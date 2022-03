GarcíaPage apuesta por la igualdad en la prestación de servicios públicos independientemente del lugar de residencia

“No hablamos de rentabilidad, hablamos de servicio público, y además es rentable”, ha concluido el jefe del Gobierno regional en alusión a la puesta en marcha, en la provincia de Cuenca, de un pionero servicio de transporte diseñado, especialmente, para áreas despobladas de Castilla–La Mancha.



Asimismo, en relación a la invasión rusa de Ucrania, el presidente regional ha avanzado que “hoy mismo” ha trasladado al Gobierno de España el ofrecimiento, por parte de la Comunidad Autónoma, de “600 plazas de alojamiento para 600 ucranianos que quieran sentirse arropados por un pueblo tan solidario como el nuestro”.



Priego (Cuenca), 3 de marzo de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha reiterado, esta tarde, su compromiso con la igualdad en la prestación de servicios púbicos independientemente del lugar de residencia. “Estoy muy contento de que el reto por el que luchemos sea el de la igualdad”, ha señalado durante la presentación, en Priego (Cuenca), del nuevo Servicio de Transporte Sensible a la Demanda de la Serranía Alta–Alcarria conquense, un territorio tan amplio “como toda Cantabria, o todo Baleares, dos veces Luxemburgo y quince veces Malta”, ha ejemplificado.



Este pionero planteamiento de movilidad cubrirá las necesidades de más de 15.000 habitantes de esta zona afectada por el fenómeno de la despoblación, por lo que el jefe del Ejecutivo autonómico ha matizado que “aquí no hay 15.000 habitantes de Cuenca, aquí hay 15.000 españoles”. Al respecto, García–Page ha reiterado que “el reto es la igualdad” y ha manifestado que “lo que quiero es que un ciudadano de Priego tenga los mismos derechos a la educación, a la sanidad, a lo importante, en definitiva, que en Sabadell o Jerez de la Frontera”.



En este marco, el presidente castellanomanchego ha recalcado la “rentabilidad a medio plazo” de este tipo de modelos de movilidad y transporte “porque se trata de que la gente pueda tener una mejor educación o un tratamiento especializado en los hospitales”, ha explicado. “No hablamos de rentabilidad, hablamos de servicio público, y además es rentable”, ha concluido.



Asimismo, García–Page ha valorado la idoneidad de este Servicio de Transporte Sensible a la Demanda que, además, se extenderá a lo largo de este año a otras áreas de la región y que “seguramente se pondrá en marcha en otras zonas de España”, ha pronosticado. En este sentido, el presidente regional ha recordado que “hay muchas cosas que Castilla–La Mancha ha aportado en positivo y que hoy son legislación en España”.



“Todos somos Ucrania”



En otro orden de asuntos, Emiliano García–Page se ha referido a la crisis internacional desatada tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En este sentido, el presidente regional ha avanzado que “hoy mismo” ha trasladado al Gobierno de España el ofrecimiento por parte de la Comunidad Autónoma de “600 plazas de alojamiento para 600 ucranianos que quieran sentirse arropados por un pueblo tan solidario como el nuestro”.



“Hoy todos somos Ucrania”, ha subrayado el presidente autonómico que ha lucido los emblemas ucranianos durante su comparecencia, esta tarde, en el Centro Cultural Diego Jesús Jiménez, en Priego. “Hoy estamos todos luchando por la integridad territorial de Ucrania”, ha sentenciado.



Durante esta presentación, el presidente García–Page ha estado acompañado por el vicepresidente castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez; el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; y el alcalde de Priego, Salvador Martínez, entre otras autoridades.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.