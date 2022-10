El Gobierno regional apoya “regadíos eficientes y sostenibles” como los de la Comunidad de Regantes de Aguas Nuevas ‘Príncipe de España’

El delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha subrayado este respaldo del Ejecutivo del presidente Emiliano García–Page, recordando que el proyecto de instalación de placas fotovoltaicas en esta Comunidad de Regantes, ha sido seleccionado en la II Fase por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de los Fondos Next Generation, para la mejora de regadíos, con una inversión total de 11,4 millones, que se subvencionará en un 80 por ciento.



Ramón Sáez ha explicado que en l Fase se seleccionó a la Comunidad de Regantes ‘Balazote–La Herera’, que además firmaron el convenio con la SEIASA, en el mes de marzo; y en esta nueva Fase, además de ‘Príncipe de España’, se han designado a otras tres Comunidades de Regantes en la provincia albacetense: ‘Las Colleras’, de Fuenteálamo; ‘Abenuj’, de Tobarra; y ‘Pozocañada’.



Aguas Nuevas (Albacete), 30 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha mostrado hoy su apoyo a los “regadíos eficientes y sostenibles”, que representa la Comunidad de Regantes ‘Príncipe de España’ ubicada en la Entidad Menor de Aguas Nuevas, dentro del término municipal de Albacete capital.



El delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Sáez, ha subrayado este respaldo del Ejecutivo del presidente Emiliano García–Page, durante la celebración de la Asamblea General de esta Comunidad de Regantes, cuyo proyecto ha sido seleccionado en la II Fase por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de los Fondos Next Generation, dentro de su Plan para la mejora en regadíos, mediante la instalación de placas fotovoltaicas.



Sáez ha recordado que la inversión asciende a 11,4 millones euros, recibiendo una subvención del 80 por ciento, lo que supone 9,1 millones euros de ayuda, consiguiendo así “regadíos más sostenibles y eficientes, con un importante ahorro energético y económico para los agricultores”, ha aseverado.



El representante de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en la provincia de Albacete ha recordado en l Fase ya fue seleccionada la Comunidad de Regantes ‘Balazote–La Herrera’, que además firmó el convenio con la SEIASA en el mes de marzo, para la ejecución de sus obras.



Proyectos de la II Fase Next Generation y Bombeos Mancha Oriental



Por otro lado, Sáez ha apuntado que en esta II Fase han sido seleccionadas, además de la Comunidad de Regantes ‘Príncipe de España’ de Aguas Nuevas, otras tres Comunidades de Regantes en la provincia albacetense: ‘Las Colleras’, de Fuenteálamo; ‘Abenuj’, de Tobarra; y ‘Pozocañada’.



Estas cuatro Comunidades de Regantes esperan firmar el acuerdo con la SEIASA, antes de finalizar el año, con el propósito de iniciar las obras el año que viene.



Además, el delegado ha destacado también otro proyecto importante, como es la II Fase de sustitución de bombeos dentro de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en La Mancha Oriental, en el tramo medio del río Júcar, también aprobada dentro de los fondos Next Generation por el MAPA, con una inversión próxima a los 70 millones de euros, cuya licitación se aprobará en breve, con la proyección también de iniciar las obras en el próximo 2023.



Próxima convocatoria de modernización y transformación de regadíos



Finalmente, el responsable provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha avanzado que su Consejería tiene previsto lanzar una nueva convocatoria de ayudas para la modernización y transformación de regadíos en unas semanas, destacando que el porcentaje de ayuda será superior al de las dos últimas convocatorias, que oscilaba entre el 45 y 50 por ciento, gracias a la Ley 2/2021 de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla La Mancha, “que permite que incrementos de ayuda adicionales en municipios escasamente poblados o en riesgo de despoblación”, ha afirmado.



Durante la celebración de la Asamblea también se celebró una charla informativa a los socios de la Comunidad de Regantes de la nueva PAC 2023–2027, que será de aplicación a partir del 1 de enero de 2023, donde se explicaron las principales novedades de dicha reforma y se resolvieron las dudas planteadas por los agricultores referentes a sus explotaciones agrarias.



Ramón Sáez ha remarcado que, durante los cinco años de aplicación de la nueva PAC, se ha conseguido que los agricultores castellanomanchegos reciban unos 50 millones de euros más al año de los que recibían con la actual PAC, “fruto de las intensas negociaciones del presidente del Gobierno regional, Emiliano García–Page en defensa de nuestro sector agropecuario”.





