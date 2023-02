El Gobierno regional inaugura la Residencia de Mayores de Cañete culminando un proyecto relevante para la Serranía conquense

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, se ha referido a los proyectos paralizados en la legislatura de 2011, algunos de los cuales, como es el caso de esta residencia de Cañete, no han podido ponerse en marcha hasta que se ha recuperado la coordinación entre administraciones.



La residencia ‘La Zarza’ es de titularidad de la Junta de Comunidades, tras su cesión por parte del Ayuntamiento de Cañete. Está dotada con 44 plazas y, para su apertura, el Gobierno regional ha destinado 355.000 euros.



Cañete (Cuenca), 24 de febrero de 2023– El presidente de Castilla–La Mancha ha inaugurado la Residencia de Mayores ‘La Zarza’, de la localidad de Cañete, culminando así un proyecto muy relevante para toda la Serranía de Cuenca.



Es un recurso residencial que lleva esperando este momento desde 2011. No se abrió entonces, a pesar de estar terminada, debido al “posicionamiento político y la descoordinación” fruto de los “cuatro años de mucho sufrimiento” en los que los ciudadanos de Castilla–La Mancha veían desaparecer derechos, servicios, recursos, que se paralizaban y “teníamos que levantarnos en nuestros pueblos para reivindicar que no se cerrasen urgencias, colegios o recursos tan importantes como son los que atienden a las personas mayores”.



Así lo ha expresado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien ha acompañado al presidente en esta inauguración, junto al vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro; la alcaldesa de Cañete, Montserrat Poyatos; la subdelegada del Gobierno en Cuenca, María Luz Fernández; el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana; la delegada de la Junta, María Ángeles Martínez, y la directora general de Mayores, Alba Rodríguez.



También han estado presentes varios representantes de la Comisión Europea de Democracia y Demografía, que han asistido a esta inauguración para conocer sobre el terreno las acciones del Gobierno de Castilla–La Mancha en la lucha contra la despoblación, ya que esta infraestructura supone un servicio vital en una zona de extrema despoblación como es Cañete y los pueblos del entorno “que contribuye a fijar población, facilita que las personas mayores no se tengan que desplazar a otros lugares a recibir esa atención y se constituye como una de las empresas de empleo más importantes de la zona”, ha destacado la titular de Bienestar Social.



En este sentido, García Torijano se ha referido a los proyectos paralizados en la legislatura de 2011, algunos de los cuales, como es el caso de esta residencia de Cañete, no han podido ponerse en marcha hasta que se ha recuperado la coordinación entre administraciones. “A partir del 19, junto con la Diputación de Cuenca, pudimos empezar a trabajar en que estos proyectos pudiesen ser hoy una realidad y pudiesen estar abiertos no solo a los mayores que habitan aquí, sino a toda la comarca”.



Ahora, retomada la colaboración institucional, se completa la apertura de la residencia que, por cesión del Ayuntamiento, forma parte del patrimonio de la Junta de Comunidades, incorporándose a la red regional.



Para su apertura, desde la Consejería de Bienestar Social se han destinado 355.000 euros con el fin de acometer reparaciones y reorganizar algunos de los espacios para poder mejorar la atención a los mayores centrada en su vida cotidiana. Una inversión que se suma a los más de 200.000 euros que destinaron en 2020 la Junta de Comunidades y la Diputación provincial para la realización de actuaciones urgentes y equipamiento como recurso de atención a pacientes de Covid–19 en la primera fase de la pandemia.



Una residencia de referencia europea en el medio rural



La de Cañete es una residencia “moderna, innovadora, que supone un ejemplo a seguir a nivel europeo en la adaptación al modelo que se centra en las necesidades de las personas y transforma el concepto de infraestructura residencial en unidades de convivencia que permite que los usuarios y usuarias se sientan como en su hogar”. Así ha definido este recurso García Torijano, quien también ha valorado el trabajo y las atenciones que reciben los residentes por parte del equipo de profesionales que integran la plantilla.



Para los tres años de duración inicial del contrato de gestión se van a destinar más de 3,5 millones de euros para dar servicio a las 44 plazas con las que cuenta, de las que en la actualidad ya están ocupadas 34.



Además, es una residencia que cumple con dos cuestiones fundamentales, según la consejera, como son “la apuesta por las zonas en riesgo de despoblación y el impulso a los servicios de proximidad en los que creemos y defendemos desde el Gobierno regional para que las personas puedan tener todos los recursos y servicios a su alcance. Que puedas decidir dónde vivir con los servicios básicos cubiertos. De eso es lo que trata la política”, ha afirmado.



Recuerdo a Ucrania en el aniversario de la guerra



La consejera de Bienestar Social también ha tenido un recuerdo para todas las personas afectadas por la crisis de Ucrania, cuando se cumple hoy un año desde el comienzo del conflicto bélico. “Entonces, el Gobierno regional apostó por la coordinación entre administraciones. Consideramos que era fundamental crear un Comité de respuesta, constituido por la Consejería de Bienestar Social junto con las distintas consejerías del Gobierno que forman parte de ese Comité, que sigue activo un año después para coordinar las acciones entre administraciones, instituciones y entidades de acogida desde nuestra región”, ha recordado.













Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando