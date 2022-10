El Gobierno regional lanza el concurso ‘Un bocata contra la desinformación’ para promover el pensamiento crítico entre los jóvenes ante el exceso de noticias falsas

“La idea surge ante el exceso de noticias falsas que se distribuyen por redes sociales y la necesidad de educar en promover el pensamiento crítico en la ciudadanía, especialmente en la juventud”, tal y como ha explicado el director general de Cohesión Territorial, Alipio García.

Se concursa mediante la grabación de un video con la siguiente metodología: identificar un bulo recibido y que no dañe o perjudique a alguien; contrastarlo; preparar un texto con la estructura de bocadillo: verdad–bulo–verdad, y, para terminar, grabar un video de una duración máxima de 59 segundos en vertical. Las bases se pueden consultar en la web del concurso: https://agendaaudiovisual.castillalamancha.es/proyectos/concurso–un–boca....

“La idea surge ante el exceso de noticias falsas que se distribuyen por redes sociales y la necesidad de educar en promover el pensamiento crítico en la ciudadanía, especialmente en la juventud”, tal y como ha explicado el director general de Cohesión Territorial, Alipio García, quien ha añadido que “nuestro objetivo es promover el pensamiento crítico, que no nos dejemos liar por la desinformación que provocan los bulos y los fakes, verificar y decidir qué se consume”. El programa se engloba en el proyecto de Alfabetización Mediática de la Consejería, como parte de la Agenda Audiovisual.



Dirigido a jóvenes, de entre 14 y 25 años de edad, y a centros educativos de la región, “queremos premiar la habilidad para analizar, contextualizar y evaluar la información que recibe la juventud de a través de medios digitales principalmente”, ha asegurado García. “Contribuir a que la ciudadanía realice un consumo responsable de contenidos audiovisuales, especialmente en redes sociales y tener un papel activo como creadores de contenido responsable”, ha recalcado.



La dinámica es sencilla, como ha explicado, “trabaja la idea en tu cabeza y después grábala en video siguiendo esta estructura: primero, identifica un bulo que hayas recibido y que no dañe o perjudique a alguien; segundo, contrástalo; y tercero, prepara un texto con la estructura de bocadillo: verdad–bulo–verdad. Y, para terminar, grábate un video de una duración máxima de 59 segundos en vertical. Cuando tengas el video listo, hay que enviarlo completando el formulario de inscripción y nos encargamos de subirlo al perfil de Tik–Tok clm_nomelies con el hashtag #Nomelíes”.



Hay tres categorías o modalidades para participar: individual, en grupo compuesto por entre dos y cuatro personas de ambos sexos (sus integrantes deben cumplir el requisito de edad, es decir, de entre 14 y 25 años de edad). Y por centro educativo, puede participar el profesorado con independencia del ciclo en el que impartan la docencia.



El contenido debe ser original, es decir, las voces, la música y cualquier elemento sonoro que se utilice deben estar libres de derechos o ser originales. “Se valorará, el tratamiento contextualizado y riguroso del tema, la calidad narrativa, la originalidad y novedad”, ha apuntado García.



Fechas y plazos del concurso



El concurso ya está en marcha la fase de recepción de videos que se prolonga hasta el 25 de enero de 2023. Posteriormente habrá una fase de votación, desde 01/02/2023 hasta 15/02/2023, la fase semifinal el 16/02/2023 y los ganadores se darán a conocer antes del 28/02/2023.



Entre los numerosos premios que se otorgarán destacan a los cinco trabajos finalistas, de cada modalidad, elegidos en la fase final: Individual: Los tres primeros trabajos clasificados recibirán como premio un cheque regalo de 150? cada uno; y el resto de finalistas, es decir los dos siguientes, recibirán un cheque regalo valorado en 50? cada uno.



En modalidad de grupo, cada una de las personas integrantes de los tres primeros grupos clasificados, recibirán como premio un cheque regalo valorado en 75? cada uno. Y el resto de finalistas, es decir cada una de las personas integrantes de los dos siguientes grupos, recibirán un cheque regalo valorado en 25? cada uno.

Y respecto al centro educativo, los tres primeros centros educativos clasificados, recibirán como premio un cheque regalo de 500? cada uno para el propio centro; y para el/la profesor/a representante del centro, un cheque regalo por valor de 300?. El resto de finalistas, es decir los dos siguientes centros educativos, recibirán como obsequio: un cheque regalo de 250? cada uno. para el propio centro; y un cheque regalo por valor de 100? para el/la profesor/a representante.



Las bases se pueden consultar en la web concurso ‘Un bocata contra la desinformación’ dentro de la Agenda Audiovisual https://agendaaudiovisual.castillalamancha.es/proyectos/concurso–un–bocata–contra–la–desinformacion. Toda la información referida al mismo, se irá publicando en la web. Y si existen dudas se puede enviar un email a la dirección soporteconcursonomelies@jccm.es.







