El Gobierno de Castilla-La Mancha considera el abastecimiento y la depuración del agua “claves” para garantizar el desarrollo rural

San Clemente (Cuenca), 18 de enero de 2023.– “Sin garantía de abastecimiento de agua y sin buena depuración, no hay inversión. Ninguna empresa se va a querer instalar en nuestro medio rural”. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha sido tajante durante una visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de San Clemente, en Cuenca, una infraestructura que “viene a resolver un problema en el municipio y es una esperanza para que haya más inversión en nuestro medio rural”, algo que es “clave” para el desarrollo de Castilla–La Mancha.



Martínez Arroyo ha destacado que la inversión en esta depuradora es “la más grande que estamos haciendo en este momento en la región desde la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en materia de depuración”. Se licitó por ocho millones de euros y va a beneficiar a los más de 10.000 habitantes que residen, no solo en San Clemente, sino también en El Provencio. “Van a tener garantizada la depuración de sus aguas para que haya empresas que quieran instalarse en nuestra tierra”, ha remarcado el consejero.



Las obras de esta depuradora llevan una década de retraso. Comenzaron en junio de 2011, pero en enero de 2012 el Gobierno de María Dolores de Cospedal firmó el acta de suspensión temporal de las mismas, cuando estaba ejecutado el once por ciento. En 2016, con Emiliano García–Page en la Presidencia del Ejecutivo, se revisó y actualizó el proyecto.



San Clemente dispondrá, además, de agua superficial de calidad y en cantidad suficiente para beber en el primer trimestre de este mismo año, gracias a la puesta en servicio del ramal nororiental de la Tubería a la Llanura Manchega, una infraestructura que va a abastecer a cerca de 100.000 habitantes de doce municipios de La Mancha: Minaya, Villarrobledo, Pedro Muñoz, Socuéllamos, Belmonte, Los Hinojosos, Horcajo de Santiago, Las Mesas, Mota del Cuervo, El Pedernoso, Las Pedroñeras, El Provencio, San Clemente, Santa María de los Llanos y Villamayor de Santiago.



“Esto es fundamental para el desarrollo”, ha explicado el consejero, “porque es un agua que se va a poder beber aquí y va a servir a las industrias para poder instalarse. Vamos a dar esa garantía que ahora no tenemos y con la calidad que también necesitamos”. Martínez Arroyo ha destacado que “tenemos derecho a 50 hm3 de agua superficial para beber y vamos a utilizar hasta la última gota”.



Caudal ecológico para el Tajo



Está previsto que esta misma semana se conozca el dictamen del Consejo de Estado acerca de los planes de Cuenca, que contemplarán caudales ecológicos no condicionados para el río Tajo. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha asegurado que “hemos trabajado técnicamente para que se establezca un caudal ecológico en el río Tajo suficiente en el año 2027”. Un caudal que va a beneficiar tanto a “los que viven en el Alto Tajo” como a “aquellos que viven en Toledo, Talavera y en los municipios que están en la cuenca de ese río”.



Francisco Martínez Arroyo ha hecho hincapié en que “era obligatorio establecer caudales ecológicos” y que “el Gobierno de España lo que hace es aplicar cinco sentencias del Supremo que obligan a que se apliquen los caudales ecológicos”, lo que se hecho “de manera técnica”.



“Estamos extraordinariamente contentos del resultado de la planificación”, ha manifestado el consejero, que espera que “antes de que acabe el mes o a primeros de febrero” esté aprobada por el Consejo de Ministros, con un caudal ecológico para el Tajo de 8,65 metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez.





