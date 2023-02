La Gerencia de Atención Integrada de Albacete y la UCLM sellan su colaboración para el desarrollo de proyectos de investigación en oncología

El gerente de la GAI de Albacete, Ibrahim Hernández Millán, y el vicerrector de Política Científica de la UCLM, Antonio Mas, en presencia del rector de la UCLM, Julián Garde, han suscrito hoy un convenio de colaboración entre ambas instituciones para continuar y desarrollar seis proyectos de investigación en cáncer, así como nuevos proyectos que puedan surgir en este ámbito y otros relacionados.

Albacete, 9 de febrero de 2023.– La Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha, y la Universidad de Castilla–La Mancha, han suscrito hoy un convenio de colaboración entre ambas entidades para llevar a cabo, de forma conjunta, proyectos de investigación en oncología.



El convenio, cuya firma han realizado hoy el gerente de la GAI de Albacete, Ibrahim Hernández Millán, y el vicerrector de Política Científica de la UCLM, Antonio Mas, en presencia del rector de la UCLM, Julián Garde, establece un marco de colaboración que permite dotar de estructura administrativa el trabajo que se venía desarrollando entre ambas entidades para continuar y desarrollar seis proyectos de investigación en oncología, actualmente activos, así como de otros que puedan surgir en este ámbito y otros relacionados, que requieran de la colaboración de ambas partes.



Durante este acto, el gerente de la GAI de Albacete, ha agradecido a la Universidad el apoyo continuo en pro de la investigación sanitaria cuyo objetivo no es otro que mejorar la vida de las personas. En este sentido, ha agradecido a los investigadores clínicos y básicos la dedicación que ponen en la ardua tarea de investigar y les ha pedido que la “ilusión” con la que trabajan la transmitan a la gente más joven puesto que “la innovación y la investigación son fundamentales para el progreso”.



su parte, el subdirector médico de la GAI de Albacete, Carlos Romero, ha explicado que este convenio permite sellar un vínculo estable con la Universidad en materia de investigación que permite aprovechar los recursos tecnológicos y profesionales, compartiendo inquietudes y experiencias.



“En la Gerencia tenemos excelentes investigadores clínicos pero necesitábamos apoyo de investigadores básicos para resolver muchas de las hipótesis que surgen en el desarrollo de las investigaciones. Gracias a este convenio no sumamos, sino que multiplicamos y estamos seguros que a los proyectos activos se sumarán muchos más”, ha explicado Romero.



El rector de la UCLM, Julián Garde, ha destacado que gracias a este convenio se genera un Grupo Mixto de Investigación en Oncología, que combina la investigación clínica y básica, que ya está obteniendo frutos en la concurrencia a becas competitivas del Instituto de Salud Carlos III, una concurrencia que no suele ser sencilla para grupos de investigación jóvenes como este.



Finalmente, el vicerrector de Política Científica, Antonio Mas, ha valorado muy positivamente esta colaboración y ha recordado que la creación del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla–La Mancha (IDISCAM), que ayer celebró su primera Jornada de Investigación, permite generar un entorno colaborativo entre la Universidad, el SESCAM, la Fundación del Hospital de Parapléjicos, donde pueden fructificar este tipo de convenios más locales que permiten intercambiar sinergias, haciendo más eficaz el uso de espacios y equipos, técnicos y humanos.



Al acto de firma han asistido también los subdirectores médicos de la GAI de Albacete, Laura Abad y Niceto Gómez, y el jefe del Servicio de Oncología Médica, Antonio Fernández Aramburo.



Avanzar en el conocimiento



La responsable del laboratorio de Oncología Traslacional del CRIB–UCLM, Eva Galán Moya, en representación además del Grupo Mixto de Oncología Traslacional UCLM–GAI Albacete, ha explicado que el grupo tiene 6 proyectos activos en cáncer de mama y tumores cerebrales, las dos líneas fundamentales en las que trabajan.



En este sentido, ha destacado que el grupo persigue crear un marco para avanzar en el conocimiento y que ese conocimiento llegue a los pacientes. “No queremos producir artículos sino trasladar la medicina de precisión a ensayos y que luego llegue a la práctica clínica”, ha puntualizado Galán.



Tal y como ha explicado, la fase experimental de estos proyectos se realiza tanto en el CRIB–UCLM como en las instalaciones de la Unidad de Investigación del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (UI–CHUA) con la colaboración de los servicios de Cirugía General y Aparato Digestivo, Onoclogía Médica, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Biobanco, Animalario y Unidad de Apoyo a la Investigación.



Además de Eva Galán, el Grupo Mixto de Oncología Traslacional lo integran, como investigadores básicos María del Mar Noblejas López, Alejandro Pinedo Serrano, David Tébar García y Raquel López Rosa, todos ellos del CRIB–UCLM; y como investigadores clínicos las cirujanas Esther Sánchez López y Ana Sánchez Mozo, los oncólogos Encarna Adrover Cebrián y Juan Antonio Méndez García, y las anatomopatólogas Rosa Barbella Aponte y Virgina Adamoli Vidal. Tal y como recoge el convenio, la composición del grupo podrá ir modificándose por necesidades de los proyectos.







