El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca la importancia de las políticas de la Unión Europea en el bienestar de la ciudadanía regional

La directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha explicado que el Fondo Social Europeo (FSE), cuyos fondos gestionan en Castilla–La Mancha las consejerías de Economía, Empresas y Empleo y de Bienestar Social, promueve la igualdad de oportunidades para todos sin discriminación y, de forma concreta, la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad “en pie de igualdad con los demás”.



Además, ha detallado que el Gobierno regional desarrolla con Inserta Empleo “un trabajo conjunto para la inclusión laboral de las personas con discapacidad que ha servido como herramienta impulsora para prestar servicios de orientación a más de 12.000 personas y ha formado a más de 11.000 hombres y mujeres con discapacidad en la Comunidad Autónoma”.

Toledo, 6 de junio de 2022. La directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, destacado la importancia de las políticas de la Unión Europea en el bienestar de la ciudadanía de Castilla–La Mancha y, especialmente, para los colectivos más vulnerables.





Ha sido durante el seminario 'Europa se acerca a ti' que el Grupo Social ONCE ha celebrado hoy en Toledo donde Marco ha explicado que el Fondo Social Europeo (FSE), el principal instrumento con el que Europa apoya la creación de empleo, promueve la igualdad de oportunidades para todos sin discriminación y, de forma concreta, la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad "en pie de igualdad con los demás".





Durante su intervención, la directora general ha recordado que dentro del ámbito regional de Castilla–La Mancha, el Fondo Social Europeo cuenta como principal herramienta para invertir en las personas con discapacidad con el Programa Operativo FSE Castilla La Mancha 2014–2020, que gestionan la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Consejería de Bienestar Social, a través de la que se han diseñado programas específicos para personas con discapacidad “y, además, se incorporan medidas de priorización para la participación de dichas personas en los ámbitos de acceso al empleo y educación”.





En concreto, Marco ha señalado que un total de 3.748 personas se han beneficiado del Programa de Capacitación Sociolaboral para Personas con Discapacidad con cargo al Fondo Social Europeo. “Se trata de recursos que atienden de forma especializada a personas con discapacidad para potenciar sus puntos fuertes y facilitar el aprendizaje de nuevas capacidades en todos los ámbitos de la vida, especialmente en el laboral”, ha dicho.





Por otro lado, la responsable autonómica de Asuntos Europeos ha aludido al Programa CREA para la formación y el empleo. Se trata, ha explicado, de un programa adaptado para las personas con dificultades de inserción socio–laboral, dirigido a diferentes tipos de colectivos y en el que cerca de la mitad de usuarios han sido personas con discapacidad.





Trabajo conjunto para formar a más de 11.000 personas en la región





Finalmente, Marco ha hablado del Protocolo de colaboración entre el Ejecutivo de Castilla–La Mancha e Inserta Empleo –entidad perteneciente a la Fundación ONCE– para impulsar la empleabilidad y la inserción laboral de las personas con discapacidad en la región.





En este sentido, ha explicado que el Gobierno regional desarrolla con Inserta Empleo “un trabajo conjunto para la inclusión laboral de las personas con discapacidad desde el año 2016, cuando se firmó por primera vez un acuerdo de colaboración que ha servido como herramienta impulsora para prestar servicios de orientación a más de 12.000 personas y ha formado a más de 11.000 hombres y mujeres con discapacidad en la región”.





La directora general ha estado acompañada en esta jornada por el vicepresidente de la ONCE, Alberto Durán; el delegado territorial de la ONCE en Castilla–La Mancha, Carlos Javier Hernández Yebra; el presidente del Consejo de la ONCE, José Martínez; y la eurodiputada por Castilla–La Mancha, Cristina Maestre.





