García-Page valora que Castilla-La Mancha pueda albergar “el gran centro nacional” de lucha contra incendios gracias al “prestigio” del INFOCAM

El presidente regional ha mostrado su “cariño” con Asturias y Cantabria, ante la “situación realmente grave” que están experimentando a causa de las decenas de incendios declarados en estos territorios, al tiempo que ha realizado un llamamiento a “extremar la prudencia” en los entornos naturales.

Corduente (Guadalajara), 1 de abril de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha valorado esta mañana que “el prestigio y la referencia” del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla–La Mancha pueda contribuir a que la Comunidad Autónoma y, “concretamente Guadalajara”, termine albergando “el gran centro nacional de lucha y de prevención contra los incendios forestales”, ha remarcado.





Así lo ha puesto de relieve el jefe del Gobierno autonómico en el Centro de Interpretación del Parque Natural del Alto Tajo ‘Dehesa de Corduente’, en la provincia de Guadalajara, donde ha presentado el programa de infraestructuras del Plan INFOCAM entre las que se incluyen una base de nueva construcción y una helisuperficie en este municipio.





“No vamos a renunciar y creo que tendremos una buena noticia en abril”, ha proseguido García–Page en relación a la candidatura regional a acoger este centro de referencia estatal sobre el que ha reconocido tener “bastante expectativa”. Se trata, ha dicho, de “una decisión que va a suponer mucho dinero en inversión” y que llevaría a Guadalajara a albergar esta infraestructura donde centralizar acciones de formación y entrenamiento de dispositivos españoles y europeos, entre otras actividades.





En este sentido, ha considerado que convertir a Guadalajara en sede de este recurso supondría también “una mirada del conjunto de España hacia nosotros” que, a la postre, “signifique más financiación”, ha aseverado. “Es la ventaja de estar en el centro de España, pero la ventaja, también, de ser una gran referencia”, ha concluido.





Solidaridad con Asturias y Cantabria





Desde Corduente, Emiliano García–Page ha mostrado su solidaridad y “cariño” con Asturias y Cantabria ante la “situación realmente grave e incomprensible” que están experimentando estos territorios a causa de las decenas de incendios declarados allí. Una situación que “es para reflexionar entre todos” y “para pedir mucha prudencia”, ha apuntado.





“Lo verdaderamente importante es extremar la prudencia”, ha insistido al contar Castilla–La Mancha con “muchísimo territorio que está hoy en alto riesgo, hoy, que estamos en primavera”, ha enfatizado, un mensaje que ha extendido “a la gente de esta tierra y, por supuesto, a los que nos visiten”, ha añadido.





Asimismo, el presidente de Castilla–La Mancha ha reconocido la valía del INFOCAM como “uno de los mejores servicios de toda Europa” que ha colaborado en los últimos meses con nueve comunidades autónomas en la extinción de incendios y también en otras partes del planeta, como es el caso de Chile.





“El hecho de que nos pidan ayuda y que, además, no solo no nos cueste, sino que nos haga sentirnos honrados y orgullosos, pone de manifiesto que este servicio está por encima del día a día, de las coyunturas, por encima de los gobiernos y por encima de nuestro propio término como región”, ha señalado al respecto.





Defensa del agua y del medioambiente en el Alto Tajo





Precisamente, en este entorno bañado por el río Tajo, García–Page ha manifestado que “no me importa que un regante de Murcia me insulte”, sino que “lo que más me molesta es que haya políticos en Castilla–La Mancha que lo hagan también, porque eso es más grave”, ha incidido. “Si tienen la idea de minarnos la moral a base de ataques y de insultos, lo único que hacen es retroalimentarnos”, ha advertido.





“El clima está poniendo las cosas en su sitio y hay muchísima gente que ya está mentalizada” ha proseguido, “y podemos decir que Europa lo está haciendo razonablemente bien y se está convirtiendo en una zona de alta sensibilidad a lo patrimonial, a lo natural, está emitiendo legislación que no hay en buena parte del mundo”, ha aplaudido.





Guadalajara se incluirá en el proyecto conjunto con Croacia





En su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha aludido al proyecto que Castilla–La Mancha lidera “en común acuerdo con las autoridades croatas” y que persigue, precisamente, la captación de fondos europeos para la protección, conservación y promoción del Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera y del Parque Nacional de los Lagos de Plitvice.





En relación a este asunto, García–Page se ha comprometido a “incluir en el proyecto de financiación europeo las zonas kársticas de Guadalajara, en concreto, la zona donde estamos”, ha remarcado, porque “me importa mucho que toda el área geológica y natural tenga financiación europea, que va a reforzar, incrementar y acelerar” todas las iniciativas que se lleven a cabo.





En Corduente, el presidente castellanomanchego ha estado acompañado por el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el delegado de la Junta en esta provincia, Eusebio Robles; el presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Luis Vega; y el alcalde de la localidad, Carlos Muñoz, entre otras autoridades.





