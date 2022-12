García-Page reconoce el dinamismo empresarial de Ciudad Real, provincia que “se ha llevado la mitad” de las ayudas para proyectos sectoriales de FP para el empleo

El presidente regional ha anunciado que en este mismo mes “vamos a firmar el gran acuerdo estratégico para un Plan de Singular Interés de desarrollo industrial” vinculado sobre todo al hidrógeno en Puertollano.



El próximo Consejo de Gobierno aprobará el acuerdo por el que se autoriza la implantación y puesta en funcionamiento del plan de estudios del máster universitario de Robótica y Automática por la UCLM que comenzará en el Campus de Ciudad Real el próximo curso, ha avanzado García–Page.



Ciudad Real, 2 de diciembre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha dado a conocer hoy que en la última resolución de ayudas planteadas para proyectos sectoriales vinculados a la Formación Profesional para el Empleo, “que es clave para la cualificación”, la provincia de Ciudad Real “se ha llevado la mitad”, lo que da cuenta de la “fuerza” que tiene esta provincia “y de la que habría que presumir más”, ha añadido.



Durante la entrega de los Premios al Mérito Empresarial 2022 que organiza y entrega FECIR, un acto que ha tenido lugar esta noche en el Pabellón Ferial de la capital ciudadrealeña, el jefe del Ejecutivo regional se ha referido así a la nueva Línea Sectorial de FP para el Empleo, cuya primera convocatoria se acaba de resolver por importe de 7,6 millones de euros, y que contará con una nueva convocatoria en las próximas semanas dotada con el mismo importe.

Acompañado de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente de la Diputación provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; y de la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías; entre otras autoridades, García–Page ha asegurado que los empresarios “son el mayor elemento de certidumbre” de la región, y ha valorado el trabajo de la Federación de Empresarios de Ciudad Real, ejemplificando en su recién reelegido presidente, Carlos Marín, la cultura del esfuerzo.



“Al apostar por la estabilidad, están dando en la clave de lo que es una empresa, que significa asumir riesgos, pero no aventurarse”, ha considerado el presidente castellanomanchego, al tiempo que valorado “el esfuerzo que está detrás” de todos los premiados y premiadas. “Vamos a ser posibilistas y realistas como lo es FECIR, porque al reconocer el mérito, reconocemos qué es lo que merece la pena en una sociedad”, ha añadido.



Para García–Page, las y los galardonados en la noche de hoy suponen “un cierto servicio público”, ya que “ayudan” al conjunto de la sociedad. “La auténtica certidumbre que ustedes aportan no es el éxito garantizado, es la garantía de que, ante un problema, habrá una solución”, ha subrayado.



Una provincia con un “enorme dinamismo”



En este contexto, el jefe del Ejecutivo regional ha reconocido que Ciudad Real es una provincia “de un enorme dinamismo, a veces poco reconocido e incluso autonegado” al que, sin duda, ha contribuido el tejido empresarial provincial.



Asimismo, se ha referido a la recién inaugurada iluminación navideña de la capital y ha asegurado no tener una preocupación especial con el consumo de estas luces. “Hoy gastamos más, pero a la humanidad le sobra capacidad para resolver el problema de la energía”, ha señalado, al tiempo que ha defendido que “vamos a tener mucho que ver en esta región en molinos, en fotovoltaica e hidrogeno”.



Durante su intervención, el presidente regional ha querido trasladar también un mensaje de optimismo para un país “en el que no hemos tenido nunca una materia prima que no sea nuestra inteligencia, nuestro genio y nuestra forma de entender la vida”, y donde se combate la inestabilidad “con esfuerzo, que es lo que hoy celebramos”–



En este punto, ha avanzado también que el próximo Consejo de Gobiernoaprobará el acuerdo por el que se autoriza la implantación y puesta en funcionamiento del plan de estudios conducentes a la obtención del título de máster universitario de Robótica y Automática por la Universidad de Castilla–La Mancha (UCLM) que comenzará en el Campus de Ciudad Real en el curso 2023/2024.



En último lugar, el presidente ha llamado a celebrar el 44 aniversario de la Constitución, “porque nunca hemos tenido mejores años”, ha criticado a quienes quieren “cargársela” y ha recordado a los “pesimistas patológicos” que la única manera de salir adelante “es proponérselo, trabajar y conseguirlo entre todos”.









