras (Albacete), 10 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Macha espera poder adjudicar en breve la obra de rehabilitación del Centro de Atención a las Víctimas de Agresiones Sexuales en la provincia de Albacete que se ubicará en un edificio de la Junta ubicado en la calle Rosario, esquina con la calle Dionisio Guardiola, después de que el plazo de licitación concluya al mediodía de mañana viernes.



Así lo ha avanzado en Madrigueras la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha explicado que se tratará de un “espacio de atención y protección complementarios, para atender integralmente a mujeres que hayan sido víctimas de violencia sexual, con asesoramiento jurídico, psicológico y social y también con un espacio de protección y acogida de urgencia en el caso que tengan que salir por diferentes causas de sus domicilios”.



La consejera de Igualdad ha calificado de “buena noticia” que la provincia de Albacete vaya a contar con este centro dirigido “a todas las víctimas de violencia sexual que quieran acudir al Gobierno de Castilla–La Mancha” y ha manifestado el empeño del Gobierno para prestar una atención “con la mayor calidad posible, en un edificio que está en el centro, se va a saber dónde está, porque las mujeres no tienen por qué esconderse”. Al respecto, ha explicado que las encuestas y los datos del Ministerio de Interior indican que solo un pequeño porcentaje de mujeres denuncian agresiones sexuales, por tanto “hay muchas más agresiones de las que se denuncian y lo que quiere el Gobierno de Castilla–La Mancha es que no haya ninguna víctima desamparada”, ha afirmado con contundencia.



El centro de Albacete es uno de los cinco que se abrirán en cada una de las capitales de provincia de la región, que en conjunto cuentan con un presupuesto total de 5,8 millones de euros. “Las políticas de Emiliano García–Page demuestran que vamos siendo avanzadilla en Castilla–La Mancha, que estamos siendo punta de lanza permanentemente, que nadie nos tiene que recordar nuestro compromiso con la igualdad de género y la lucha contrala violencia machista”, ha dicho la consejera.



Políticas sociales para la igualdad de oportunidades



Blanca Fernández asiste hoy en Madrigueras a uno de los encuentros con mujeres rurales que el Gobierno regional viene promoviendo para compartir el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía y conocer sus” necesidades e inquietudes” y trasladarlas a la acción política de manera transversal porque sin ellas “el medio rural no tiene futuro”. En concreto, en Madrigueras se han reunido asociaciones de mujeres de más de 20 municipios de la comarca, “400 mujeres hoy aquí presentes porque lo que tenemos claro desde el Gobierno de Emiliano García–Page es que apostar por el medio rural pasa por apostar por la calidad de vida y las políticas de Igualdad”.



En ese sentido, la consejera ha explicado que la transversalidad, como la que impregna las políticas sociales “incide directamente en la igualdad de oportunidades” y así lo indican la envergadura de los datos como el millón de horas que se destinan al Servicio de Ayuda a Domicilio en la provincia de Albacete con un presupuesto de más de 11 millones de euros entre Junta y ayuntamientos, lo que permite atender a 7.000 personas con dependencia y generar 600 puestos de trabajo que en un más de 90 por ciento son empleos femeninos.



Ahondado en este punto, Blanca Fernández ha afirmado que con los 600 millones de euros que destina el Ejecutivo autonómico al Sistema de la Dependencia “estamos atendiendo a los dependientes, pero también estamos generando oportunidades de empleo para las mujeres y estamos aliviando la mochila de los cuidados que mayoritariamente recae en las mujeres”.



Una lanza a favor las amas de casa



La consejera de Igualdad ha querido “romper una lanza a favor de esas miles de amas de casa que en nuestros pueblos han sido durante décadas la columna vertebral del estado del bienestar, y aún hoy lo siguen siendo con mucha intensidad, de hecho, hay muchísimas mujeres que han renunciado a todo por el cuidado de los demás”.



Sobre el valor de su trabajo, Blanca Fernández ha recordado que hay estudios que establecen en 34.000 millones de euros al año los que se generarían si esas mujeres pudieran cobrar por su labor; en un 70 por ciento de las ocasiones las tareas de los cuidados y del hogar están a cargo de las mujeres y eso supone 130 millones de horas diarias de trabajo sin remunerar.



“Por tanto, las amas de casa no deben ser invisibles. Para este Gobierno no lo son y lo que hacemos es a través de todas nuestras políticas intentar favorecer el cuidado de la vida, garantizar la dignidad y generar oportunidades para las mujeres. Este es el camino y hay que seguir incidiendo, especialmente en las zonas rurales porque es donde más necesidades hay y menos recursos públicos”, ha finalizado la consejera.





