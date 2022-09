El Gobierno regional ayudará a la ciudadanía de la provincia a protegerse de la desinformación con la campaña ?No me líes?

El delegado de la Junta ha presentado los pormenores de esta iniciativa, que en su segunda edición cuenta con la colaboración de profesionales de la Asociación de la Prensa de Guadalajara para impartir talleres en 15 municipios de la provincia.



Guadalajara, 27 de septiembre de 2022.– El delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, ha presentado hoy la campaña ?No me líes? con la que el Gobierno regional, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, pretende ayudar a la ciudadanía a protegerse frente a la desinformación, los bulos y las ?fake news?.



Para la puesta en marcha de esta segunda edición, que se desarrollará bajo el lema ?Desconfía, Verifica, Decide?, el Gobierno regional cuenta en esta provincia con la colaboración de la Asociación de la Prensa de Guadalajara (APG), entidad que se encargará de desarrollar, a través de sus profesionales, talleres teórico–prácticos de información y sensibilización que se desarrollarán en 15 municipios de la provincia durante los próximos meses de octubre y noviembre.



El objetivo de estos talleres, tal y como ha destacado el delegado de la Junta, es “frenar la viralización de contenidos falsos y, en muchos casos, discriminatorios o que fomentan la violencia”, una labor para la que el Gobierno regional ha encontrado en la provincia de Guadalajara un aliado en la APG para desarrollar este programa de sensibilización, a través del que se aportará a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes y más mayores, las herramientas necesarias que les ayuden a contrastar la información y a detectar cuándo se encuentran ante noticias que no son ciertas.



En este sentido, Eusebio Robles ha añadido que “solo reforzando el espíritu crítico y el conocimiento necesario de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, estaremos favoreciendo que la ciudadanía sepa discernir lo que es información de la desinformación”.



Por su parte, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Guadalajara, Mar Corral, ha incidido en la importancia que tiene la puesta en marcha de esta campaña, ya que se trata de “una actuación estratégica a la hora de proteger a la ciudadanía ante el fenómeno de la desinformación, porque ataca los cimientos de nuestra democracia, y la única vía para que la sociedad adquiera un espíritu crítico”.



En esta línea, la representante de la APG ha agradecido la sensibilidad mostrada por el Gobierno regional, al entender que los periodistas debían incorporarse a este importante programa de formación para impartir estos talleres, “puesto que los profesionales de la información y la comunicación pueden acreditar la experiencia y especialización imprescindibles en materia de desinformación, manejo de herramientas de detección y verificación de noticias falsas”.



Asimismo, la presidenta de la APG ha mostrado su confianza en que esta vía de colaboración en materia de formación, que se acaba de abrir entre el Gobierno regional y la APG, se amplíe a través de la impartición de nuevos programas de alfabetización mediática destinados a cubrir un espectro más amplio de la población de la provincia.



Los municipios en los que recalará la segunda edición de la campaña ?No me líes? son Azuqueca de Henares, El Casar, Cifuentes, Horche, Humanes, Jadraque, Marchamalo, Mondéjar, Pozo de Guadalajara, Sacedón, Torrejón del Rey, Uceda, Villanueva de la Torre, Pastrana y Romanones.







