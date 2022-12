El Gobierno regional convoca los Campeonatos Autonómicos de Formación Profesional ‘CLMSKILLS 2023’

Las competiciones del próximo año 2023 se desarrollarán el 12 y 13 de abril, en el Pabellón Ferial de Ciudad Real (IFEDI); el 20 y 21 de abril, en el Recinto Ferial de Albacete (IFAB); y el 26 de abril, en las instalaciones de la empresa BASF de Azuqueca de Henares.



Cada centro educativo interesado en participar en las diferentes modalidades de carácter nacional y autonómicas convocadas deberá cumplimentar, para cada modalidad, el formulario de inscripción determinado a través de la siguiente dirección de correo electrónico: clmskillsfp@jccm.es

Toledo, 18 de diciembre de 2022.– El Portal de Educación de Castilla–La Mancha publica mañana la convocatoria de los Campeonatos Autonómicos de Formación Profesional ‘CLMSKILLS 2023’, en la que podrán participar los centros educativos sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo en Castilla–La Mancha.





Este tipo de competiciones constituyen un instrumento único para promocionar y difundir los estudios de Formación Profesional, creando un punto de encuentro para profesionales, profesores y estudiantes.





Las competiciones del próximo año 2023 se desarrollarán el 12 y 13 de abril, en el Pabellón Ferial de Ciudad Real (IFEDI); el 20 y 21 de abril, en el Recinto Ferial de Albacete (IFAB); y el 26 de abril, en las instalaciones de la empresa BASF de Azuqueca de Henares.





El conjunto de modalidades de competición se agrupará en diferentes categorías. Una de ellas será la Categoría Nacional, la cual formará parte del catálogo de competiciones de SPAINSKILLS y, por tanto, dará acceso a participar en dicho evento de carácter nacional.





Otra será la Categoría Autonómica, modalidad que únicamente se convocará en la Comunidad Autónoma de Castilla–La Mancha y, por tanto, no formará parte del catálogo de competiciones de SPAINSKILLS.





Y otra más será la Categoría de Exhibición. Ésta no será una modalidad de competición propiamente dicha, sino más bien de demostraciones vinculadas a determinados sectores de interés de la FP. Su desarrollo permitirá valorar a posteriori su inclusión o no como competición en la Categoría Autonómica.





Cada centro educativo interesado en participar en las diferentes modalidades de carácter nacional y autonómicas convocadas deberá cumplimentar, para cada modalidad, el formulario de inscripción determinado a través de la siguiente dirección de correo electrónico: clmskillsfp@jccm.es





Una vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes, antes del 25 de enero de 2023 se publicará el listado de centros educativos que han remitido la solicitud, en el siguiente enlace: http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ayudas–premios–concursos–fp/olimpiadas–f–p–competiciones–skills/clmskills–campeonatos–autonomicos–formacion–profesional





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando