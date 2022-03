El Gobierno regional destaca los beneficios que los servicios de conciliación del Plan Corresponsables están teniendo en el medio rural

La directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, ha remarcado que el Gobierno de Castilla–La Mancha está cumpliendo uno de los objetivos que se marcó, “facilitar la conciliación a todas las familias y, especialmente, dar respuesta a la necesidad real de las mujeres de nuestros pueblos de salir a buscar empleo, de formarse o, a veces, de algo tan necesario como descansar y, sin embargo, no lo podían hacer porque no tenían estos servicios”.



Asimismo, Callado ha agradecido la disposición de los ayuntamientos puesto que “estamos dando un gran impulso a las políticas públicas de conciliación y corresponsabilidad y favoreciendo la permanencia de familias y jóvenes en esos municipios”.

Poblete (Ciudad Real), 22 de marzo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha destacado el importante papel que está teniendo el Plan Corresponsables en el medio rural donde está facilitando la puesta en marcha de servicios de conciliación en los municipios más pequeños; en algunos de ellos, por primera vez, para atender a niñas y niños entre 0 y 14 años y dar respuesta a las necesidades de conciliación de las familias.





Así lo ha manifestado la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, durante la visita que ha realizado esta tarde a las localidades ciudarrealeñas de Poblete y Caracuel de Calatrava acompañada por la delegada de Igualdad, Manoli Nieto–Márquez.





En Poblete, la directora del Instituto ha destacado que el Plan ha permitido poner en marcha “un completo servicio” que contempla actividades de conciliación en horario de mañana y tarde, incluidos los sábados, cubriendo en cada franja horaria un tramo diferente de edad.





Pilar Callado ha subrayado que, gracias al Plan Corresponsables, se está atendiendo la demanda de más 40 familias, la inmensa mayoría de las mismas con mujeres encargadas de cuidados familiares, en situación de desempleo o mayores de 45 años. “Por todo ello, podemos decir que está cumpliendo los objetivos que nos marcamos que eran facilitar la conciliación a todas las familias y, especialmente, dar respuesta a la necesidad real que tienen las mujeres de nuestros pueblos de salir a buscar empleo de manera activa, de trabajar de formarse o, a veces, de algo tan necesario como descansar y, sin embargo, no lo podían hacer porque no tenían ese tipo de servicios”.





Además, en Poblete la puesta en marcha de esta primera edición del Plan Corresponsables, que ha estado dotado con 30.423 euros, atiende a más de 80 menores y ha hecho posible la contratación de cuatro mujeres. Por todo ello, la directora ha felicitado al alcalde de la localidad, Luis Alberto Lara, presente en la visita, así como al resto del equipo de Gobierno.





El Plan en Caracuel de Calatrava





Previamente, la directora del Instituto de la Mujer ha estado en Caracuel de Calatrava, un municipio de 116 habitantes que cuenta con una decena de menores y donde se han llevado a cabo dos actuaciones. Gracias a la primera se está atendiendo a menores no escolarizados (de cero a tres años), de lunes a viernes en horario de mañana, mientras que con la segunda se hace lo propio con menores de tres a 14 años, en la franja horaria de la tarde.





El Plan Corresponsables en Caracuel da servicio a siete familias; su dotación económica ha sido de 10.258 euros y, gracias al mismo, se ha contratado a una técnica Superior en Educación Infantil. Por todo ello, Callado ha agradecido al alcalde, Ismael Laguna, y al resto de la corporación municipal la implicación del Ayuntamiento ya que, sin la misma, no se podría haber dado este servicio a todas las familias que lo necesitan.





Para Pilar Callado, Caracuel de Calatrava “simboliza a la perfección los enormes beneficios que está teniendo el Plan para el medio rural ya que, de la mano de los ayuntamientos, estamos dando un gran impulso a las políticas públicas de conciliación y corresponsabilidad y, con ello, favoreciendo la permanencia de familias y jóvenes en esos municipios”.





Para finalizar, la directora del Instituto de la Mujer ha recordado el componente de ruralidad del Plan Corresponsables que beneficia a 600 municipios menores de 30.000 habitantes, de los 612 que participan. El presupuesto destinado a estos 600 municipios es de 11.573.564 euros, un 75 por ciento de los 16 millones de euros con los que está dotado.





