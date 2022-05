El Gobierno de Castilla-La Mancha y Globalcaja se alían para impulsar la internacionalización y el acceso a la financiación de pymes y autónomos

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado la puesta en marcha de la Línea Globalcaja AVAL 100 CLM, que pone a disposición de las pymes y autónomos de Castilla–La Mancha operaciones de aval para garantizar el acceso a la financiación de proyectos de hasta 45.000 euros destinados a la sostenibilidad, la internacionalización, la digitalización y el nacimiento de nuevas empresas.



Patricia Franco ha valorado el convenio firmado con Globalcaja para colaborar en la financiación del programa de Becas de Internacionalización que está formando a 17 personas en marketing y comercio internacional con formación práctica laboral en empresas y entidades del extranjero.



Albacete, 20 de mayo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha y Globalcaja han firmado sendos convenios de colaboración para impulsar la internacionalización y el acceso a la financiación de las pymes y autónomos de la región, así como la formación de nuevo talento para continuar asegurando la expansión internacional de nuestro tejido empresarial.



La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el director general de Globalcaja, Pedro Palacios, han suscrito ambos acuerdos en la sede de la entidad en Albacete, donde han subrayado la importancia de continuar poniendo en marcha programas novedosos que ayuden en el crecimiento de nuestro tejido empresarial.



El primero de esos programas firmados por la consejera y el director general de Globalcaja es la Línea Globalcaja AVAL 100 CLM, que ponen en marcha de manera conjunta la entidad pública AVAL CLM y la entidad bancaria, y que facilita el acceso al crédito de pymes y autónomos. Esta nueva línea dispone operaciones de crédito a través de Globalcaja con el aval al 100 por cien de la entidad pública, y condiciones ventajosas como entre uno y dos años de carencia, además de interés bajo, para necesidades de circulante o proyectos de inversión de hasta 45.000 euros.



“Este programa, al que animo a otras entidades bancarias a sumarse, cuenta con tres líneas destinadas a apoyar proyectos de internacionalización, relacionados con la sostenibilidad y de transformación digital de nuestras empresas y autónomos, además de una línea destinada a nuevas empresas tanto para aquellas que arrancan como para las que tienen una antigüedad inferior a tres años”, ha señalado Patricia Franco, “para garantizar el acceso necesario a una financiación que hemos visto que es fundamental para la actividad de nuestras empresas”.



La consejera ha recordado que AVAL CLM es un instrumento público para la financiación de proyectos empresariales que “estaba prácticamente tiritando cuando llegamos al Gobierno, y que apostamos por reforzar y se ha mostrado como fundamental para garantizar el acceso a la financiación de nuestras pymes y autónomos en los momentos más complejos de la pasada crisis sanitaria”, y que sigue creciendo y desarrollándose, junto con el Instituto de Finanzas y Sodicaman, “para continuar al servicio de las necesidades de financiación de nuestro tejido empresarial”. De hecho, ha asegurado la consejera, “ya se ha firmado una primera operación de esta nueva línea en una empresa de la provincia de Albacete”.



El segundo de los convenios tiene que ver con el novedoso programa de Becas de Internacionalización que ha puesto en marcha el Gobierno regional a través de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo y del Instituto de Promoción Exterior (IPEX) de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, con el que 17 jóvenes se han formado en módulos de marketing y comercio internacional y están cursando prácticas remuneradas en el extranjero.



En concreto, ha explicado, “en entidades, oficinas comerciales y empresas prácticamente de todo el mundo, a los que hemos pedido simplemente que se formen, que aprendan y que vuelvan para poner toda esa experiencia adquirida al servicio de nuestro tejido empresarial”, ha dicho Patricia Franco, que ha recordado que este programa “es una apuesta novedosa por formar nuevo talento en materia de internacionalización en nuestra región”.



El convenio ha posibilitado que Globalcaja anticipe sin intereses hasta el 50 por ciento de la cuantía total de la beca a las personas jóvenes que, desde el mes de abril, están formándose en el exterior, garantizando que el programa fuera una oportunidad integral de formación con independencia de la situación económica de las personas participantes, una disposición que la consejera ha agradecido a la entidad “para facilitar un programa que es innovador en nuestra Administración regional”, y ha avanzado que las personas beneficiarias comenzarán a recibir en los próximos días las becas.



Junto a la consejera y el director general de Globalcaja, han estado presentes en la firma de ambos convenios la directora general de Formación Profesional para el Empleo, Marta Roldán; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz; el director del IPEX, Luis Noé; el consejero delegado del Instituto de Finanzas, Miguel Ángel González; y el director de Red de Globalcaja, Javier Blasco.



Durante la firma, la consejera ha destacado la importancia de contar con aliados como Globalcaja, “porque compartimos una forma de hacer las cosas que es apostar por poner en marcha nuevas necesidades y proyectos que colaboran de manera directa con nuestro tejido empresarial y con nuestras personas”, ha indicado.



La consejera ha inaugurado el nuevo Centro de Formación Profesional Next Generation



Antes de la firma de ambos convenios, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha inaugurado, también en Albacete, el nuevo Centro de Formación Profesional para el Empleo Next Generation, y ha tenido la oportunidad de saludar a más de una veintena de personas mayores de 52 años, y en su mayoría mujeres, que están tomando parte en dos módulos de FP para el Empleo Dual del programa Dual Nuevas Oportunidades.



Al respecto, ha destacado que este programa “también es una apuesta novedosa por parte del Gobierno regional para formar a las personas que necesitan recualificarse para volver a acceder al mercado laboral, y que pusimos en marcha el pasado año “en unas circunstancias complejas, como eran las que marcaba la crisis sanitaria, pero que no impidió que apostáramos por innovar y poner en marcha nuevos programas duales dirigidos a mejorar la empleabilidad de las personas”.



En concreto, el Centro Next Generation imparte los módulos de pisos de alojamiento y de catering, y ambos módulos formativos se desarrollan en el marco de la FP para el Empleo Dual con la empresa Copriser, que además cuenta con un compromiso de contratación de al menos el 10 por ciento de la veintena de personas participantes en ambos módulos.



“He podido ver en primera persona las caras de ilusión de las mujeres y los hombres que participan en los módulos, que se están formando para mejorar su empleabilidad y volver al mercado de trabajo”, ha dicho la consejera, que ha asegurado que estas iniciativas pioneras al servicio de las empresas y de las personas “son las que dan razón de ser a nuestra labor como Gobierno”.







