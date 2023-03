El Gobierno de Castilla-La Mancha ha promovido medio centenar de proyectos para prevenir la discriminación múltiple que sufren las mujeres

La directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Moreno, ha asegurado que “desde nuestro punto de vista, este dinero no ha podido estar mejor empleado porque hemos trabajado para atajar la discriminación que sufren mujeres como las migrantes, las mujeres gitanas o las mujeres y niñas con discapacidad. No hay nada más importante que alinearnos, entidades del tercer sector y administraciones, para asegurar que disfruten plenamente de todos sus derechos y libertades”.



En esa línea, el proyecto ‘Las mujeres con síndrome de Down cuentan y nos relatan. Microrrelatos audiovisuales por la igualdad’, impulsado por la Federación Down de Castilla–La Mancha con el apoyo del Ejecutivo castellanomanchego, contribuye a la “visibilización de las mujeres con síndrome de Down a través de su propia voz”.

Valdepeñas (Ciudad Real), 20 de marzo de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha promovido esta legislatura medio centenar de proyectos para prevenir la discriminación múltiple que sufren algunas mujeres y que dan lugar a situaciones de mayor vulnerabilidad porque el “presente y el futuro de las políticas de igualdad pasa por la incorporación de esa perspectiva interseccional, que tiene en cuenta las discriminaciones que sufren las mujeres, por el hecho de ser mujeres, y que además se enfrentan a otros factores de discriminación, como, en este caso, la discapacidad”.





Así lo ha puesto de manifiesto la directora del Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha, Beatriz Moreno, que ha asistido esta mañana en Valdepeñas a la presentación del proyecto ‘Las mujeres con síndrome de Down cuentan y nos relatan. Microrrelatos audiovisuales por la igualdad’, impulsado por la Federación Down de Castilla–La Mancha con el apoyo del Ejecutivo regional y que se han celebrado con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down.





La directora del Instituto de la Mujer ha indicado que, en toda la legislatura, “el Gobierno de Emiliano García–Page ha destinado a promover estos proyectos más de 700.000 euros y, si nos remontamos al año 2015, esta cifra sobrepasa el millón de euros y los proyectos financiados han sido más de 120”.





“Desde nuestro punto de vista, este dinero no ha podido estar mejor empleado porque hemos trabajado para atajar la discriminación que sufren mujeres como las migrantes, las mujeres gitanas o las mujeres y niñas con discapacidad. No hay nada más importante que alinearnos, entidades del tercer sector y administraciones, para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos sus derechos y libertades”, ha dicho la directora.





Beatriz Moreno ha agradecido a la Federación Down de Castilla–La Mancha que trabaje de manera “incansable” para promover la igualdad de género de las mujeres con síndrome de Down y que además lo haga a través de “proyectos tan bonitos, participativos y atractivos como estos microrrelatos audiovisuales”. El Instituto de la Mujer y la Federación Down han colaborado en este proyecto anual desde el año 2020.





El resultado es un cortometraje de prácticamente 20 minutos protagonizado por cuatro mujeres con síndrome de Down en el que cuentan sus historias de vida en diversos ámbitos como la vida independiente, la superación de una oposición, la vida laboral, la obtención de sus metas y sus sueños por cumplir.





“La visibilización de las realidades de las mujeres con síndrome de Down a través de su propia voz, siendo ellas mismas las protagonistas de su historia y ofreciéndoles la oportunidad de expresar sus sentimientos y opiniones, es necesaria para luchar contra el doble estigma y para crear un impacto que facilite la inclusión social de estas mujeres”, ha afirmado la directora.





En la presentación de este cortometraje han estado las cuatro protagonistas de los microrrelatos, Silvia Lara, Ángela Arroyo, Alicia Marín y Verónica Pavón, además del director general de Discapacidad de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, Javier Pérez; el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín; el presidente de la Federación, José Julián García; y la coordinadora del proyecto Natalia Simón.





