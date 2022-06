El Gobierno de Castilla-La Mancha manifiesta su voluntad de “seguir tejiendo alianzas en ese trabajo en equipo que debe ser el diálogo social”

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha revelado que desde que gobierna Emiliano García–Page, “hemos destinado al tejido productivo de la provincia de Ciudad Real, solo desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, prácticamente 100 millones de euros para más de 20.000 pequeñas empresas y personas autónomas”.



Blanca Fernández ha destacado que la Federación Empresarial de Ciudad Real ha demostrado una gran capacidad para, en apenas unos años, construir una organización empresarial fuerte, que representa a más de 12.500 empresarios, empresarias y personas autónomas de toda la provincia y ha destacado la labor que ha desarrollado en los últimos años en el área de Igualdad.

Ciudad Real, 23 de junio de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha manifestado su voluntad de “seguir tejiendo alianzas en esa escucha activa permanente y en ese trabajo de equipo que debe ser el diálogo social. Y para ello FECIR es imprescindible”.





Con estas palabras lo ha manifestado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en la clausura de la Asamblea General de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), donde ha afirmado que, si la estabilidad política y el diálogo social son siempre importantes, lo son aún más en un contexto como el actual marcado por una situación inflacionista muy compleja.





Blanca Fernández ha explicado que, aunque el momento económico es complicado para las empresas y las personas autónomas, en Castilla–La Mancha el mes de mayo ha arrojado los mejores datos de empleo desde el año 2008; el índice de producción industrial ha crecido hasta el mes de abril el doble de lo que lo ha hecho en el conjunto del país, un 4,6 frente a un 2 por ciento; o las exportaciones de Castilla–La Mancha han marcado un nuevo récord en abril y han superado por primera vez los 3.000 millones de euros, 780 millones en la provincia de Ciudad Real, “lo que significa que uno de cada cuatro euros que se ganan exportando nuestros productos se hace desde aquí, desde esta provincia”.





Por eso, la portavoz ha recalcado la necesidad de seguir apoyando al tejido productivo con alianzas y con presupuesto público para seguir afrontando situaciones difíciles, como la de esta legislatura en la que, después de atravesar una pandemia y cuando comenzaba a remontar la situación, la guerra ilegal de Rusia contra Ucrania ha abierto una nueva crisis para el empresariado.





Precisamente, en ese apoyo a empresarias, empresarios y personas autónomas, Blanca Fernández ha revelado que, desde que gobierna Emiliano García–Page, “hemos destinado al tejido productivo de la provincia de Ciudad Real, solo desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, prácticamente 100 millones de euros para más de 20.000 pequeñas empresas y personas autónomas que se levantan todos los santos días de su vida a sacar adelante sus familias, sus empresas y también el pan de los trabajadores y las trabajadoras”.





Otro elemento clave,que el Gobierno de Castilla–La Mancha tiene claro es que “aquí no hay intereses contrapuestos, no están por un lado los intereses de la clase trabajadora y por otro los de la clase empresarial. O es una simbiosis y todo el mundo tenemos claro que nos tiene que ir bien a todos o no le irá bien a nadie”. En ese sentido ha felicitado a FECIR, porque, defendiendo los intereses empresariales, “también tiene muy claro que debe existir un equilibrio y en esto los agentes sociales, en general, nos ayudan bastante”.





Una organización empresarial fuerte





Blanca Fernández ha destacado que la Federación Empresarial de Ciudad Real ha demostrado una gran capacidad para, en apenas unos años, construir una organización empresarial fuerte, que representa a más de 12.500 empresarios, empresarias y personas autónomas de toda la provincia y de la práctica totalidad de los sectores empresariales. Además de esto, la consejera portavoz ha destacado que si importante es la cifra, lo es sobre todo “la calidad con la que hace su trabajo” el equipo humano de esta Federación, en todas sus áreas de trabajo.





Para finalizar, Blanca Fernández ha felicitado específicamente a FECIR por la labor que viene desarrollando en los últimos dos años en materia de igualdad, que se traduce en más de 200 consultas atendidas en esta materia y en la implicación del empresariado de la provincia de Ciudad Real para que las mujeres se incorporen en las mismas condiciones que los hombres al mundo empresarial.





Junto a la consejera, han asistido a la clausura de la Asamblea de FECIR su presidente, Carlos Ramón Marín de la Rubia; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero; la delegada de la Junta, Carmen Teresa Olmedo; la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías; la teniente de Alcaldía de Ciudad Real, Pilar Zamora: y el alcalde de Carrión, Dionisio Moreno.





