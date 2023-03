El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Tarazona facilitarán una mayor accesibilidad al Polígono Industrial "Cuesta Blanca" con una intersección cuyas obras alcanzan los 425.000 euros

El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos junto al alcalde de Tarazona de la Mancha, Miguel Zamora; el delegado provincial de Fomento, Julen Sánchez y representantes del Consistorio municipal tarazonero, han visitado esta nueva actuación de la Administración autonómica que beneficiará el transporte de Get Energy, ERTA y futuras empresas interesadas en esta zona industrial de la provincia de Albacete, con dos fases urbanizadas.



La Consejería de Fomento de Castilla–La Mancha también ha proyectado en este punto estratégico de Tarazona de la Mancha, la incorporación de un espacio del almacenamiento del Plan de Vialidad Invernal y de las Brigadas de Carreteras de la Junta de Comunidades.

Tarazona de la Mancha (Albacete), 29 de marzo de 2023.– El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha han visitado hoy, el comienzo de las obras de construcción de una intersección para facilitar la accesibilidad al Polígono “Cuesta Blanca”, con 107.000 metros cuadrados de suelo industrial para empresas y generación de empleo, como la instalación de Get Energy and Investment S.L y facilitar el tránsito vinculado a ERTA, además de dotar de este futuro enclave empresarial, un nuevo espacio del Plan de Vialidad Invernal de la Comunidad Autónoma.



El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos junto al alcalde de Tarazona de la Mancha, Miguel Zamora; el delegado provincial de Fomento, Julen Sánchez y representantes del Consistorio municipal tarazonero, han visitado esta nueva actuación, con un presupuesto estimado por el Ejecutivo del presidente Emiliano García–Page de 425.000 euros, en el punto kilométrico 30+275 de la CM–220 de la red regional de Carreteras.



Los representantes de ambas Administraciones Públicas han supervisado el inicio oficial de la construcción de una glorieta de 40 metros de diámetro interior y 56 exterior, con calzada anular de 8 metros para los dos carriles, además de la proyección de la instalación de señalización horizontal y vertical que mejorará por un lado la seguridad vial, en este término municipal, y por otro lado, impulsar la identificación de este Parque Empresarial, cuya fases 1 y 2 ya han pasado su procedimiento urbanístico.



El delegado provincial de la Junta ha resaltado la importancia ya no sólo de esta actuación de la Consejería de Fomento, sino del impulso otorgado por el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, con el acto el pasado 8 de marzo de la puesta de la primera piedra para este Polígono Industrial y la recepción mantenida con los directivos y responsables de Get Energy and Investment S.L.



Además, Ruiz Santos ha remarcado la importante dotación presupuestaria de esta intersección que facilitará la incorporación del transporte de Get Energy, ERTA y las futuras empresas, además de incorporar a Tarazona de la Mancha en el Plan de Vialidad Invernal y en el mapa logístico las Brigadas de Carreteras de la Junta de Comunidades, en la provincia de Albacete.



Por su parte, el alcalde de Tarazona de La Mancha, Miguel Zamora ha agradecido la colaboración institucional para la promoción de este Parque Empresarial, así como los diferentes pasos que se han dado por parte de las Administraciones y las empresas privadas, para dinamizar este suelo industrial y sus posibilidades.



El polígono Cuesta Blanca cuenta con 212,58 kilómetros cuadrados. Se encuentra integrado en la comarca La Mancha del Júcar, a 39 kilómetros de Albacete. Atravesado por CM–220 (Cuenca–Albacete) y CM–3116 (Tarazona de la Mancha–Iniesta) y AB–103 hacia Villalgordo del Júcar.













