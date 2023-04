El Gobierno regional ha apoyado a la empresa agroalimentaria Bon Chef con casi 1,2 millones a través de los fondos FOCAL

El delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, y el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, se han reunido con los responsables de la planta de la capital para conocer sus intenciones de expansión y crecimiento.

Guadalajara, 3 de abril de 2023.– El delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, y el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, han mantenido un encuentro con los responsables de la planta que la empresa Rubiato Paredes tiene en el polígono industrial El Henares de la capital bajo la firma comercial Bon Chef, donde han podido conocer sus intenciones de expansión y crecimiento para los próximos años en Guadalajara en la producción de elaborados multicárnicos horneados, marinados y empanados para la gran distribución y el ‘food service’.



Desde el año 2016, la inversión realizada en esta planta, perteneciente al grupo alimentario Valls Companys, asciende a 17,4 millones de euros, según los datos facilitados por los responsables de la misma, habiendo sido beneficiaria de una concesión de ayuda del Gobierno de Castilla–La Mancha de más de 991.000 euros en esta legislatura a través de los fondos FOCAL, gestionados por la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y que se destinan a empresas de carácter agroalimentario.



Esta ayuda está destinada a la mejora integral de la fábrica y a la inversión en nuevas líneas de proceso, entre las que cabe destacar la de formación de la creación de hamburguesas, las de loncheado de pavo (con y sin hueso) o el marinado de pollos.



Además, la empresa también recibió otra ayuda FOCAL de algo más de 202.000 euros de una convocatoria anterior, con lo que la aportación del Gobierno regional a través de estos fondos se acerca a los 1,2 millones de euros.



Previsión de crecimiento de la plantilla de trabajadores

Actualmente, la planta de Bon Chef de Guadalajara emplea a unos 140 trabajadores y trabajadoras en plantilla propia más otros 60 externos, siendo intención, según manifiestan sus responsables, la de llegar hasta los 400 empleados y empleadas en los próximos años, puesto que la planta se encontraría aún por debajo del 50 por ciento de su capacidad de producción. De hecho, para este 2023 ya maneja una previsión de aumento de plantilla de un 15 por ciento.



Entre sus clientes habituales se encuentran, entre otros, varias de las grandes cadenas de supermercados que operan en el país.



Eusebio Robles ha asegurado que “desde el Gobierno presidido por Emiliano García–Page, como no puede ser de otra manera, vamos a seguir trabajando por atraer la inversión y propiciar la implantación y mantenimiento de grandes empresas en la provincia de Guadalajara, como esta de Bon Chef, que no solamente atraen inversión, sino que también generan empleo para nuestros ciudadanos y ciudadanas y contribuyen a que otras grandes firmas se fijen en nuestra provincia, por la estrategia de ubicación que nuestros polígonos industriales les ofrecen, pero además por la firme apuesta de las instituciones en propiciar su llegada”.



Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha destacado la importancia "del apoyo a la inversión por parte del Gobierno de Castilla–La Mancha a empresas que quieren innovar, invertir y crecer en zonas en clara expansión como es la capital". En este sentido ha reiterado su disposición "para poder seguir atendiendo las demandas de Bon Chef que tienen que ver con la ciudad y a las que el Ayuntamiento puede dar respuesta", agradeciendo la "apuesta por seguir generando empleos directos e indirectos".



El primer edil asegura que "el momento de crecimiento y desarrollo empresarial que vive la ciudad no solo se mide por el buen número de nuevas empresas que llegan a Guadalajara, sino también por la apuesta por la inversión de las ya existentes, con cifras de negocio realmente espectaculares”.



El grupo Valls Companys al que pertenece Bon Chef se fundó en 1956 con carácter de empresa familiar y hoy se erige como uno de los mayores de Europa en el sector agroalimentario, manteniendo su capital como 100 por cien español. Actualmente opera en toda la cadena de valor, tanto en los sectores de la harina y el pienso como en el porcino, avícola y vacuno, además de ser ganaderos, productores y de contar con laboratorios farmacéuticos, de nutrición y de operaciones de logística.



La implantación geográfica de las 45 empresas del grupo se distribuye por 23 provincias y 11 comunidades autónomas del territorio español, incluyendo a Guadalajara. Su facturación en el ejercicio 2021 fue de 2.300 millones de euros.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando