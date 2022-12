El Gobierno de Castilla-La Mancha concentrará en el medio rural hasta el 60 por ciento de toda la inversión del próximo año en fibra óptica y 5G

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha enumerado una serie de políticas que el Ejecutivo autonómico está desarrollando para garantizar que las mujeres se queden en sus pueblos, como las relacionadas con la corresponsabilidad y la conciliación, la incorporación al relevo generacional en el campo y a la titularidad compartida o el Estatuto de las Mujeres Rurales.



Blanca Fernández ha pedido una reflexión de país acerca de la necesidad de abordar desde todas las instituciones la financiación “de los servicios públicos que atienden a la gente de nuestro medio rural, que tienen los mismos derechos y las mismas necesidades que las personas que viven en el mundo urbano”.

Madrid, 14 de diciembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha concentrará en el medio rural el 60 por ciento de toda la inversión que va a hacer en 2023 en fibra óptica y en 5G, sobre todo en los pueblos que sufren extrema despoblación. Así lo ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en la clausura del III Congreso Internacional ‘40 años conquistado el futuro en igualdad de las mujeres rurales’ de AFAMMER, que se ha desarrollado en Madrid.





Una medida que se encuadra dentro de las políticas que viene desarrollando el Ejecutivo autonómico para garantizar que quienes viven en los pueblos de la región tengan los mismos derechos y oportunidades que aquellas personas que lo hacen en el medio urbano. Y en particular, ha destacado la consejera, se trata de “apostar por las mujeres en el medio rural porque sin mujeres no hay futuro; está demostrado que un pueblo que se masculiniza envejece y muere porque solo nosotras alumbramos vida”.





Por eso, junto al impulso a las telecomunicaciones, Blanca Fernández ha enumerado otras políticas para garantizar que las mujeres se quieran quedar en sus pueblos, como las relacionadas con la corresponsabilidad y la conciliación, la incorporación al relevo generacional en el campo y a la titularidad compartida “o que las pequeñas autónomas tengan más posibilidades en el medio rural que incluso en la ciudad, y en eso estamos en la región”.





Un hito importante en esta senda ha sido la elaboración del Estatuto de las Mujeres Rurales, el primero de España, o que en este momento invertir en un pueblo de Castilla–La Mancha en situación de despoblación suponga acceder a una subvención mayor que si se hace en una ciudad o un municipio que no tenga despoblación.





“No son recetas mágicas, sino que el movimiento se demuestra andando y eso significa desarrollar políticas todos los días durante los próximos años para que nuestra gente joven, nuestras chicas y también los chicos, encuentren atractivo quedarse a vivir en su pueblo. El objetivo no es que se quede todo el mundo, sino que se quede a vivir quien quiera hacerlo”, ha dicho Blanca Fernández.





Y en ese sentido, la consejera ha pedido una reflexión de país acerca de la necesidad de abordar desde todas las instituciones la financiación “de los servicios públicos que atienden a la gente de nuestro medio rural, que tienen los mismos derechos y las mismas necesidades que las personas que viven en el mundo urbano”.





La España llena de oportunidades





Blanca Fernández también ha hecho un recordatorio sobre el avance de los pueblos en Castilla–La Mancha, que han pasado de contar con escasas infraestructuras a disponer en su inmensa mayoría de colegios, polideportivos, centros de salud, bibliotecas, ayuda a domicilio, viviendas tuteladas o residencias de mayores “y eso se ha construido entre toda la sociedad”, algo que se puede extrapolar al resto de España.





La consejera ha manifestado que hay que seguir en esta brecha porque no todo está resuelto y quedan muchas necesidades que resolver “porque es el siglo XXI, también para las zonas rurales de nuestro país, pero indudablemente nuestros pueblos hoy son otra cosa y tenemos que sentirnos orgullosas”.





Asimismo, ha puesto en valor que, frente a otros momentos de la historia en los que se puso de moda vivir en las ciudades, el mundo rural “está recuperando el prestigio perdido acerca de que hay oportunidades en el medio rural, hay talento, vida, capacidad y fuerza” y ha rechazado la idea de la ‘España vaciada’, “un concepto que no es cierto porque la España rural no está vaciada, está llena de vida, de oportunidades, de hombres y mujeres capaces, con fuerza y con talento para sacar adelante el medio rural”.





Para Blanca Fernández, el medio rural ya no es solo sector primario, de la misma manera que ya no hay un único perfil de mujer rural y eso, ha explicado, se debe también a organizaciones que como AFAMMER vienen trabajando desde hace 40 años para conseguir que se hable del mundo rural y también de las mujeres rurales.





De la misma manera, “nosotras hablamos de nosotras, no estamos dejando que vengan otras gentes que no conocen tanto nuestra realidad a hacerlo”, ha afirmado la consejera; otro de los logros conseguidos en estas cuatro décadas que también se debe a AFAMMER a cuya presidenta, Carmen Quintanilla, ha felicitado por estos 40 años de trabajo a favor de las mujeres rurales.





