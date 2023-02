El Gobierno de Castilla-La Mancha pone las bases para el desarrollo de operaciones logísticas en Albacete y Alcázar de San Juan

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de hoy una línea específica de 370.000 euros de ayuda para los damnificados en Turquía y Siria tras el terremoto ocurrido el lunes.

Toledo, 7 de febrero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha asegurado hoy que se han puesto las bases para operaciones claves, de índole logístico, en las ciudades de Albacete y Alcázar de San Juan (Ciudad Real). El jefe del Ejecutivo regional hacía esta aseveración tras la rúbrica de la firma de los protocolos generales de actuación entre la Autoridad Portuaria de Valencia, la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, las diputaciones provinciales de Albacete y Ciudad Real y los ayuntamientos de Albacete y Alcázar de San Juan para el desarrollo de una Plataforma Logística Intermodal incluida en la red básica de mercancías.



En este contexto, ha apuntado que esta región no ha querido que le pasara con la energía y el transporte “lo que nos ocurrió con el agua”. Así, ha explicado que tanto en Alcázar de San Juan, como en Albacete y en el resto de la región, “queremos aprovechar nuestro gran territorio y que esto, lejos de ser un problema, sea una gran oportunidad, tal y como hemos hecho con las fotovoltaicas y las eólicas”, ha apuntado.



A este respecto, ha lamentado que hace 40 años, cuando en Castilla–La Mancha empezó la autonomía, habían dejado la región cerca de un millón de habitantes. “Hoy hemos dejado de ser una tierra de paso, porque hemos hecho de la necesidad virtud”, ha manifestado, reconociendo asimismo que, con la rúbrica de hoy, a Castilla–La Mancha se la ve como “un lugar con base de operaciones para el tránsito de mercancías”.



Emiliano García–Page ha avanzado que, además de los dos protocolos firmados con la Autoridad Portuaria de Valencia, habrá también otros acuerdos con el Puerto de Algeciras y con el de Sines, en Portugal. “La de hoy es una operación inteligente con un gran puerto y tenemos muchas esperanzas en Sines” ha añadido.



El jefe del Ejecutivo regional ha reconocido que “raro es el día en el que aquí no se firma un acuerdo de colaboración con sentido común que nos permite, en vez de estar en el medio, estar en el centro”.



Ayuda para Turquía y para Siria



Las primeras palabras del presidente regional han sido de condolencia para los damnificados por el terremoto ocurrido en Turquía y en Siria. A este respecto, ha indicado que el Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha autorizado una línea de específica de ayuda, dotada con 370.000 euros, de “solidaridad en coherencia con el drama que están viviendo”.



En este mismo orden de cosas, ha explicado que se va a reunir la Comisión de Seguimiento de Catástrofes, ya que “esta no será la única ayuda que se destine a sendos países. No nos podemos permitir la indiferencia”, ha subrayado.



En el acto de la rúbrica han participado el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero; el presidente de la Diputación provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; el alcalde de Albacete, Emilio Sáez; la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor; y el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez Estévez.







