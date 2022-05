El Gobierno regional felicita a los 21 alumnos y alumnas reconocidos con los premios extraordinarios de Formación Profesional del curso 2020-2021

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha destacado que estos 21 premiados “vienen a dar cuenta de la buena salud de nuestro sistema educativo y son una forma de, no solo de reconocer el trabajo y el esfuerzo de los alumnos y alumnas condecorados, sino también el de sus docentes y familiares”.



En la gala de entrega de estas distinciones también han sido reconocidos los alumnos y las alumnas premiadas desde el año 2016 con los premios nacionales de Formación Profesional, que cada curso escolar otorga el Ministerio de Educación y FP. En total han sido homenajeados diez estudiantes.

Toledo, 20 de mayo de 2022. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha mandado un mensaje de felicitación a los 21 alumnos y alumnas que han sido reconocidos con los premios extraordinarios de Formación Profesional, correspondientes al curso escolar 2020–2021.



Este mensaje lo ha lanzado la consejera de Educación en el acto de entrega de estos premios en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, un encuentro en que también ha estado presente el viceconsejero de Educación, Amador Pastor; la directora general de FP, Maria Teresa Company; y el delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda.



Rosa Ana Rodríguez también ha subrayado que “Castilla–La Mancha no solamente os admira, os reconoce y os respeta, sino que también os espera con vuestro talento, con vuestro trabajo y con vuestro esfuerzo. Y si el futuro está en vuestras manos, que no lo dudo, sois el mejor futuro que le espera a esta región”.



En concreto han sido premiados: María Elena Felipe Palma (Actividades Físicas y Deportivas); Marta Serrano San José (Administración y Gestión); Inés Rivier Salinas (Agraria); Ángel Vera Vázquez (Comercio y Marketing); Álvaro Herrero Correas (Edificación y Obra Civil); Luis Arquillos Álvarez (Electricidad y Electrónica); José Manuel Ciudad Vicente (Energía y Agua); Pablo Real Alonso (Fabricación Mecánica); Juan Carlos Rodríguez–Barbero Rodrigo y Ana María Jiménez Muñoz (Hostelería y Turismo).



También han sido galardonados: Ester Garrido Pérez (Imagen y Sonido); Nerea Gálvez Roncero (Industrias Alimentarias); Sara Gil González y Juan José Mayorga Usero (Informática y Comunicaciones); Marco Barbas Vidales (Instalación y Mantenimiento); Jorge Martínez Sedano y Raquel Dorado Lozano (Química); Celia Aranda Carretero (Sanidad); Sergio Ramos Díaz (Seguridad y Medioambiente); Shirley Pamela Ruales Quevedo (Servicios Socioculturales y a la Comunidad) y Alba Arcos Caballero (Transporte y Mantenimiento de Vehículos).



Los premios nacionales



Los nombres del alumnado agraciado con estos premios son: Gonzalo Bolado (Electricidad y Electrónica); María de la Cruz González (Industrias alimentarias); Laura Pilar Fernández (Edificación y Obra Civil); Lucía Somolinos (Imagen Personal); Álvaro Sanguino (Tratamiento y Mantenimiento de Vehículos); Aitor Inza (Actividades Físicas y Deportivas); Eva María Camuñas (Administración y Gestión); Miguel Monge (Instalación y Mantenimiento); Gema Mata (Administración y Gestión); y Pedro Medrano (Comercio y Marketing).





