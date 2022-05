El Gobierno de Castilla-La Mancha resalta la importancia de rescatar a las mujeres del olvido y reflexionar acerca de que el odio genera odio

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha advertido de que hoy en día “vemos como hay discursos del odio que pretenden deshumanizar y quitar la dignidad a la persona que piensa de manera distinta o intentar buscar chivos expiatorios para explicar los problemas que puede tener la sociedad; aparte de ser injusto y de ser diagnósticos fallidos, son tremendamente peligrosos porque así, deshumanizando a parte de la sociedad, empezaron los regímenes fascistas”.

La consejera ha calificado la novela ‘Putas de campo’ de “imprescindible” y ha dado a la autora las gracias por un libro que no deja pasar las atrocidades que sufrieron las decenas de miles de mujeres que pasaron por Ravensbrück.



Ciudad Real, 23 de mayo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha abogado por recuperar la memoria histórica de las mujeres, “por rescatarlas de los márgenes de la historia” y por “refrescar lo que no debemos nunca olvidar y es que el odio engendra odio”.



Así lo ha señalado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, esta tarde en Ciudad Real, donde ha asistido a la presentación de la novela ‘Putas de campo’ de la historiadora de Torrenueva (Ciudad Real), Fermi Cañaveras. Este libro recoge el drama humano de los miles de mujeres que pasaron por el campo de concentración de Ravensbrück, unas 130.000, de las cuales se calcula que entre 30.000 y 90.000 fueran asesinadas; mujeres que, además de los sufrimientos que padecieron los hombres, tuvieron que soportar delitos específicos de género como la prostitución y la violación sistemática.



La consejera ha advertido de los peligros de crear estereotipos que acaban en deshumanización “porque cuando deshumanizamos a las personas, cuando empezamos a colectivizar para intentar atacar a un grupo de personas, al final lo que estamos haciendo es, primero, desproveerles de su dignidad, luego cosificarles y finalmente eso llama a la violencia”. Por todo ello, este libro y otros publicados en el mismo sentido para rescatar de la historia lo que sucedió y que nunca debió suceder, “trabajan en la buena dirección”, ha añadido.



Tal y como ha advertido Blanca Fernández, “hoy vemos como hay discursos del odio que pretenden deshumanizar y quitar la dignidad a la persona que piensa de manera distinta, o intentan buscar chivos expiatorios para explicar los problemas que puede tener la sociedad, lo que, aparte de ser injusto y de ser diagnósticos fallidos, es tremendamente peligroso porque así, deshumanizando a parte de la sociedad, empezaron los regímenes fascistas. Así empezó Hitler. Por tanto, no debemos olvidar en ningún caso lo que pasó”.



Por todo ello, la consejera ha calificado de ejercicio “sanísimo rescatar a las mujeres de los márgenes de los libros de historia” porque hasta ahora no solo no se han contado sus aportaciones a la ciencia, cuando han tenido un papel relevante en la historia o han desarrollado aquellos trabajos que se daba por hecho que le correspondían de manera natural, tampoco ha sido visible su sufrimiento, “que muchas veces es muchísimo más atroz que el de los hombres” porque las violaciones se han utilizado sistemáticamente como arma de guerra, lo hicieron los nazis en los campos de concentración y se utiliza en el siglo XXI en todos los conflictos armados.



Y es que, como ha recordado la consejera de Igualdad y portavoz, una de las cuestiones sobre las que Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional han advertido es que miles de mujeres ucranianas ya han sido captadas para ejercer la prostitución, aprovechándose de su extrema vulnerabilidad. “Trata de mujeres y de niñas es lo que está ocurriendo en buena parte del mundo y especialmente en los lugares del conflicto”, ha aseverado Blanca Fernández.



Según datos de Naciones Unidas, actualmente, siete de cada diez personas que son traficadas en el mundo son niñas y mujeres y en la inmensa mayoría de los casos la trata tiene fines de explotación sexual. Con estos datos sobre la mesa, Blanca Fernández ha explicado que el Gobierno de Castilla–La Mancha defiende una ley integral para luchar contra la trata, “pero con tintes muy marcados abolicionistas”.



En España, se calcula que hay 45.000 mujeres en situación de prostitución, de las que entre el 90 y el 95 por ciento son explotadas por proxenetas “a veces en condiciones infrahumanas”, ha denunciado la consejera.



Y esta realidad conecta con el libro presentado esta tarde, “imprescindible para no olvidar las grandes atrocidades de la historia que no debemos volver a repetir”, ha señalado Blanca Fernández, quien ha recordado que “hoy hay otro tipo de nazis que explotan mujeres” que ganan al año en España unos 10.000 millones de euros explotando a mujeres a las que no solo les quedarán secuelas emocionales, físicas y de otro tipo para toda la vida, sino que además sufren estigmatización social.



Una novena “imprescindible”



La consejera de Igualdad y portavoz ha calificado la novela ‘Putas de campo’ de “imprescindible” y ha dado a su autora las gracias por un libro que no deja pasar las atrocidades que sufrieron las decenas de miles de mujeres que pasaron por Ravensbrück, desde experimentos médicos aberrantes, a amputaciones, esterilizaciones y trabajos forzosos, a lo que hay que sumar que muchas de ellas fueron utilizadas como ‘putas de campo’ y les tatuaban en el pecho estas palabras para satisfacer los más bajos instintos de los nazis, lo hicieron en condiciones infrahumanas, quedándose a veces embarazadas y asesinando incluso a sus criaturas.



“Por eso yo creo que esto es un libro imprescindible, por eso le doy la enhorabuena y las gracias a Fermi, porque no podemos dejar pasar estas atrocidades tan terribles, y que siendo tan terribles como fueron, a todo el mundo se le habían pasado por alto ¡qué curioso! Y es que, posiblemente, las cosas que les pasan a las mujeres, lo que les han pasado a lo largo de la historia, generalmente, han pasado desapercibidas por algo”, ha reflexionado la consejera que ha concluido reivindicando “la necesidad de contar las historias de las mujeres, que merecen la pena ser contadas porque lo que no se ve no existe y lo que no se cuenta nunca ha sucedido”.







