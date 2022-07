El Gobierno regional destinará más de 210.000 euros a la consolidación y mejora del yacimiento romano de Ercávica

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha explicado que la intervención, financiada con los Fondos de Recuperación, Transformación y Resilencia, pretende “consolidar estructuras, estabilizar algunos elementos arquitectónicos significativos y poner en valor este lugar de ocupación”.



Cañaveruelas (Cuenca), 27 de julio de 2022.– La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno regional invertirá, a través de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resilencia del Ministerio de Cultura y Deportes, más de 210.000 euros para la consolidación del Yacimiento de Ercávica.



La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha hecho este anuncio en una visita que ha realizado al yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Ercávica, en la que ha estado acompañada de la delegada de la Junta en la provincia, Marián Martínez; y de la delegada de Educación, Cultura y Deportes, Sonia Isidro, entre otras autoridades.



En sus declaraciones, Rosa Ana Rodríguez ha explicado que la intervención pretende “consolidar estructuras, estabilizar algunos elementos arquitectónicos significativos y poner en valor este lugar de ocupación”. En concreto, las actuaciones se basan en la recuperación de los elementos derrumbados a partir de la documentación gráfica obtenida en las excavaciones del yacimiento; y en la consolidación y fijación de restos de enlucidos de yeso conservados in situ, mediante el uso de morteros de inyección y consolidantes polivinilos, acrílicos o derivados del silicato de etilo.



También, se basan en la consolidación de las fábricas de mampostería mediante el uso de morteros de cal y arena; en la reposición de elementos estructurales deteriorados; y en la reposición, también, de las hiladas de sacrificio en aquellas zonas donde se han perdido, afectando a los muros originales.



Rosa Ana Rodríguez ha destacado que la intervención “es una forma y una fórmula” no solo de conservar ese pasado y ese legado patrimonial, sino también de poder rentabilizarlo desde el punto de vista turístico.



La historia del yacimiento



El yacimiento de Ercávica fue declarado Conjunto Histórico–Artístico y Arqueológico, de carácter nacional, en 1978. Es un yacimiento visitable y fue una ciudad romana situada en el extremo noroeste del término municipal de Cañaveruelas (Cuenca), coincidiendo su límite occidental con el Pantano de Buendía.



La primera mención histórica de la ciudad se sitúa en el contexto de la conquista romana de Hispania, cuando tras ser asediada por el pretor de la Hispania Citerior, Tiberio Sempronio Graco, en el año 179 a.C., y comprobar la suerte que habían corrido las comunidades próximas, vencidas por los romanos, los ercavicenses se rindieron.



La Ercávica romana es una ciudad fundada ex novo, en la que se evidencian con nitidez sus rasgos romanos, al estar dotada de un trazado urbano regular, en el que sus calles adoptan una disposición ortogonal y contar con los edificios públicos y privados propios de una urbe romana. Se desconoce cuándo se efectuó la fundación de la ciudad romana de Ercávica, si bien, puede adscribirse al siglo I a.C., pues los restos materiales recuperados, atribuibles a la fase más antigua de la ciudad, corresponden al siglo I a.C.



La ciudad gozará de un estatuto privilegiado en el contexto de las comunidades conquistadas por Roma: el derecho latino antiguo, como confirma Plinio (N.H., III, 24), al calificar a los ercavicenses de latini veteres. Privilegio que probablemente debieron de disfrutar desde fecha temprana, con anterioridad al momento en el que se otorgó a Ercávica el estatuto de municipio, que a todas luces se produjo con Augusto.



La etapa de plenitud de la ciudad, coincidente con la etapa alto imperial, da paso a un período de paulatino declive, en el que Ercávica no escapa a los procesos de cambio y crisis en los que se ven inmersas las ciudades del Imperio romano.



De este modo, aunque la ciudad debió de mantener su pujanza durante el siglo III d.C. y sus instituciones permanecieron activas, probablemente, durante el siglo IV d.C. se precipitó el ocaso de la ciudad en una irrefrenable recesión. Con el progresivo menoscabo de su economía y de su sociedad, Ercávica queda abocada a un paulatino despoblamiento, que desembocaría en su abandono a lo largo del siglo V d.C.





