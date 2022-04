El Gobierno de García-Page anima a las familias a crear un proyecto de vida en la entrega de once viviendas de promoción pública en Puertollano

El delegado de Fomento en Ciudad Real, Casto Sanchez que ha sido el encargado, junto al alcalde de Puertollano, Adolfo Muñiz, de hacer entrega de las llaves a once familias ha señalado que «actos como este visibilizan la voluntad del Gobierno regional de facilitar el acceso a la vivienda a aquellas familias cuyos ingresos no les permiten acceder a una vivienda en el mercado libre y crear así su proyecto de vida».

Puertollano, 12 de abril de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha adjudicado once viviendas VPO de promoción pública en Puertollano a otras tantas familias que han recibido las llaves de sus nuevas viviendas “lo que les permite mirar hacia el futuro y crear un proyecto de vida”. Así lo ha manifestado el delegado de la Consejería de Fomento en Ciudad Real, Casto Sánchez, que ha sido, junto al alcalde de Puertollano, Adolfo Muñiz, los encargados de realizar la entrega de llaves.



Este acto protocolario es la plasmación de la intención del Gobierno regional de facilitar el acceso a la vivienda a «aquellas familias que quieren completar su proyecto de vida y cuyos ingresos no les permite acceder al mercado libre».



Sánchez subrayó que el acceso a la vivienda “es uno de los derechos recogidos en la Constitución española”. En este sentido, el delegado provincial de Fomento ha remarcado que el trabajo en materia de vivienda pública llevado a cabo por el Ejecutivo regional “está siendo muy importante” con la rehabilitación de estas once viviendas que contaban con desperfectos leves, y que después de acometer su reparación constituyen el lote que se han adjudicado.



Las once viviendas entregadas son 8 pisos de dos dormitorios y 3 de tres dormitorios. La edad media de los adjudicatarios está en torno a los 44 años, por lo que se atiende a las necesidades de familias jóvenes y colectivos con mayores dificultades para la compra de una vivienda en el mercado libre.



Casto Sánchez, tras resaltar el esfuerzo realizado en estas dos legislaturas por el Gobierno del presidente Emiliano García–Page en materia de vivienda, anunció que la entrega de viviendas públicas “tendrá continuidad en la provincia con nuevos procesos de entrega de llaves con la adjudicación de otras 15 viviendas”.

























