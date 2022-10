El Gobierno de Castilla-La Mancha reafirma el papel de la Plataforma Abycine Lanza para la industria audiovisual independiente nacional

El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos ha subrayado la dimensión de Abycine Lnaza, por donde en esta edición han pasado 250 profesionales de toda Europa, incluyendo además el nuevo proyecto “Abycine Lanza On The Road”, que cuenta con una ayuda Next Generation adjudicada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) para promocionar trabajos del WIP Lanza, entregados hoy, por toda España.



La Junta de Comunidades ha entregado el Premio WIP In Progress a la película “Samsara” de Lois Patiño, Señor y Señora, dotado con 7.000 euros de ayuda para su finalización y postproducción. El Jurado que de este Premio estaba compuesto por Marina Díaz, del Instituto Cervantes; Félix Piñuela, director de “Versión Española” en TVE y Luis Martínez, crítico cinematográfico del diario “El Mundo”.



Albacete, 2 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha reafirma que Abycine Lanza es un referente para la industria audiovisual independiente nacional, como demuestra que en su VII edición hayan pasado más de 250 profesionales de toda Europa, incluyendo el nuevo proyecto incluido en esta Plataforma como es “Abycine Lanza On The Road”, que cuenta con una ayuda Next Generation adjudicada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) para promocionar trabajos del WIP Lanza por todo el territorio nacional.



El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos así lo ha trasladado, durante la entrega de los Premios Abycine Lanza en su VII edición, que se han celebrado en el Casino Primitivo de la ciudad de Albacete, a los que han asistido el director del Festival Internacional de Cine Independiente de Albacete (ABYCINE), José Manuel Zamora y el diputado provincial de Igualdad, Pedro Antonio González.



Ruiz Santos ha entregado el Premio Wip In Progress a la película “Samsara” de Lois Patiño, Señor y Señora, dotado con 7.000 euros de ayuda para su finalización y postproducción. El Jurado que de este Premio estaba compuesto por Marina Díaz, del Instituto Cervantes; Félix Piñuela, director de “Versión Española” en TVE y Luis Martínez, crítico cinematográfico del diario “El Mundo”.



Además, en este Foro de lo Audiovisual Independiente, también se han entregado los premios “Impulso Albacete que no es poco” para el trabajo “Laguna, el ministro” de Antonio Llamas y Eva Bodas; el Premio Music Library para “Arcadia” de Guillermo Benet; el Premio “Residencia Creativa Alcalá del Júcar” para “Travolento” de Eloy Domínguez Serén, de Zeitun Films y Momento Films; el Premio Spanish Screening para “Bienvenido Mr Hollywood” de Mar Coll y Aina Calleja de Funicular Films; Premios Impulso Proyectos CMMEDIA para “Fama y Gloria” de Carlota Ons y Lazona Producciones, y “Flores para una madre ausente” de Ana Puentes, Verbenal Films y Labonica Films; Premio MAFIZ para “Reescritura” de Victor Iriarte; y Premio Filmin para “Mi vacío y yo” de Adrián Silvestre.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando