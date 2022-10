El Gobierno regional defiende la incorporación del talento femenino en condiciones de paridad a todos los ámbitos de la judicatura

El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha presidido la presentación de esta asociación en el Palacio de Fuensalida, en Toledo.



La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha defendido la incorporación del talento femenino como “una cuestión de justicia e inteligencia” en condiciones de paridad a todos los ámbitos del mundo jurídico, “desde la Magistratura, a los decanatos o los puestos de representación del Consejo General del Poder Judicial, tantos y tantos ámbitos que influyen mucho en las decisiones que puede tomar un país”.



Asimismo, Blanca Fernández ha puesto en valor que esta asociación ayudará a reconocer que hay un problema social cuando un 55 por ciento de mujeres se gradúan en la abogacía y, sin embargo, en los puestos de representación y en la toma de decisiones no están suficientemente representadas. Así lo demuestra, ha puesto como ejemplo la consejera, que solo un 14 por ciento de todas las decanas de colegios de abogados de España.

Toledo, 5 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha defendido la incorporación del talento femenino, “una cuestión de justicia e inteligencia”, en condiciones de paridad, equilibrio e igualdad a los puestos directivos y de representación de todos los ámbitos del mundo jurídico, “desde la Magistratura, a los decanatos o los puestos de representación del Consejo General del Poder Judicial, tantos y tantos ámbitos que influyen mucho en las decisiones que puede tomar un país”. Con estas palabras lo ha expresado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en el acto de presentación de la Asociación ‘Women in a Legal World’, en el Palacio de Fuensalida (Toledo), que ha estado presidido por el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García–Page.





La consejera de Igualdad, que ha agradecido a la asociación su confianza en el Gobierno regional para su presentación y le ha mostrado su apoyo, ha subrayado que con ‘Women in a Legal World’ se inicia una andadura muy interesante y necesaria, ya que pone el foco en la infrarrepresentación de las mujeres en la judicatura.





Blanca Fernández ha destacado que la asociación ayudará a reconocer que “tenemos un problema social, en la medida que tenemos un 55 por ciento de mujeres que se gradúan en la abogacía, se colegian y ejercen y, sin embargo, en los puestos de representación y en la toma de decisiones no están suficientemente representadas”.





“Así lo demuestra el hecho de que solo un 14 por ciento de todas las decanas de colegios de abogados de España sean mujeres o que estructuras como el Tribunal Constitucional permanezcan muy masculinizadas por una inercia establecida desde hace décadas, quizás siglos”, ha dicho la consejera. Una inercia que, en cualquier caso, ha abogado por cambiar.





Referentes para otras mujeres





Blanca Fernández también ha destacado el importante papel de las mujeres que forman esta asociación como referentes para otras mujeres y ha puesto como ejemplo a Belén López Donaire, responsable del Gabinete Jurídico de la Junta y una de las pocas mujeres que ocupan este cargo en un Gobierno regional.





De todas ellas ha dicho la consejera que son “un espejo donde muchas mujeres se pueden mirar”, y ha puesto en valor que no solo defiendan una posición individual “que seguramente con mucha justicia deberíais haber alcanzado hace tiempo y no habéis alcanzado, sino que servís de ejemplo, referente e impulso para muchas otras mujeres ya que, si no hubiera una organización como la vuestra, encontrarían muy difícil el camino”.





Para las generaciones futuras, ha concluido la consejera, esta asociación no solo les tiende la mano, sino que les lanza un mensaje de esperanza porque, si bien todo no está conquistado, “estamos mucho mejor que hace unos cuantos años y, si miramos más atrás, mucho mejor. Por tanto, la lucha merece la pena”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando