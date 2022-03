El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsará la candidatura de Cuenca a Capital Gastronómica nacional para el año 2023

Emiliano García–Page ha anunciado que para el mes de abril saldrá adelante la obra del Centro de Mayores de ‘Las Quinientas’ en la ciudad de Cuenca.

Cuenca, 29 de marzo de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha avanzado esta tarde, en la ciudad de Cuenca, que el Ejecutivo que preside va a respaldar “institucional y económicamente” a la ciudad como capital Gastronómica Nacional para el año 2023.



García–Page hacía estas declaraciones en la inauguración de la ‘Sala Canogar’ que, desde hoy, acoge diez pinturas del artista toledano Rafael Canogar, y está ubicada en el Centro de Arte Contemporáneo de la Fundación Antonio Pérez.



En este contexto, el presidente castellanomanchego ha anunciado también que, el mes que viene, darán comienzo las obras del nuevo Centro de Mayores ‘Las Quinientas’ en la capital. Los trabajos suponen la reforma integral del módulo norte de las antiguas escuelas ‘Astrana Marín’. Esta infraestructura completa la amplia red de centros de mayores públicos de Castilla–La Mancha.



Cuenca, referencia cultural



“Cuenca es, con diferencia, probablemente la ciudad que más a gala lleva tener sentimiento cultural y, además, no solo histórico y patrimonial. No estoy hablando del medievo, ni de la época musulmana, estoy hablando de la etapa contemporánea que es más complicado de gestionar. Esta ciudad sigue siendo contemporánea y actual”, ha dicho el mandatario castellanomanchego, que ha estado acompañado por la responsable autonómica de la cartera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez; el alcalde de la ciudad de Cuenca; Darío Dolz; el presidente de la Diputación provincial, Álvaro Martínez Chana, y el artista, Rafael Canogar, entre otras personalidades del entorno cultural, académico y político de la provincia y de la Comunidad Autónoma.



En el antiguo convento de monjas de las Carmelitas Descalzas, García–Page ha ensalzado la figura de Canogar al reconocer en su trabajo la calidad de las grandes obras “que despiertan el alma”. Así mismo, ha opinado que “hay que darle las gracias a Canogar por venir a Cuenca y en Toledo hay que pedirle disculpas”. A este respecto, ha avanzado la puesta en marcha de una muestra permanente de este autor a iniciativa de la Junta, en colaboración con la Real Fundación de Toledo.



Así mismo, ha tenido palabras emotivas para la Semana Santa conquense, declarada de Interés Turístico Internacional, cuya celebración ha calificado de “maravilla desde el punto de vista social, cultural y fiel representación del espíritu de la ciudad”.



Para el presidente de Castilla–La Mancha “la espiritualidad cultural de esta ciudad es conocida en toda España”. A su juicio “esta ciudad no puede prescindir de su esencia en la que conviven la tradición histórica con el arte contemporáneo más modernista”. Estas potencialidades hacen necesario, a juicio del presidente regional, una mayor oferta hotelera.







