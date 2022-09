El Gobierno regional celebrará el Día Internacional de las Mujeres Rurales entre el 14 y el 16 de octubre con una feria de emprendedoras, actos lúdicos y culturales

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha subrayado la apuesta del Gobierno de Emiliano García–Page por las mujeres y por el mundo rural y así lo demuestra que, en comarcas como el Campo de Montiel donde ha estado hoy la consejera, “en lo que va de legislatura se hayan invertido 16,5 millones de euros en políticas sociales o medio millón de euros en los dos años que lleva el Plan Corresponsales para impulsar la conciliación”.

Asimismo, Blanca Fernández ha destacado que Torre de Juan Abad haya acogido el primero de los encuentros con mujeres, esencialmente en el ámbito rural, que va a mantener el Gobierno regional en los próximos meses. A esta primera jornada han asistido 250 mujeres de siete municipios.



Torre de Juan Abad (Ciudad Real), 24 de septiembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha celebrará este año el Día Internacional de las Mujeres Rurales en la provincia de Ciudad Real y lo hará con multitud de actos que tendrán lugar entre el 14 y el 16 de octubre, entre los que se encuentran una feria de mujeres emprendedoras, actos lúdicos y culturales, talleres, catas de productos agroalimentarios y otras actividades.



Así lo ha anunciado hoy la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en Torre de Juan Abad donde ha asistido a un encuentro con mujeres y donde ha detallado que el acto institucional del Gobierno regional parar conmemorar este día tendrá lugar el día 15 de octubre en Porzuna, una localidad del medio rural, en el entorno de Cabañeros, con problemas parecidos a la comarca del Campo de Montiel, donde ha estado hoy la consejera, y como es el del reto demográfico y ante el cual, “el Gobierno de Emiliano García–Page está tomando medidas como la reforma fiscal que beneficia esencialmente a las personas que viven en el medio rural”, ha añadido.



“Castilla–La Mancha no va a perder nunca su identidad. Por lo menos, por nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para que no la pierda y buena parte de la identidad de Castilla–La Mancha es medio rural. Esto lo tenemos que tener claro”, ha dicho con rotundidad la consejera.



Otra reflexión al respecto que ha lanzado es que, sin mujeres, el medio rural no tiene futuro, por ello ha abogado por “visibilizarlas” y es que, tal y como ha explicado la consejera, “cuando un pueblo se masculiniza está condenado al envejecimiento y a la desaparición. Por eso, el Ejecutivo autonómico, junto a los beneficios fiscales, trabaja en otros ámbitos como las políticas sociales o de empleo para que esto no ocurra”.



Un dato que ha aportado Blanca Fernández al respecto es que, en las localidades pequeñas del Campo de Montiel, el Gobierno regional ha invertido en lo que va de legislatura 16,5 millones en políticas sociales para el cuidado de las personas mayores y de las personas con discapacidad, para ayuda a domicilio, estancias diurnas, viviendas tuteladas, servicio de teleasistencia, residencias de mayores, centros de día o centros especializados para personas con discapacidad, entre otras acciones.



Y yendo más allá –ha añadido la consejera de Igualdad y portavoz– estas políticas también benefician a las mujeres que siguen siendo la columna vertebral del estado del bienestar y “en la medida en que éste se fortalece, contribuye al objetivo de la igualdad, es decir a que las mujeres podamos acceder más allá de las cuatro paredes de nuestro hogar y de las tareas de los cuidados, a emprender, a trabajar, a disfrutar, a ser libres”.



En ese sentido, Blanca Fernández ha subrayado que esta Legislatura ha sido muy importante, “no solo para remontar los recortes del Partido Popular sino para dar un paso adelante” y un ejemplo, según ha detallado, es la comarca del Campo de Montiel donde con esos 16,5 millones se financian más 131.000 horas de ayuda domicilio para atender a cerca de 600 personas beneficiarias, además de quienes viven con ellas que son prácticamente 1.000. Otro ejemplo son las políticas de conciliación y corresponsabilidad puestas en marcha por la Consejería de Igualdad y Portavoz que, a través del Plan Corresponsables y en las dos ediciones que lleva, ha invertido medio millón de euros en esta comarca para atender a 2.700 menores, según ha matizado la consejera.



Blanca Fernández también ha puesto en valor la labor de los ayuntamientos pequeños que hacen posible la puesta en marcha de programas y servicios derivados del Plan Corresponsables o la ayuda a domicilio, en la que este año el Gobierno regional está invirtiendo en el Campo de Montiel 1,5 millones, mientras que los consistorios aportan otro medio millón.



En definitiva, la consejera de Igualdad y portavoz ha reiterado el compromiso del Gobierno regional “para seguir fijando población en el medio rural, como viene haciendo hasta ahora, y para reforzar en la medida que lo permita el presupuesto la atención, el empleo y el desarrollo, porque es nuestra identidad y de eso depende también el futuro de Castilla–La Mancha”.



En el Campo de Montiel, el primero de los encuentros regionales con mujeres



Blanca Fernández también ha destacado que Torre de Juan Abad, en pleno Campo de Montiel, haya acogido el primero de los encuentros con mujeres, esencialmente en el ámbito rural, que va a mantener el Gobierno regional en los próximos meses. A esta primera jornada han asistido 250 mujeres de siete localidades de la comarca que, junto a la consejera, han estado acompañadas por la alcaldesa de la localidad, María del Señor Fresneda; la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado; y la delegada provincial de Igualdad, Manuela Nieto–Márquez.



Blanca Fernández ha explicado que el objetivo de estos encuentros es retomar el contacto después del parón obligado por la pandemia y “escuchar las preocupaciones de las mujeres y hacerlo desde una perspectiva femenina, porque a veces la opinión de las mujeres no se tiene demasiado en cuenta y el Gobierno de Emiliano García–Page lleva ya muchos años intentando romper esa dinámica y queremos romperla, más aún si cabe con estos encuentros de cercanía, dándole protagonismo a las mujeres rurales a sus historias, a las alcaldesas, porque hay mucha vida, mucha inteligencia y mucho talento en el medio rural de Castilla–La Mancha y lo queremos poner en valor”.



En resumen, ha dicho la consejera, se trata de tener una escucha activa, cercana y proactiva para que las propuestas que vaya a hacer el Ejecutivo de García–Page en los próximos meses “tengan en cuenta las preocupaciones de las mujeres en el ámbito rural”.



A lo largo del encuentro celebrado hoy, se ha homenajeado a Benita Sánchez, nonagenaria de Torre de Juan Abad, que ha tenido una empresa familiar.







