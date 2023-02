La Gerencia de Tomelloso implanta un Plan de Parto para que la mujer gestante muestre sus preferencias y deseos antes de dar a luz

Disponer de esta información por escrito será de gran ayuda para el equipo profesional que atiende en el momento del parto, facilitará la comprensión del proceso y la participación activa tanto de la mujer como de su pareja o acompañante.



Tomelloso (Ciudad Real), 3 de febrero de 2023.– La Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso, dependiente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM), ha puesto en marcha una iniciativa para que la mujer gestante manifieste y deje constancia de sus preferencias, deseos y expectativas para el momento del parto y el nacimiento de su bebé.



Se trata de un documento, llamado Plan de Parto, que tiene como finalidad ofrecer la posibilidad de elegir a la futura madre y a su pareja sobre distintos aspectos del parto, teniendo en cuenta los recursos del Hospital de Tomelloso. Para ello, los profesionales sanitarios facilitan con antelación una información veraz y adecuada que posibilite a los usuarios la toma de decisión e implicación en este proceso.



Disponer de esta información por escrito será de gran ayuda para el equipo profesional que atiende en el momento del parto, facilitará la comprensión del proceso y la participación activa tanto de la mujer como de su pareja o acompañante, y evitará tener que comunicar sus preferencias el día del parto, momento en el que el estado emocional y físico es más vulnerable y la mujer se halla centrada en el proceso vivencial.



Precisamente, este Plan de Parto recoge toda la información básica sobre las diferentes situaciones y procedimientos que suelen presentarse a lo largo del proceso de un parto normal, como la llegada a urgencias, el ingreso en el hospital, la dilatación, expulsivo, alumbramiento, puerperio y cuidados del recién nacido. También, otras cuestiones relativas al acompañante, movimientos y posturas, monitorización, alivio del dolor, contacto piel con piel, pinzamiento del cordón umbilical, vitamina K y alimentación del bebé.



Esta iniciativa se enmarca dentro los proyectos de humanización que se han iniciado en la Gerencia de Tomelloso con el objetivo de mejorar la relación entre el profesional sanitario y el paciente.



“Pretendemos dar una visión lo más real posible para poder comprender mejor todo lo que ocurre y permitir a la madre y a su pareja tomar una actitud activa en todo el proceso”, ha explicado el director de Enfermería de la Gerencia de Tomelloso, Ismael Ropero, quien ha recalcado también que “el Plan de Parto no sustituye a la información que proporciona el equipo profesional que atiende durante el embarazo, por lo que la asistencia a las sesiones de preparación al parto pueden ayudar a la futura madre a estar más informada y a que la experiencia sea más satisfactoria”.



No obstante, la función de este documento no es planificar el desarrollo del parto, ya que hay una gran cantidad de variables implicadas que de forma impredecible pueden acontecer. El objetivo es expresar las preferencias de los futuros padres sobre aquellos aspectos en los que existen alternativas igual de eficaces y seguras.



Semanas 28 y 32



El Plan de Parto se puede elaborar en cualquier momento aunque, según el director de Enfermería de la Gerencia de Tomelloso, “es recomendable realizarlo entre la semanas 28 y 32 de embarazo, asesorada por la matrona de Atención Primaria, aprovechando la preparación al parto”. Además, el Plan de Parto puede ser revocado o modificado, parcial o totalmente, en cualquier momento.



Por último, destacar que este documento no contempla la posibilidad de elección de prácticas no aconsejadas por la evidencia científicas por ser innecesarias o perjudiciales en el transcurso de un parto.



“En la Gerencia de Tomelloso se sigue trabajando con la Guía Clínica del Parto Normal, basada en la evidencia científica y en las recomendaciones de la Estrategia de Atención al Parto Normal del Ministerio de Sanidad, cuya finalidad es favorecer el empoderamiento del parto por parte de la mujer embarazada”, ha explicado Ismael Ropero.





