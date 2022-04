García-Page valora que el Estado de las Autonomías haya “acercado la democracia a la gente” gracias a la “legitimidad” de la Constitución del 78

El presidente regional ha pronosticado que “van a venir tiempos muy buenos para la Universidad de Castilla–La Mancha”, en alusión al “planteamiento acordado” entre la institución académica y el Gobierno regional, “que va a pasar de los mil millones de euros” para los próximos ejercicios.



Toledo, 28 de abril de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha valorado, esta tarde en Toledo, la trayectoria del Estado de las Autonomías, por haber “acercado la democracia a la gente”, al mismo tiempo que ha reconocido que “han hecho posible que se aceleren muchos procesos”, en referencia a la prestación, por parte de las comunidades autónomas, de “servicios básicos como la sanidad, la educación y las prestaciones sociales”, ha enumerado.





Así lo ha puesto de manifiesto Emiliano García–Page en la clausura de la jornada ‘40 años de Estado Autonómico en Castilla–La Mancha’, un seminario organizado por las Cortes regionales, la Universidad de Castilla–La Mancha (UCLM) y el Centro de Estudios Europeos ‘Luis Ortega Álvarez’ en el que han participado diversas personalidades del ámbito académico, jurídico y político de la Comunidad Autónoma.





En el Salón de Plenos del Parlamento castellanomanchego, el presidente García–Page ha defendido que, en las últimas cuatro décadas, el mapa de España “se ha ido consolidando de forma diferenciada” en una “pluralidad de todos con todos, de 360 grados”, ha explicado. En este sentido, ha aseverado que “la legitimidad de todas las autonomías, hayan venido desde las manifestaciones, desde la demanda popular o desde la decisión de arriba abajo de los grandes partidos, es exactamente la misma”.





“Todo arranca con la Constitución del 78 y todos derivamos de esa misma fuente”, ha proseguido el jefe del Gobierno regional, quien ha remarcado el “escenario presuntamente idéntico” entre autonomías, puesto que “no todas las comunidades tenemos la misma financiación o la misma tabla competencial”, ha matizado.





Asimismo, el presidente García–Page ha concluido que “hoy cose más el país” el hecho de “que haya muchas autonomías, que lo que es estrictamente el poder concentrado del Gobierno central”.





La Constitución del 78, el mayor logro colectivo del pueblo español





Durante su intervención, el presidente autonómico ha sostenido que “la historia de España, desde la Constitución del 78, es un enorme éxito colectivo” y ha enfatizado que es “el mayor logro histórico del pueblo español, no de un rey o de un gobierno, sino del pueblo”, ha precisado.





En este ámbito, García–Page ha considerado que “no hay una alternativa global a la Constitución Española porque, además, la Constitución tiene un modelo de seguridad trenzada, de forma que no se puede tocar una parte sin afectar al conjunto”.





De igual modo, el presidente regional ha señalado que el modelo actual de España es “muy difícil de revertir” y, ante una eventual devolución de las competencias al Estado, García–Page ha indicado que “lo que yo me plantearía con carácter autocrítico, si hoy llegara el caso y que no fuera delegable por el Estado, serían las policías autonómicas, por ejemplo”.





Acuerdo para garantizar el futuro de la UCLM





En este acto docente, el mandatario castellanomanchego ha pronosticado que “van a venir tiempos muy buenos para la Universidad”, en alusión al “planteamiento acordado” entre la institución académica y el Gobierno regional “que va a pasar de los mil millones de euros” para los próximos ejercicios.





“En ellos va a ir el futuro de una institución que es absolutamente troncal en la historia de la Comunidad Autónoma”, ha manifestado García–Page en referencia a la Universidad de Castilla–La Mancha, de la que ha recordado que es “una consecuencia política de una decisión política, controvertida en su momento”, pero que “ha sabido desarrollarse a gusto de la inmensa mayoría”, ha celebrado.





Durante este ciclo de conferencias el jefe del Ejecutivo regional ha estado acompañado por el presidente del Parlamento castellanomanchego, Pablo Bellido; el rector de la Universidad de Castilla–La Mancha (UCLM), Julián Garde; el director del Centro de Estudios Europeos ‘Luis Ortega Álvarez’, Isaac Martín Delgado; el delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda; y el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez, entre otros.





