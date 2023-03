El Gobierno de Castilla-La Mancha publica este miércoles la nueva convocatoria de ayudas VINATI para las bodegas de la región

La primera convocatoria de ayudas VINATI se podrá solicitar hasta el 1 de abril de 2023 para inversiones de más de 100.000 euros en las instalaciones vitivinícolas.



Las pymes serán las beneficiarias a fin de que las grandes industrias asociativas no absorban todos los fondos y puedan acceder el resto de empresas de la región.



El crédito se repartirá en función de las solicitudes presentadas en las diferentes convocatorias del año por parte de las comunidades autónomas hasta un total de 56 millones de euros.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 14 de marzo de 2023.– El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha informado este martes de que “mañana se publica la nueva convocatoria de ayudas VINATI para las inversiones de las bodegas”. Anuncio realizado durante la clausura de la jornada organizada por Editorial Agrícola, en el Consejo Regulador de la DO La Mancha en Alcázar de San Juan.





En este sentido, Martínez Arroyo ha señalado que “el camino no solo hay que hacerlo en el campo, sino que hay que hacerlo en las bodegas”. Y ha recordado el esfuerzo a lo largo de las últimas décadas en modernización de las instalaciones de la región para la elaboración del vino. Una hoja de ruta que continuará a partir de este miércoles y hasta el 1 de abril, cuando más de 600 empresas vitivinícolas de la región podrán solicitar las nuevas ayudas VINATI, teniendo en cuenta también como industria vitivinícola a los fabricantes de vinagres y mostos.





“Es la primera vez que las cooperativas más grandes –las que son EAPIR– no van a entrar en VINATI, ya que les hemos ayudamos por FOCAL, para que puedan acceder el resto de bodegas de la región”, con un importe de inversión solicitado igual o superior a los 100.000 euros ha señalado el consejero indicando que las inversiones inferiores se financian a través de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR), a través de metodología LEADER.





El VINATI 2023 aumenta la ayuda





El tipo máximo de ayuda aumenta y pasa a ser el 50 por ciento del presupuesto subvencionable, mientras que en el anterior período de programación era del 40 por ciento. En función de la categoría de tamaño de empresa, la intensidad máxima de la ayuda varía. De tal manera que cuanto más pequeña, mayor será la ayuda, a fin de priorizar a la pequeña y mediana empresa (pyme) que obtendrá el máximo, 50 por ciento, del presupuesto subvencionable; aquellas que no se puedan enmarcar como pyme, empresas intermedias, podrán optar a un máximo del 25 por ciento del presupuesto subvencionable. Por lo que respecta a las grandes empresas, éstas podrán acceder a un máximo del 12,5 por ciento del presupuesto subvencionable.





La forma de reparto de la ayuda cambia respecto al período anterior. Ahora, a través de la Conferencia Sectorial se repartirá el crédito anual de la intervención en función de la demanda de solicitudes de cada comunidad autónoma. Será ésta quien decida qué intensidad de ayuda concede a sus solicitantes, pudiendo reducir la intensidad máxima hasta en diez puntos. En este nuevo período, España dispondrá de una ficha financiera anual de 56 millones de euros a repartir entre las solicitudes de ayuda que se presenten en cada comunidad autónoma.





Las ayudas a inversiones en activos materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización, están destinadas a mejorar el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola y su adaptación a las demandas de mercado, así como aumentar su competitividad. Además, tienen especial relevancia a nivel medioambiental mediante la priorización de operaciones que contengan actuaciones relacionadas con la eficiencia energética y la utilización de energías renovables.





2,7 millones más de reestructuración este viernes





Por otro lado, el consejero ha informado de que la Consejería de Agricultura ha realizado un nuevo pago de reestructuración de viñedo. La inyección de liquidez en el medio rural, que llegará a las cuentas este viernes, será de 2,7 millones de euros para un total de 1.000 hectáreas y 330 viticultores.





Martínez Arroyo ha asegurado que, a su juicio, resulta imprescindible orientar, planificar y “diferenciarse” desde el campo. Y, en esta materia, ha hecho hincapié “en el buen trabajo realizado para recuperar variedades autóctonas desde el IVICAM, que viene a demostrar que somos capaces de hacer algo distinto de lo que se hace en el resto del mundo, entre ellas nuestra variedad airén, la más sostenible”.





En lo que va de año FEAGA, desde octubre de 2022, Castilla–La Mancha ha abonado ya 10,7 millones de euros para 1.102 viticultores en reestructuración de viñedo. La región es con diferencia, ha señalado el consejero, “la más beneficiada de estas ayudas, con cerca del 60 por ciento de la inversión en toda España, alcanzando cada campaña unos 33 millones de euros en reestructuración y haciendo nuestro viñedo más competitivo y rentable”, ha señalado.





Decisiones, ha destacado, “impulsadas desde el Gobierno que preside Emiliano García–Page y que hacen que iniciemos la próxima vendimia en mejores condiciones que las anteriores campañas y que otras zonas vitivinícolas de España y del mundo”. Y ha insistido en que “en Castilla–La Mancha no necesitamos la destilación de crisis porque lo que queremos es mantener el precio”.





15 millones de euros para cosecha en verde





Por último, Martínez Arroyo ha informado de que la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla–La Mancha ha solicitado la activación de la medida de cosecha en verde, con una previsión de solicitudes para unas 5.000 ha y unos 283.000 hl. En el borrador de resolución de la Dirección General, la medida está dotada con 15 millones de euros para el ejercicio 2023 que se podrán solicitar del 17 al 28 de abril, tendrán resolución como máximo el 30 de junio y tendrá que estar ejecutada antes del 16 de julio, de cara a la próxima vendimia.





El consejero ha estado acompañado por la directora general de Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce; la delegada provincial de Agricultura en Ciudad Real, Amparo Bremard; la teniente de alcalde de Alcázar de San Juan, Ana Isabel Abengózar; el presidente de la DO La Mancha, Carlos Bonilla, así como el director de Editorial Agrícola, Jesús López Colmenarejo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando