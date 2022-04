El Gobierno regional destina 4,5 millones de euros a alrededor de 200 actuaciones de mejora y reforma en centros educativos públicos de la provincia de Cuenca

María Ángeles Martínez ha detallado que estas inversiones han llegado a 85 municipios de la provincia de Cuenca y vienen a poner de manifiesto “que el Ejecutivo autonómico sigue teniendo la mejora de las infraestructuras educativas como una de sus prioridades para que nuestros jóvenes adquieran las mejores aptitudes formativas independientemente de su lugar de residencia”.

Cuenca, 21 de abril de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha está destinando 4,5 millones de euros a alrededor de 200 actuaciones de mejora y reforma en centros educativos públicos de la provincia de Cuenca.



Así lo ha dado hoy a conocer la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez durante una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la delegada provincial de Educación, Cultura y Deportes, Sonia Isidro.



María Ángeles Martínez ha detallado que estas inversiones han llegado a 85 municipios de la provincia de Cuenca y vienen a poner de manifiesto “que el Ejecutivo autonómico sigue teniendo la mejora de las infraestructuras educativas como una de sus prioridades para que nuestros jóvenes adquieran las mejores aptitudes formativas independientemente de su lugar de residencia”.



Además, ha añadido que “con estas actuaciones hemos facilitado la contratación y generación de empleo en el medio rural, puesto que en la mayoría de los casos han sido empresas de la zona o de la misma localidad las que han llevado a cabo estas obras”.



La delegada de la Junta en Cuenca ha recordado que “estas doscientas actuaciones se suman al más de centenar que se han llevado a cabo entre 2020 y 2022 con una inversión de más de 22 millones de euros lo que supone que el Gobierno regional no ha cejado en su empeño de dotar a nuestros pueblos y ciudades de unas buenas instalaciones educativas y de proporcionar a docentes y alumnos los mejores medios para enseñar y aprender”.



En este sentido, ha indicado que se ha realizado un primer libramiento para 27 actuaciones en 25 municipios de la provincia de Cuenca para el que se destinó alrededor de 295.000 euros y cuyas actuaciones, todas ellas en centros de primaria, consistieron en la mejora de la iluminación pasando a luz led, reparación de cubierta, mejoras de la accesibilidad, grietas, instalación de mosquiteras, rampas, pintura, humedades, sustitución de sanitarios o nuevas salas, además de adecuación de patios, entre otras cuestiones.



Posteriormente, se llevó a cabo un nuevo libramiento por importe de casi 1,4 millones de euros para un total de 52 actuaciones en 36 localidades de la provincia de Cuenca que consistieron en mejora de la eficiencia energética, cubiertas, reforma de los aseos, remodelación de aulas, adecuación de espacios interiores, eliminación de goteras, reforma de patios, sustitución de puertas, carpinterías o escaleras.



En diciembre de este pasado año se ha realizado un nuevo libramiento que se está tramitando en la actualidad por parte de los centros educativos con un importe superior al 1,9 millones de euros que llegará a 57 municipios de la provincia de Cuenca y cuyas actuaciones han consistido en cambios de calderas, arreglo de canalones, nuevos aseos, adecuación de espacios exteriores, sustitución de ventanas, mejora de la eficiencia energética, sustitución de carpinterías, adaptación de espacios, cambios en la iluminación, instalación de mosquiteras, sustitución del pavimento de patios, mejora de la eficiencia energética y arreglo de humedades.



Asimismo, María Ángeles Martínez ha resaltado que se ha realizado un libramiento de 848.000 euros a 31 institutos y centros de educación especial de la provincia de Cuenca para la instalación de plantas fotovoltaicas en un total de 24 municipios conquenses.



La delegada de la Junta en Cuenca ha mencionado algunos de los 85 municipios la capital conquense, Tarancón, San Clemente, Motilla del Palancar, Iniesta, Las Pedroñeras, Priego, Talayuelas, Saelices, San Lorenzo de la Parrilla, El Peral, Minglanilla, Huete, Las Valeras, Ledaña, Villamayor de Santiago, Villares del Saz, Casasimarro, Carboneras de Guadazaón, Belmonte, Landete, Mota del Cuervo, Las Mesas, Sisante, El Acebrón, Arcas, Villar de Olalla, Almodovar del Pinar, Barajas de Melo, Buendía, Cañete, Campos del Paraiso, Graja de Iniesta, Mira, La Pesquera, Villalba del Rey, Villalba de la Sierra, Vega del Codorno, Belinchón, Campillo de Altobuey, Leganiel, Sotos, Osa de la Vega, Almonacid del Marquesado, Villagarcía del Llano o Casas de Fernando Alonso, entre muchos otros.



1923 plazas en la provincia de Cuenca para iniciar los estudios de bachillerato



María Ángeles Martínez ha anunciado que las familias de la provincia de Cuenca con hijos o hijas que quieran cursar sus estudios de bachillerato podrán presentar su solicitud entre el 20 y el 29 de abril, ambos inclusive, para obtener una de las 1.923 plazas para primero de bachillerato que se ofertan en la provincia de Cuenca de las cuales 598 son para el de humanidades y ciencias sociales, 596 para ciencia y tecnología, 65 para artes y 664 para el bachillerato general.



En el caso de segundo de bachillerato, en la provincia de Cuenca se ofertan 354 plazas de las cuales 162 son para humanidades y ciencias sociales, 191 para ciencias y tecnología y 1 para artes.



Para finalizar, ha recomendado al alumnado que decida cursar el nuevo Bachillerato General que “solicite varios centros educativos de la localidad, puesto que se ofertará de inicio en todos los centros, pero si la demanda es pequeña puede que no salgan grupos de este bachillerato general en alguno de ellos. Por el contrario, si se opta por cursar bachillerato en algún centro en concreto, independientemente del bachillerato que sea, le recomendamos que solicite alguna modalidad más y no solo el bachillerato general”.





















