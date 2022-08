El Gobierno regional impulsa la cobertura 5G en la pedanía de La Olmeda en Santa Cruz de Moya

El delegado provincial de Desarrollo Sostenible ha indicado que actualmente la empresa Telefónica está desplegando la fibra óptica en Santa Cruz de Moya y todas sus pedanías gracias a las ayudas de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones cofinanciadas con fondos FEDER y Next Generatión.

Cuenca, 9 de agosto de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha impulsado la cobertura 5G en la pedanía de La Olmeda perteneciente a Santa Cruz de Moya y que en la actualidad cuenta con una decena de habitantes.



El director general de Cohesión Territorial, Alipio García, ha visitado recientemente la localidad junto al alcalde de la misma, Virgilio Antón y el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rodrigo Molina.



Rodrigo Molina ha explicado que ya el Gobierno de Castilla–La Mancha dotó de cobertura 4G y 3G a esta pedanía realizando una inversión aproximada de 73.000 euros ya que anteriormente no disponía de cobertura móvil.



Con esta inversión se construyó una torre preparada para albergar los equipos 3G y 4G que le dan cobertura, y también, los equipos de futuras generaciones tecnológicas o las antenas de otros operadores de telecomunicaciones.



En este sentido, ha añadido que “tres años más tarde, la inversión que se realizó para dar igualdad a esta localidad ha sido el catalizador para que se instalen los equipos 5G de nueva generación. No solo invertimos para dar igualdad sino para darle proyección de futuro y que avancen las telecomunicaciones en una localidad de once habitantes, a la vez que se despliega 5G en las capitales o en el resto del territorio nacional”.



El delegado provincial de Desarrollo Sostenible ha indicado que actualmente la empresa Telefónica está desplegando la fibra óptica en Santa Cruz de Moya y todas sus pedanías gracias a las ayudas de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones cofinanciadas con fondos FEDER y Next Generatión.



A todo ello hay que sumar que desde octubre de 2018 la localidad de Las Rinconadas dispone de cobertura 4G gracias a la inversión de 93.000? por parte del Gobierno de Emiliano García–Page.











