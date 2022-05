El Gobierno de Castilla-La Mancha trabajará para que la Semana de la Zarzuela de La Solana sea declarada de Interés Turístico Internacional

Así lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García–Page, quien ha señalado que “nos vamos a proponer conseguir esta declaración” y para ello ha pedido la colaboración “de la magnífica gente que está detrás de la zarzuela" como la Asociación Cultural y todo el movimiento que en La Solana se produce con este fenómeno. "Es cuestión de trabajo y vamos a ir a por ello”, ha ratificado.



La Solana (Ciudad Real), 4 de mayo de 2022.– El presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García–Page, que ha presidido la entrega de Premios Gran Selección 'Campo y Alma', celebrada en La Solana, ha anunciado que el Gobierno de Castilla–La Mancha trabajará para que La Semana de la Zarzuela sea declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.



En este sentido, García–Page ha señalado que “nos vamos a proponer conseguir esta declaración” y para ello ha pedido la colaboración “de la magnífica gente que está detrás de la zarzuela” como la Asociación Cultural y todo el movimiento que en La Solana se produce con este fenómeno. “Es cuestión de trabajo, son unos años y no se consigue ningún objetivo ni ninguna meta si antes no no lo proponemos y vamos a ir a por ello”, ha garantizado.



Un reconocimiento a la Zarzuela que se verá reflejado, además, cada 31 de mayo, Día de Castilla–La Mancha, ya que el presidente del Ejecutivo autonómico ha avanzado que el acto institucional se iniciará cada año con el ‘Sembrador’, “empezando por este de 2022 que se va a celebrar en Puertollano”. Ha sido una propuesta que le ha realizado el alcalde de La Solana, Eulalio Díaz Cano y que ha recogido el presidente regional.



García–Page ha advertido que la Solana “es la capital de la Zarzuela en España” y en buena medida “la depositaria y que conserva este género musical y cultural que tanto nos ha identificado durante décadas”, que ha pasado por momentos de “poca moda” pero que, sin duda, es “patrimonio cultural de todos y, particularmente, de nosotros”.



Además, el presidente de Castilla–La Mancha ha agradecido al alcalde de La Solana y a la corporación municipal la acogida que han mostrado al Gobierno regional para la realización de la entrega de los premios Gran Selección 'Campo y Alma' que este 2022 han celebrado su XXXIII edición.



Además, el presidente de Castilla–La Mancha ha avanzado que los accesos al parque empresarial de La Solana “los vamos a arreglar con el Ministerio de Fomento porque tienen que arreglarlos y, si no, ya estaremos pendientes”, pues la actividad económica y el emprendimiento "es esencial para nosotros".





