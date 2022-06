El Gobierno de Castilla-La Mancha reivindica el “orgullo rural” de una autonomía que ha multiplicado por quince su renta agraria

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha defendido al sector ganadero poniendo como ejemplo a la comarca de los Estados del Duque, que “compatibiliza perfectamente el sector agroganadero con la preservación del medioambiente”, y ha manifestado que en un momento el que “estamos asistiendo a polémicas en las que de manera irresponsable se responsabiliza al sector cárnico y a la producción ganadera de contaminar y ser poco sostenible, aquí tenemos un ejemplo de una comarca que hace cientos de años vive del ganado”.



Blanca Fernández ha subrayado la importancia del sector ganadero y agroalimentario de la que dan cuenta datos como que la ganadería en este momento genera en Castilla–La Mancha 26.000 empleos y que el sector agroalimentario supone el prácticamente el 18 por ciento del Producto Interior Bruto, además de ser “seña de identidad de Castilla–la Mancha”.



El Robledo (Ciudad Real), 10 de junio de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha reivindicado el “orgullo rural” de Castilla–La Mancha cuyo sector agrario ha hecho posible que en los 40 años de autonomía “se haya multiplicado por 15 la renta agraria por ocupado, se haya multiplicado por cien las exportaciones en la región, lo que se debe en buena medida al sector agropecuario y a la industria agroalimentaria, y se hayan generado oportunidades en el medio rural que de otra manera no habrían sido posible”.



Así lo ha manifestado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en El Robledo, donde ha asistido a la inauguración de la IV Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque (FERDUQUE), donde ha destacado, junto al carácter comercial de esta feria, que se trata de “un ejercicio de orgullo rural porque no hay que olvidar que Casilla–La Mancha es esencialmente rural, que los Estados del Duque lo son, y que singularmente esta comarca es una de las que más densidad ganadera tiene de toda Castilla–La Mancha”.



Blanca Fernández ha defendido al sector ganadero y ha recordado que esta comarca, con más de 100.000 cabezas de ganado, “compatibiliza perfectamente el sector agroganadero con la preservación del medioambiente”. En esta línea, ha manifestado que en un momento en el que “estamos asistiendo a polémicas en las que de manera irresponsable se responsabiliza al sector cárnico y a la producción ganadera de contaminar y ser poco sostenible, aquí tenemos un ejemplo de una comarca que hace cientos de años vive del ganado”.



Ahondando en esta cuestión, la consejera ha explicado que no solo viven del ganado las explotaciones ganaderas propiamente dichas, sino que hay toda una serie de industrias secundarias, un sector de servicios y una industria agroalimentaria “que depende en buena medida de esa producción de leche y carne que no solo da de comer a nuestros ganaderos y ganaderas, sino a toda la comarca de los Estados del Duque”.



En su intervención, Blanca Fernandez ha remarcado la importancia del sector ganadero y agroalimentario con datos como que la ganadería en este momento genera en Castilla–La Mancha 26.000 empleos y que el sector agroalimentario supone el prácticamente el 18 por ciento del Producto Interior Bruto, además de ser “seña de identidad de Castilla–La Mancha, porque nuestras raíces se encuentran en las explotaciones agrarias y ganaderas de la región”.



Defensa de Europa y de las autonomías



La portavoz ha afirmado que es una “buena noticia que la PAC no vaya a dejar en este período a nadie fuera y que Castilla–La Mancha se vaya a ver beneficiada. No vamos a perder ni un solo euro en la nueva PAC, es más vamos a ganar dinero por hectárea”. Al respecto, ha recordado que esta política supone una inyección de unos 1.000 millones de euros al año para más de 100.000 explotaciones agrícolas y ganaderas de la región.



Por todo ello, ha defendido que la Política Agraria Comunitaria es “irrenunciable” y ha reivindicado tanto el marco autonómico como europeo que la han propiciado.



“Aquí, en una comarca tan humilde como Estados del Duque, pero tan orgullosa de ser lo que es, reivindico la importancia que tiene que formemos parte de un país tan grande como es España, que conforma la Unión Europea que tiene una política agraria que protege a los pequeños, a nuestros agricultores y agricultoras y a nuestros ganaderos y ganaderas y que tiene que proteger más todavía al sector profesional”, ha dicho, recalcando que eso pasa “por defender las instituciones europeas, porque cualquier discurso antieuropeísta o antiautonomista es atacar indirectamente al campo, que ha visto como gracias a nuestra incorporación a Europa y gracias a la autonomía, ha multiplicado por quince su renta”, en palabras de la consejera portavoz.



Blanca Fernández ha reiterado el compromiso del Gobierno de Emiliano García–Page con la industria agroalimentaria en la que ha invertido ya 370 millones de euros, lo que ha supuesto más de 1.700 millones de euros de inversión de la industria privada “a cuenta del esfuerzo de miles de hombres y mujeres que viven en el medio rural y a los que tenemos que mostrar nuestro agradecimiento”.



En cuanto a la IV Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque, Blanca Fernández ha destacado su importancia, ya que nació hace unos años para hacer frente a la crisis de la leche que afectaba a las y los ganaderos de la comarca, así como la implicación de los municipios de la Mancomunidad, que junto con ASAJA y con la colaboración de diferentes organizaciones y entidades, “han hecho posible esta feria” que se celebra desde hoy y hasta el próximo domingo.



Junto a la consejera de Igualdad y portavoz han asistido a la inauguración el presidente de la Diputación provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; la delegada de la Junta en la provincia, Carmen Teresa Olmedo; la alcaldesa de El Robledo y presidenta del Comité Organizador de Ferduque 2022, Elena Tamurejo; el alcalde de Malagón, Adrián Fernández, y el secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio Rodríguez.



También han estado el alcalde de Fuente el Fresno, Teodoro Santos; el alcalde de El Torn, Ánfel Gómez; la alcaldesa de Los Cortijos, Beatriz García López; el presidente del Grupo Entreparques, Luis Alberto Lara; la directora general de Alimentación, Elena Escobar; la delegada de Agricultura, María de los Desamparados Bremard; la subdirectora adjunta de Promoción de los Alimentos de España, Mercedes Gilgado; la subdelegada del Gobierno, María Ángeles Herreros, representantes de asociaciones y entidades, y otros cargos institucionales.





