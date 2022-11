El Gobierno de Castilla-La Mancha, premiado por ASPAYM Cuenca por sus políticas de integración de las personas con discapacidad

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha resaltado la importancia de que “todos tengamos igualdad de oportunidades y que todos aportemos ese granito de arena para que no haya barreras”. En este sentido, ha recordado que en 2022, y gracias a los Fondos europeos, se han sacado dos convocatorias de ayudas para mejorar la accesibilidad. Además, en 2023, “el presupuesto para Discapacidad superara los 150 millones de euros”, el mayor de la historia en Castilla–La Mancha en esta área.



García Torijano ha avanzado que “en enero empezará el proceso de Participación Pública para avanzar en la Ley de Accesibilidad”, que es otro de los compromisos firmes del Gobierno regional, con el objetivo de sacar adelante “un texto fuerte y comprometido por la discapacidad”.



Cuenca, 26 de noviembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha recibido el premio ‘Silla de Oro 2022’ a la Integración de las personas con discapacidad, entregado por la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras discapacidades físicas, ASPAYM Cuenca, a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.



Ha sido en el transcurso de un acto que ha contado con la asistencia del vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro; el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; Álvaro Martínez Chana, presidente de la Diputación de Cuenca, que también ha recibido otro de los premios de esta entidad; la subdelegada del Gobierno en la provincia, Mari Luz Fernández; la delegada de la Junta en Cuenca, Mari Ángeles Martínez y la delegada provincial de Bienestar Social, Amelia López.



García Torijano, que ya recibió el reconocimiento de esta entidad el pasado año cuando le otorgaron la ‘Silla de Plata’ en la Consejería de Bienestar Social, también de manos del presidente de ASPAYM Cuenca, José Luis Mota, ha agradecido sinceramente este premio, haciéndolo extensivo “a todo el Gobierno regional y a todos los compañeros de la Consejería, porque es un trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida de la gente y, en este caso, además, con la Discapacidad, donde tenemos un fiel compromiso por parte del Gobierno de Emiliano García–Page”.



Para el presidente García–Page, ha asegurado García Torijano, es un objetivo desde 2015 revertir los recortes que hubo en años anteriores e incrementar el presupuesto para poder hacer más políticas en favor de las personas con discapacidad “y en este año 2023 podemos decir que el presupuesto en Discapacidad superará los 150 millones de euros”, la mayor dotación de su historia en esta área.



Avances en atención a la Discapacidad e impulso a la Ley de Accesibilidad



Bárbara García Torijano ha resaltado la importancia de que “todos tengamos igualdad de oportunidades y que todos aportemos ese granito de arena para que no haya barreras”. En este sentido, ha recordado que en 2022, y gracias a los Fondos europeos, “hemos tenido la posibilidad de sacar dos convocatorias importantes que, juntas, superan los tres millones de euros para que los ayuntamientos y también las personas físicas puedan eliminar las barreras en sus entornos”. Unas convocatorias de ayudas que han ido específicamente dirigidas al ámbito rural.



En la misma línea, ha avanzado que “en enero empezará el proceso de Participación Pública para avanzar en la Ley de Accesibilidad”, que es otro de los compromisos firmes del Gobierno regional, con el objetivo de sacar adelante “un texto fuerte y comprometido por la discapacidad” que cuente con la colaboración de las entidades del Tercer Sector y reciba las aportaciones de las entidades y de la sociedad en general para la eliminación de barreras.



Así, García Torijano ha evocado su participación hace un año en la campaña de concienciación de ASPAYM Cuenca ‘Por aquí no puedo, por aquí no paso’, con la que recorrió algunas calles de Cuenca en silla de ruedas, junto con el alcalde y miembros de la entidad, poniéndose en la piel de las personas con dificultades de movilidad y comprobando las dificultades a las que, en muchas ocasiones se enfrentan en su día a día.



Tal y como ha afirmado la consejera, “tenemos que trabajar para eliminar barreras, pero son sólo por las personas con discapacidad, sino para toda la sociedad, porque cualquiera de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, tendremos barreras por delante y tendremos que enfrentarnos a ellas”. Por eso, ha ratificado, “tenemos que luchar entre todos para que la accesibilidad sea global y, desde el Gobierno, lo hacemos de forma transversal”.



Por último, la consejera de Bienestar Social se ha comprometido a “seguir caminando al lado de la familia de ASPAYM y con todas las entidades de Castilla– La Mancha y con sus gentes, que es la mejor herramienta que tenemos para seguir creciendo como sociedad”.

Premios ‘Silla de Oro 2022’



La consejera ha felicitado al resto de los galardonados en esta edición de los premios ‘Silla de Oro’ por su labor en favor del colectivo de la discapacidad desde sus diferentes áreas.



Junto al premio a la Integración a la consejera del Gobierno regional, se han entregado otros cinco reconocimientos.Así, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cuenca ha recibido el premio a la Labor Social y el Instituto de Educación Secundaria ‘San José’ ha sido galardonado con el premio a la Seguridad Vial.



Por su parte, como Medio de Comunicaciónha sido distinguido el programa de Televisión Española ‘Seguridad Vital’, mientras que el Club de Baloncesto en Silla de Ruedas AMIAB ha sido premiado por su esfuerzo y superación en el ámbito deportivo. Además, ASPAYM Cuenca ha entregado la ‘Silla de Oro’ a la Normalización al presidente de la Diputación provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana.



En el año 2018, con motivo del XX aniversario de la entidad, el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, recibió la ‘Silla de Oro’ de ASPAYM Cuenca a la Integración Social.





