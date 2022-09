El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba el Decreto Joven para apoyar con 7,16 millones de euros la contratación de cerca de 1.300 jóvenes en la región

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que, con la aprobación de este Decreto, el Ejecutivo autonómico ha movilizado 61,5 millones de euros con los que ha impulsado la contratación de más de 7.300 personas menores de 30 años en la región en empresas, entidades locales y proyectos de investigación en entidades públicas y privadas.



Patricia Franco ha detallado que la nueva convocatoria de Decreto Joven eleva un siete por ciento las ayudas a la contratación, llegando a 5.500 euros por contrato, y dispone ayudas de 6.000 euros por la transformación o la contratación en modalidad indefinida.

Toledo, 15 de septiembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha aprobado la nueva convocatoria del Decreto Joven, que cuenta con una inversión de 7,16 millones de euros para apoyar la contratación de cerca de 1.300 jóvenes de la región en empresas de Castilla–La Mancha. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda de prensa y donde ha señalado que, desde la llegada al Ejecutivo autonómico de Emiliano García–Page, se han movilizado ya 61,5 millones de euros para apoyar la contratación de personas jóvenes en empresas, entidades públicas y proyectos de investigación en la región.



La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha anunciado la aprobación en Consejo de Gobierno de la nueva convocatoria del Decreto Joven, dotada con 7,16 millones de euros y que prevé llegar a apoyar la contratación de cerca de 1.300 jóvenes en Castilla–La Mancha. El decreto, tal y como ha señalado la consejera, busca favorecer el empleo de calidad y la cualificación profesional de las personas jóvenes en la región; y adapta sus cuatro líneas a los cambios en las fórmulas de contratación derivadas de la Reforma Laboral, que ha modificado los contratos en prácticas y de aprendizaje por nuevas modalidades contractuales, y que en este Decreto Joven aparecen recogidas en las líneas 1 y 2.



“Seguimos apostando por la cualificación profesional de nuestros jóvenes, adaptando la denominación y la metodología a la nueva normativa laboral”, ha indicado Patricia Franco, que ha desgranado las cuatro líneas de la nueva convocatoria del Decreto Joven: la línea de ayudas para la contratación de formación en alternancia, la línea de ayudas para la contratación de formación para la obtención de práctica profesional, las ayudas para contratos relevo y las ayudas a la transformación de contratos de estas modalidades en indefinidos, o para la contratación en indefinida de personas jóvenes que hayan tenido relación laboral con la empresa en los últimos seis meses. “Las dos primeras líneas amplían un siete por ciento la ayuda por las contrataciones, y llegamos hasta los 5.500 euros por contrato”, ha señalado la consejera, que ha explicado que en la línea tres, el contrato relevo, también se alcanza esta cuantía, que llega a los 6.000 euros por contrato en el caso de la transformación o la contratación indefinida.



“En este último caso, la cuantía se incrementa en 700 euros si la contratación indefinida es la primera que realiza una persona trabajadora autónoma en la región”, ha detallado Patricia Franco. En cuanto a los colectivos beneficiarios de las ayudas, aunque están dirigidas a empresas para apuntalar la contratación de personas jóvenes, “las personas beneficiarias últimas de estas ayudas son las personas de la región que encuentran una oportunidad laboral a partir de una de las cuatro líneas del Decreto Joven”, que se dirige a personas jóvenes de entre 16 y 30 años, inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil, “pero que tiene una especial mirada para mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad de más de un 33 por ciento y personas en situación de exclusión social, que se pueden beneficiar de las ayudas sin límite de edad, y en cuyo caso su contratación se bonifica con 700 euros más”, ha asegurado.



Las ayudas se podrán solicitar desde la próxima semana, tras la publicación del Decreto en el DOCM, y hasta el 30 de octubre, incluyendo contrataciones ya realizadas desde el momento en que se cerró la pasada convocatoria, es decir, desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022.



Seis ediciones ya completadas con más de 6.800 jóvenes contratados



Patricia Franco ha recordado la apuesta del Gobierno de Castilla–La Mancha por la retención del talento y la generación de oportunidades para las personas jóvenes de la región, subrayando que la que se acaba de aprobar será la séptima convocatoria del Decreto Joven, “que no se ha interrumpido ni siquiera en los momentos más complicados de la crisis sanitaria”. En total, en las seis convocatorias anteriores se han invertido por parte del Ejecutivo autonómico 36,4 millones de euros para impulsar la contratación de 6.851 personas jóvenes en empresas de la región, “lo que supone que, con este nuevo decreto, vamos a llegar a 43,5 millones de euros de inversión directa en el impulso a la contratación de jóvenes en la región”.



A estos programas, la consejera ha sumado el compromiso del Gobierno regional con la Formación Profesional para el Empleo, el apoyo al emprendimiento o iniciativas que fueron en su día pioneras en la región como el Plan del Retorno del Talento; además de otros programas novedosos que se han puesto en marcha en el marco de los fondos Next Generation.



En este punto, ha citado el programa INVESTIGO, que ha propiciado la contratación de 129 jóvenes en proyectos de investigación de referencia en entidades como la Universidad de Castilla–La Mancha o el Centro Nacional de Parapléjicos con una inversión de 8,34 millones de euros; o el programa Primeras Experiencias en Administración, que ha supuesto la contratación, por parte de entidades públicas, de 349 jóvenes para tener un primer contacto laboral en el sector público, con una inversión de 9,63 millones de euros.



“En total, hemos invertido ya más de 61,5 millones de euros en programas que incentivan de manera directa la contratación de personas jóvenes en Castilla–La Mancha, que han servido ya para apoyar la contratación de 7.329 personas jóvenes en la región”, ha valorado Patricia Franco, quien ha señalado que este esfuerzo ha tenido reflejo en la evolución del desempleo juvenil en Castilla–La Mancha.



“Hoy tenemos en la región 17.400 personas jóvenes desempleadas menos que cuando llegamos al Gobierno, un 42,1 por ciento menos; hemos reducido la tasa de paro juvenil en más de 25 puntos, pasando del 58,72 por ciento que teníamos cuando llegamos al Gobierno al 33,18 por ciento en la actualidad; y lo hemos hecho con una traslación directa al empleo, porque hay 19.000 personas jóvenes más trabajando ahora que en junio de 2015, en un contexto además de incremento en la población activa”, ha señalado.



“Animo a las empresas a que tengan en cuenta estas ayudas para estimular la contratación de jóvenes en nuestra región y a que sean los propios jóvenes los que las incluyan en sus entrevistas de trabajo, haciendo saber a la empresa que puede beneficiarse de ventajas a la hora de contratarlos”, ha dicho la consejera, que ha pedido también a las gestorías incorporar estas ayudas a su trabajo diario, porque tenemos que retener nuestro talento para beneficiarnos de esa inversión de aquí a unos años, “ya que no podemos descapitalizarnos como región”.









