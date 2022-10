El Gobierno regional califica la Bienal de Caudete como uno de los eventos de referencia en toda España sobre el mundo de la acuarela y su innovación

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deporte, Diego Pérez y el delegado provincial de Fomento, Julen Sánchez, han trasladado el compromiso del Ejecutivo autonómico para que algunos de los espacios expositivos de la Junta de Comunidades, como el Archivo Histórico provincial de Albacete o la Casa Perona, sirvan de escaparate para los ganadores y trabajos más relevantes de esta VI edición.



El Ejecutivo castellano–manchego ha felicitado, tanto a los artistas de las tres Medallas de este encuentro internacional y las diferentes Menciones de Honor, apuntando que este año habrá 60 acuarelistas de distintos países como Tailandia, Japón, Paquistán, Irán, México, Chile, Canadá, Australia, Francia, Holanda, Macedonia y La India.



Caudete (Albacete), 29 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha calificado la VI Bienal Internacional de Caudete, como uno de los eventos sobre la técnica de la acuarela más importantes del país por la calidad artística de todas sus obras, y ha trasladado su compromiso para que algunos de los espacios expositivos de la Junta de Comunidades, como el Archivo Histórico provincial o la Casa Perona, sirvan de escaparate para los ganadores y trabajos más relevantes.



El delegado provincial de Educación, Cultura y Deporte, Diego Pérez y el delegado provincial de Fomento, Julen Sánchez, han trasladado esta voluntad de estrechar lazos de colaboración entre la Junta y la Bienal de Caudete, para fomentar la acuarela contemporánea, la investigación en este medio, el uso de técnicos mixtas y tratamientos innovadores, además de acercar estos trabajos reconocidos este año, al resto de la sociedad albaceteña.



Los representantes de la Junta asistieron, en la Casa de la Cultura de Caudete, al acto de inauguración de la VI Bienal Internacional de Nuevas Técnicas, Conceptos y Desarrollos en Acuarela Caudete 2022 y a la entrega de premios de esta edición junto al alcalde del Ayuntamiento de Caudete, Moisés López y el diputado provincial de Cultura, Miguel Zamora.



En cuanto a los reconocidos, la Medalla de Oro ha sido para la obra “El toro and his soul” de Simonida Filipova Kitanovska; la Medalla de Plata para “El avatar del hombre de Lauricocha” de José Miguel Collantes DePaz y la Medalla de Bronce para la obra “VIII from the series ‘Volkswagen 45’” de Pawel Gladkow.



Las Menciones de Honor han recaído en “2021 time travel” realizada por Miran Kim “Arcus Septimii Severi” de Fatemeh Zahab Saniei, “A parede e o pilar” de Antonio Bartolo y “El grito de Mariúpol” de Manuel Bocanegra.



El representante de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha apuntado que en esta nueva edición de la Bienal de Caudete habrá obras de 60 acuarelistas de distintos países, como: Tailandia, Japón, Paquistán, Irán, México, Chile, Canadá, Australia, Francia, Holanda, Macedonia, por mencionar algunos. Cabe destacar que en esta edición cuenta con La India como país invitado.



Además, desde la Junta se ha felicitado el trabajo de la directora de la Casa de la Cultura de Caudete, Marisa Sánchez, al ser uno de los exponentes de que la Bienal de Caudete “sea un referente en España”.



Trayectoria de la Bienal de Caudete y VI edición



La primera edición de la Bienal Internacional de Acuarela se celebró en el año 2009, siguiendo con el legado del maestro acuarelista Rafael Requena, fallecido en 2003, entusiasta del arte y uno de los grandes referentes mundiales en la especialidad de la acuarela.



De casi 300 obras presentadas, 67 se expondrán en la Sala de la Exposiciones «José Pérezgil» junto a otras obras de artistas invitados a este importante evento cultural. En total, serán cuatro las exposiciones que se podrán visitar durante el periodo de la VI Bienal: La exposición con las obras de los artistas seleccionados e invitados, –que incluye además las Medallas y Menciones de Honor–, la exposición del país invitado “India”, la exposición de los Acuarelibros y por último se llevará a cabo la I exposición Infantil.



Este año habrá diferentes conferencia y tertulias, en un mes de convivencia de artistas, tanto nacionales como internacionales que llenarán todos los rincones del municipio caudetano con colores, una cita que cada año va creciendo, llegando este año a más de 200 inscritos en cada master class.







