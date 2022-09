El Gobierno regional homenajea a la Feria de Albacete con una exposición sobre su historia en el Archivo Provincial

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, ha destacado que esta muestra “quiere rendir homenaje a un evento que a lo largo de los años ha ido creciendo en popularidad y que es patrimonio no solo de los albaceteños y albaceteñas sino de todos los castellanomanchegos”.



Albacete, 5 de septiembre de 2022.– La viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, ha inaugurado hoy en el Archivo Histórico Provincial de Albacete la exposición ‘La Feria de Albacete. Edificio y Lugares desde su origen’, una muestra que repasa la historia de los lugares donde se ha celebrado la Feria desde la Edad Media hasta el siglo XX, y que podrá verse hasta el próximo 23 de septiembre.



En esta inauguración, la viceconsejera ha estado acompañada por la directora del Archivo, Elvira Valero; el concejal de Educación del Ayuntamiento de Albacete, José González; el diputado provincial de Cultura, Miguel Zamora; y el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez.



Muñoz ha destacado que esta exposición “quiere ser un homenaje a la historia de la Feria, un evento que a lo largo de los años ha ido creciendo en popularidad y que es patrimonio no solo de los albaceteños y albaceteñas sino de todos los castellanomanchegos y prueba de ello es que esté año se prevé que en ella participen más de 2,5 millones de personas”.



Igualmente, la titular de Cultura y Deportes ha recordado que la fiesta grande de Albacete está declarada de Interés Turístico Internacional, su recinto ferial está declarado por el Gobierno regional como bien de Interés Cultural con la categoría de monumento y “todos tenemos el deber de proteger y mantener la Feria en su parte cultural y arquitectónica tan importante, que imprime carácter a Albacete capital”, ha aseverado.



Muñoz ha detallado que, “a través de documentos de archivo, maquetas y la recreación virtual en 3D, no sólo se muestra la evolución del recinto y las transformaciones arquitectónicas más importantes que ha experimentado, sino que se aportan datos interesantes para la historiografía y la investigación en general”.



Historia



La Feria de Albacete como todas las de Europa occidental surge en la Edad Media. La primera noticia documental data del 21 de marzo de 1325. Se trata de una carta en la que se daba cuenta del traslado de la feria de Albacete a Chinchilla mientras que aquella se repoblase.



El primer lugar donde se celebró la feria fue la calle de su nombre. Un apunte del año 1444 ya menciona la barrera con que se cerraba el acceso a la villa por la calle de la Feria. Por diferentes motivos se perdió su celebración, recuperándose en 1542 en la misma calle y lugares cercanos como calle Zapateros, plaza Mayor y Carnicerías.



Para los ganados se designó el actual Paseo de la Feria y barrio del Pilar. Sin embargo, el acontecimiento no se consolida, circunstancia que es aprovechada por los frailes franciscanos del convento de Los Llanos para retomarlo en su favor. Tras muchos años de conflicto la villa logra el control y por ello encarga al arquitecto Lucas de los Corrales, en 1771, el primer proyecto ex profeso para la Feria.



El 4 de agosto de 1783 el concejo municipal acuerda la construcción de un recinto ferial en los ejidos de Santa Catalina.



Uno de los elementos más característicos es el templete del círculo central que se construyó en 1912. Obra del arquitecto Daniel Rubio. Se trata de un kiosco de estilo modernista, con figura octogonal y cúpula redonda. El kiosco es uno de los emblemas del recinto ferial, junto con la puerta de hierro, la Virgen de los Llanos y ‘El pincho’.



Pero, sin duda, la gran transformación del edificio tuvo lugar en 1944, época en la que se pasa de la tradicional feria–mercado a feria de muestras. Este concepto de Feria de Muestras obligó al ayuntamiento a convocar un concurso de anteproyecto que recayó en Manuel Ortiz y Julio Carrilero y cuyo objetivo era la remodelación del recinto ferial amoldándolo a nuevos conceptos: artesanía local, industrialización del campo y exposición de ganados.



El proyecto transformó totalmente el recinto en casi todos los elementos y amplió su espacio sumando un tercer anillo y nuevos pabellones en una calle Carrera ensanchada que debía acoger las actividades y expositores.



La última remodelación fue en 1974, cuando se construye la nueva entrada, con proyecto de Manuel Carrilero, conservando la Puerta de Hierro y el legendario y original Pincho de la Feria sobre su frontón.





