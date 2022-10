El Gobierno de regional favorece el envejecimiento activo y saludable de más de 390.000 personas mayores con más de 31.000 actividades

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha anunciado que próximamente se presentará la Estrategia regional de la Soledad No Deseada en las Personas Mayores, “para ponerla en marcha con el objetivo de detectar la soledad, especialmente de nuestros mayores en zonas rurales, donde quizás no hay tanta red familiar o hay menos recursos, y donde potenciamos la implantación de servicios para estos colectivos”.



Albacete, 19 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha favorece el envejecimiento activo y saludable de más de 390.000 personas mayores con más de 31.000 actividades.



Así lo ha manifestado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante el IX Congreso regional de la Federación Territorial de Castilla–La Mancha ‘Don Quijote’ UDP, en la que ha estado acompañada del presidente de la Unión Democrática de Pensionistas de la región, UDP CLM, Ramón Munera; la directora general de Mayores, Alba Rodriguez; así como la delegada de Bienestar Social en la provincia, Antonia Coloma.



Desde el Gobierno regional, “apostamos por los servicios de proximidad, unos servicios profesionales que permiten a los mayores permanecer en sus pueblos, pero con todas las garantías”, ha destacado la consejera.



Así, Bárbara García Torijano ha anunciado que próximamente se presentará la Estrategia regional de la Soledad No Deseada en las Personas Mayores, “para ponerla en marcha con el objetivo de detectar la soledad especialmente de nuestros mayores en zonas rurales, donde quizás no hay tanta red familiar o hay menos recursos, y donde potenciamos la implantación de servicios para estos colectivos”.



En este sentido, García Torijano ha detallado que “Castilla–La Mancha es la primera Comunidad en cobertura de Teleasistencia en España. Hemos incrementado la Ayuda a Domicilio a 50 millones de euros, 15 millones de euros más que en 2015, con la puesta en marcha, junto con las cinco diputaciones, del programa de las comidas en las casas para poder llevar a nuestros mayores la comida y el aporte alimenticio, acompañándolos o el servicio nocturno en viviendas de mayores para que sigan viviendo en su entorno”.



Así, la titular del área de Bienestar Social ha subrayado que el Gobierno regional ha incrementado las actividades del Programa de Envejecimiento Activo, “no sólo las que se venían haciendo, como el Termalismo y el Turismo Social, sino con las Rutas Senderistas para Mayores, que potenciamos no sólo que visibilicen el paisaje o la cultura de nuestros pueblos, sino también su gastronomía”.



En este contexto, Bárbara García Torijano ha destacado “las más de 31.000 actividades que desarrollamos anualmente”, que tienen como objetivo ofrecer las mejores condiciones posibles a las personas mayores, mejorar su calidad de vida, atenderles en su entorno, promoviendo el envejecimiento activo y saludable, apostando por mejorar la prevención de la dependencia, “para lo que destinamos más de cinco millones de euros anualmente”, ha indicado la consejera.



Finalmente, la consejera de Bienestar Social ha señalado que “es imprescindible que destaquemos el valor del voluntariado social que lleva a cabo UDP en nuestra región”, ya que son casi 30 años los que esta federación lleva proporcionando una red de solidaridad entre personas mayores, “personas que ofrecen su tiempo libre y sirven de apoyo para la vida diaria y combatir la soledad no deseada y mejorar la vida de los demás”, ha puntualizado la consejera.





