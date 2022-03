El Gobierno regional clasifica 429 proyectos empresariales dentro del Plan "CLM Avanza" por sus ejes vinculados a los fondos Next Generation

El director general de Empresas, Javier Rosell ha explicado que estos proyectos empresariales en la Comunidad Autónoma encajan con las ayudas del Plan estatal de Recuperación, Transformación y Resiliencia como son; “sostenibilidad, digitalización, igualdad de género y vertebración territorial”. Además, ha pedido unidad a las organizaciones empresariales, sindicatos y Ayuntamientos para “aprovechar estos fondos de la Unión Europea y hacerlos realidad dentro del ámbito local”.



La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha organizado unas Jornadas sobre el Vehículo Eléctrico y Conectado y proyecta otras en las próximas semanas sobre el Kit Digital, que se trasladarán a todas las provincias de la Comunidad Autónoma, como es el caso de Albacete, al ser sectores estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) y uno de los mecanismos de acceso a estas ayudas europeas.

Albacete, 4 de marzo de 2022.– El Gobierno regional cuenta con la clasificación de 429 proyectos vinculados en la Comunidad Autónoma a los fondos Next Generation de la Unión Europea al contar con ejes vinculados al Plan estatal de Recuperación, Transformación y Resiliencia como son; “la sostenibilidad, digitalización, igualdad de género y vertebración territorial”.



El director general de Empresas, Javier Rosell así lo ha trasladado hoy, durante su intervención en el IV Foro de Apoyo a la Inversión, organizado por la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA), en la que ha explicado que estos proyectos empresariales se encuentran aglutinados en un Plan regional puesto en marcha por el Ejecutivo autonómico que se denomina “CLM Avanza”, y que ha sido posible gracias a un Proceso de Participación realizado el pasado año 2021.



Rosell ha pedido “unidad” para aprovechar todos estos fondos de recuperación en colaboración con el Gobierno regional, las organizaciones empresariales, los sindicatos y Diputaciones para hacerlos realidad también en el ámbito local, y ha recordado que han surgido debido a la crisis económica causada por la pandemia del COVID19.



Durante su intervención, ha explicado que existen dos mecanismos para acceder a los fondos Next Generation como son; los grandes proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica “PERTE” relacionados con diferentes sectores en los que entra en juego la creación de empleo, el crecimiento económico y la competitividad, y las ayudas europeas de carácter “horizontal” vinculadas a aspectos como la sostenibilidad, movilidad, reciclaje y reutilización.



En el caso de los “PERTE”, el director general de Empresas ha informado que estos fondos “aglutinan a toda una cadena de valor”, como es el caso de la industria de la automoción verde, la generación energética mediante hidrógeno, la industria aeroespacial, la inteligencia artificial o avances sanitarios.



En este aspecto, la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha organizado unas Jornadas sobre el Vehículo Eléctrico y Conectado y proyecta otras en las próximas semanas sobre el Kit Digital, que se trasladarán a todas las provincias de la Comunidad Autónoma, como es el caso de Albacete.



Además, Rosell ha recordado que el 40 por ciento de estos PERTE “tienen participación de pymes”, tras las reivindicaciones realizadas por el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco por el protagonismo que tienen “en la vertebración territorial como es el caso de nuestra Comunidad Autónoma”.



Unidad de Acompañamiento Empresarial



Por otro lado, el director general de Empresas, Javier Rosell ha recordado que las Unidades de Acompañamiento Empresarial, con las que cuenta cada una de las Delegaciones provinciales de la Consejería, tienen como función la información, asesoramiento y tutorización para cada proyecto empresarial que encaje con estas ayudas para la transformación y diversificación económica.



En este sentido, Rosell ha subrayado que estos proyectos que se denominan prioritarios, pueden acceder a estos fondos de recuperación Next Generation y ha instado a contactar con estas Unidades de Acompañamiento Empresarial a través de la web clmavanza.es.



IV Foro de Apoyo a la Inversión de FEDA



El director general de Empresas ha estado acompañado en este IV Foro de Apoyo a la Inversión, en el que han participado 40 empresas, del presidente de FEDA, Artemio Pérez; el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino y los representantes de dos empresas referentes en inversión y financiación como son “Argo Jeans” y “Anigma” como son los empresarios, Juan Pablo González Arroyo y Carlos La Orden Gil, respectivamente.



Estas Jornadas que recuperan la presencialidad, organizadas por FEDA, han contado también con las intervenciones del consultor financiera, David Sánchez; el responsable Pyme en Albacete, Christian García Blázquez; el experto evaluador de proyectos con fondos europeos en consultoría de innovación empresarial, José Javier García, además del personal técnico de proyectos y comunicación de la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA).









