El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa lazos y sinergias con los ayuntamientos para mejorar aún más el éxito del Plan Corresponsables

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 11 de julio de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha está celebrando durante todo el día de hoy en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) una jornada de buenas prácticas con la participación de una gran representación de los ayuntamientos de la región “para compartir experiencias e impulsar lazos y sinergias” con los que mejorar aún más el éxito del Plan Corresponsables en esta segunda edición.



Así lo ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, quien, precisamente, ha tenido palabras de agradecimiento a los ayuntamientos de toda la región, 648 en esta segunda edición que se han querido sumar al desarrollo del Plan Corresponsales en su municipio, y “es evidente que por mucho trabajo y presupuesto que ponga encima de la mesa el Gobierno de Emiliano García–Page, sin el concurso de los ayuntamientos hay planes que son imposibles de desarrollar, y éste es uno de ellos”.



En este contexto, la jornada está sirviendo para analizar las múltiples formas de contribución para que las familias puedan conciliar su vida laboral y personal, una responsabilidad que corresponde a hombres y mujeres por igual, aunque, según ha remarcado Blanca Fernández, “la realidad de los hechos nos demuestra a diario que son en más de un 90 por ciento las mujeres las que se encargan de la mayor carga de los cuidados, de la mayor carga en cuanto a menores, personas dependientes y personas mayores; si hablamos del cuidado de hijos e hijas, el 95 por ciento de las excedencias o de la reducciones de jornada son para mujeres; o más del 90 por ciento de las ocasiones cuando un miembro de la pareja decide abandonar su carrera profesional para la crianza de los hijos e hijas son las mujeres”.



Dos objetivos claros en torno a la igualdad



Por ello, la consejera y portavoz entiende que “ésta es una política de igualdad en tanto en cuanto esa corresponsabilidad familiar no exista equitativamente, es una corresponsabilidad también por parte de las administraciones. Por tanto, hablamos de conciliación, pero también de corresponsabilidad, porque este plan tiene dos objetivos: por un lado, sensibilizar y formar a los hombres para que se incorporen a la tarea de los cuidados en igualdad y, por otro, contribuir a la conciliación porque sabemos que es un gran problema que en este momento tienen las familias”.



Pese a todo, Blanca Fernández ha subrayado que “poco a poco, en Castilla–La Mancha vamos construyendo oportunidades entre todas las administraciones y es muy interesante ver cómo se ha aprovechado la oportunidad del Plan Corresponsables para hacer acciones que no tienen nada que ver unas con las otras porque responden a la realidad de cada municipio, es decir, el proyecto de Alcázar de San Juan es muy ambicioso, ahora mismo ha dado trabajo a casi 40 trabajadores, tienen actividades de todo tipo a lo largo de todo el año y, sin embargo, hay ayuntamientos muy pequeñitos que lo que tenían claro es que lo que necesitaban era una bebeteca, una ludoteca por las tardes o aulas matinales; y otros ayuntamientos que han pensado que la actividad de conciliación lo tenían que desarrollar en torno al refuerzo educativo”.



En cuanto al balance del Plan Corresponsables, la titular de la Consejería de Igualdad y portavoz ha destacado que el año pasado “atendió a más de 24.000 niños y niñas, prácticamente 17.000 familias vieron aliviada su situación en cuanto a conciliación”, y este año se ha aumentado para poder atender también a menores de 16 años –no solamente hasta 14 años– y eso hace que la población diana haya sobrepasado los 330.000 personas menores que podrían ser atendidas.



Llamamiento a las familias para que se beneficien del Plan Corresponsables



Por tanto, uno de los objetivos marcados para esta segunda edición es la consolidación del Plan y darlo a conocer más porque “lógicamente, fue pionero el año pasado y todavía no es lo suficientemente conocido para que más familias se puedan incorporar”, de ahí que Blanca Fernández haya hecho un llamamiento “a todas esas familias que aún no son usuarias del Plan Corresponsables para que se puedan sumar”, y para ello basta con que acudan a su ayuntamiento y pregunten por las acciones que se ofertan con gran éxito.



Vida y oportunidades para el medio rural



Para finalizar, la consejera de Igualdad y portavoz ha valorado la contribución del Plan Corresponsables al mundo rural, al confirmar que el 88 por ciento de los municipios que se han acogido tienen menos de 5.000 habitantes. “Eso habla muy bien de la España rural, de los alcaldes y alcaldesas del medio rural, son oportunidades y es vida para las zonas rurales para luchar también contra la despoblación”.



Junto a Blanca Fernández, han participado en la inauguración de esta jornada la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa, Melchor; la directora del Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha, Pilar Callado; y la delegada de Igualdad en la provincia de Ciudad Real, Manuela Nieto–Márquez.





