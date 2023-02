El Gobierno de Castilla-La Mancha ha triplicado en esta legislatura el volumen de inversión propia en obra pública que había hace ocho años

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado la iniciativa del Ejecutivo regional para recuperar la inversión en obra pública en los últimos siete años, duplicando el volumen en la pasada legislatura y triplicando en los últimos tres años esa inversión, que supone ya un tercio de toda la obra pública que se licita en la Comunidad Autónoma, cuando antes estaba por debajo del 15 por ciento.



Patricia Franco ha valorado la apuesta por la sostenibilidad y por la igualdad que abandera Holcim en la región y en el sector del cemento a nivel nacional, y ha mostrado su confianza en que Castilla–La Mancha sea capaz de apalancar parte del empleo verde que se generará en los próximos años.



Villaluenga de la Sagra (Toledo), 16 de febrero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha triplicado el volumen de inversión propia en obra pública en esta legislatura con respecto a la que había hace ocho años, antes de la llegada del presidente, Emiliano García–Page, además de haber duplicado la cuota que los proyectos impulsados por el Ejecutivo autonómico han alcanzado en el volumen total de obra pública en nuestra región. Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la visita del presidente regional a las nuevas instalaciones de Holcim en Villaluenga de la Sagra, donde ha subrayado que este compromiso y este esfuerzo inversor se ha realizado incluso en un contexto no exento de dificultades.



El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha visitado las instalaciones de la cementera Holcim en Villaluenga de la Sagra, donde ha conocido las inversiones que la compañía está realizando para avanzar en la descarbonización de sus procesos y en la reutilización y valorización de residuos procedentes, entre otros, de la construcción, la demolición y la industria para su utilización como fuente de energía; además de conocer también el proyecto de la planta de mortero puntera en todo el país que la empresa está construyendo en Villasequilla, en la provincia de Toledo, y que contará con un centro de investigación propio.



Tras la visita, y en la atención a medios, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso de la empresa con la región, y también el de sus trabajadores y equipos, “porque los equipos humanos son la esencia de todo lo que hacemos”. Así, Patricia Franco también ha destacado la apuesta tanto por la sostenibilidad como por la igualdad en el empleo, destacando que la cementera tiene en esta planta un 18 por ciento de empleo femenino, y que espera alcanzar el 25 por ciento en el futuro, “además de contar con la primera y única CEO de una empresa cementera en el país, como es Carmen, y de tener en el equipo a Verónica, como responsable de recursos humanos, demostrando que la mujer tiene que estar presente en toda la cadena de valor de la industria”. También ha valorado la consejera el esfuerzo y el compromiso firme de la firma con la seguridad y la salud laboral.



Patricia Franco ha recordado el compromiso expresado por Holcim en materia de descarbonización no sólo a través de los proyectos que está desarrollando en la región, sino también a través de su participación en la Fundación CEMA, que el pasado lunes celebró una jornada de reflexión sobre la descarbonización de la industria, en general, y de la industria cementera, en particular, en Toledo. “Allí hice referencia a los datos de crecimiento en el empleo en la industria cementera en la región, que engloba ya a casi 120 empresas y a 2.300 trabajadores, habiendo crecido un 62 por ciento con respecto al año 2015 en la región”, un crecimiento, ha señalado, que ha duplicado en materia de empleo el que se ha producido, por ejemplo, en el sector de la construcción.



Compromiso en el acompañamiento



En ese crecimiento, la consejera ha señalado también el compromiso en el acompañamiento por parte del Gobierno regional, no sólo a través del apoyo a los procesos de sostenibilidad y descarbonización sino también a través de la inversión propia en obra pública, “porque al final eso se traduce en construcción y cemento y, a su vez, en crecimiento y progreso para todos”. Así, Patricia Franco ha recordado que, antes de la llegada del presidente García–Page, “estábamos en una época en la que se paralizaban las obras y había unos niveles bajos de inversión por parte del Gobierno regional”, un panorama que ha cambiado en los últimos ocho años.



Para ello, ha citado los datos que recoge Seopan, que muestran que en la pasada legislatura el Gobierno de Castilla–La Mancha duplicó el volumen de inversión propia en obra pública con respecto a la legislatura anterior, “y que en los últimos tres años, que no han estado exentos de dificultades, hemos triplicado el volumen de inversión en obra pública que había cuando llegamos al Gobierno regional”, aumentando también la cuota que la inversión autonómica supone en la obra pública total en la región, “que antes no llegaba al 15 por ciento y ahora es prácticamente de un tercio del total”.



La consejera, por último, se ha mostrado convencida de la capacidad de la región de captar, a través de iniciativas y trabajos como los que realiza y proyecta Holcim, parte de los 1,1 millones de empleos verdes que se van a generar, según la previsión de la consultora McKingsey, a través de la descarbonización y los procesos de energía verde y circular en la industria.



Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; han acompañado al presidente en la inauguración y la visita de las instalaciones el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; el alcalde de Villaluenga de la Sagra, Carlos Casarrubios; la CEO de Holcim, Carmen Díaz; y el director de la planta en Villaluenga, Oswaldo Pereda.







