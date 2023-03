El Gobierno regional invierte cerca de dos millones de euros en dotar de cobertura 4G a 25 pedanías de Nerpio y Yeste que agrupan a 800 habitantes

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha destacado que el Ejecutivo regional ha multiplicado por ocho las localidades de la Sierra del Segura con 4G invirtiendo cuatro millones de euros en desplegar 49 antenas que dan conectividad al 98,6 por ciento de la población de esta comarca que sufre los efectos de la despoblación.



El Ejecutivo autonómico ha instalado en menos de ocho años en Castilla–La Mancha 276 antenas 4G con un coste de 24 millones de euros; 86 de las mismas, y gracias a una inversión de siete millones de euros se han desplegado en la provincia de Albacete, dotando de conectividad al 98,2 por ciento de la población provincial.



Desde que gobierna el presidente García–Page Albacete ha pasado de tener cobertura 4G sólo en la capital, Hellín, Almansa y Villarrobledo, a que 353 localidades de la provincia dispongan de esta conectividad.

Nerpio (Albacete), 16 de marzo de 2023.– El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha subrayado que la apuesta del Ejecutivo de García–Page por dotar de conectividad a toda la región ha propiciado invertir un total de 24 millones de euros en “276 antenas que hemos desplegado a lo largo de las cinco provincias de Castilla–La Mancha; de las mismas, 86 las hemos instalado en la provincia de Albacete destinando a su construcción siete millones de euros”, una circunstancia que, según ha indicado, “ha propiciado que, a día de hoy el 98,2 por ciento de la población provincial disponga de cobertura 4G”.



Escudero ha hecho estas afirmaciones durante la reunión que ha llevado a cabo en la localidad albaceteña de Nerpio, donde se ha reunido con alcaldes y distintos colectivos de la comarca de la Sierra del Segura para tratar temas de su departamento, y en la que ha estado acompañado del director general de Cohesión Territorial, Alipio García; del delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; de la delegada de Desarrollo Sostenible en la provincia, Llanos Valero; y del primer edil del municipio, José Antonio Gómez Moreno.



El representante del Ejecutivo autonómico ha expuesto ante los presentes los “importantes avances” experimentados en la provincia en materia de telecomunicaciones, “donde hemos pasado de tener conexión 4G únicamente en cuatro localidades de la provincia (Albacete, Hellín, Almansa y Villarrobledo),en la legislatura del Partido Popular, a disponer de cobertura en 353 núcleos urbanos”, ha dicho.



“Tenemos claro que nuestras zonas rurales tienen que estar conectadas, puesto que las telecomunicaciones son un derecho y ejercen de motor de desarrollo para todas aquellas personas que quieran trabajar o estudiar desde nuestros pueblos, además de ser fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestros servicios públicos más indispensables”, ha afirmado.



Cerca de dos millones de euros para dotar de cobertura a 25 pedanías de Nerpio y Yeste



El titular de Desarrollo Sostenible ha puesto en valor las actuaciones realizadas para llegar hasta “el último rincón de la provincia”. En este sentido, y centrándose en los municipios de Nerpio y de Yeste, ha indicado que “hemos destinado casi dos millones de euros para desplegar la cobertura 4G en 25 pequeñas pedanías de los mismos que agrupan a unos 800 habitantes”.



En concreto, ha indicado que la inversión total en Nerpio ha sido de 574.381,36 euros en siete de sus pedanías, que suman 140 vecinos y vecinas; una inversión media del Gobierno regional de 4.000 euros por habitante en dichas localidades para dotarles “de una conectividad móvil de calidad, un dato muy significativo de la importancia que damos a los despliegues en todo nuestro territorio”, tal y como ha recalcado.



Además, el consejero ha añadido que este despliegue de banda ancha móvil está siendo complementado con el de fibra óptica que ya alcanza a Nerpio y seis pedanías y se incrementará en otras tres el año que viene.



Mientras, en el municipio de Yeste, la inversión total es de 1.325.620,09 euros en 18 pedanías que suman 668 habitantes, “una inversión media del Gobierno autonómico de 1.985 euros por vecino o vecina, una cifra también muy representativa del esfuerzo que hacemos y cuáles son nuestras prioridades”, ha remarcado Escudero.



También en el caso de Yeste, el despliegue de banda ancha móvil está siendo complementado con el despliegue de fibra óptica que ya alcanza a esta localidad y 15 pedanías, y se va a incrementar en otras dos pedanías el año que viene.



La Comarca de la Sierra del Segura ha multiplicado por ocho las localidades con cobertura con García–Page



El consejero también se ha referido a la evolución de los despliegues en la comarca de la Sierra del Segura, donde “desde que Emiliano García–Page llegó a la presidencia en 2015 hemos multiplicado casi por ocho las localidades que disponen de 4G o 5G, pasando de 19 a 143 núcleos de población conectados que abarcan al 98,6 por ciento de la población de la comarca”. Ha añadido también que esta situación no ha sido fruto de la casualidad, “sino de la decisión de destinar cuatro millones de euros en desplegar 49 antenas 4G”.



Escudero ha reseñado varios ejemplos de la evolución conseguida; “la pequeña pedanía de Boche ha pasado de estar prácticamente incomunicada a tener disponible 4G y fibra óptica, o en Gallego, pedanía de Elche de la Sierra con sólo nueve habitantes, en poco más de tres años ya disponen tanto de 4G, como de banda ancha”, ha recalcado.



Por último, el responsable de Desarrollo Sostenible ha subrayado que “estamos avanzando a pasos agigantados en una de las comarcas más complicadas en despliegues de telecomunicaciones, no en vano es la segunda comarca con mayor inversión en despliegues por el gobierno regional, solo superada por la comarca de Molina de Aragón”. De hecho, “en 2015 no había ninguna localidad con fibra óptica y hoy el 94 por ciento de los habitantes de la comarca pueden contratar la fibra óptica y todas las cabeceras de municipio cuentan ya con dicha conectividad”, ha finalizado.





