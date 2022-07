García-Page invita a Unidas Podemos a “cambiar el rumbo” respecto a su abstención a la propuesta del PP de continuar con la ATC en Villar de Cañas (Cuenca)

Tras el acto memorial a las víctimas de la Covid–19, el presidente de Castilla–La Mancha ha reconocido que “es un día para recordar a la gente que se nos ha ido” y ha destacado la labor de los trabajadores de todos los sectores, de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y de los profesionales sanitarios. “Siempre recordaré el comportamiento de la ciudadanía, la solidaridad de unos con otros”, ha apuntado.

Madrid, 15 de julio de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha lamentado esta mañana la postura de Unidas Podemos que ayer jueves, en el Congreso de los Diputados, en el marco del debate sobre el Estado de la Nación se abstuvo a una propuesta del PP para que se retome el proyecto de Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca). A este respecto, el presidente regional considera que “deben corregir el rumbo” y cree que desde este partido se equivocaron al votar ayer porque “es lo contrario de lo que han dicho y porque hay que reestablecer una mayoría social que comparte mucha gente y que tiene que ir de acuerdo al sentido común”.



García–Page hacía estas declaraciones esta mañana tras asistir al memorial de las víctimas de la Covid–19 que se ha celebrado en la Plaza de la Armería del Palacio Real, en Madrid. En este mismo orden de cosas ha recordado que “en Castilla–La Mancha no hemos discutido nunca como gestionar los residuos nucleares, es un problema y hay muchas fórmulas y la que va a salir adelante en España no va a ser un solo cementerio, sino que se va a compartir esa carga entre las centrales nucleares. Lo que se discutía es que se había elegido un sitio malo a capón, y peligroso”, ha argumentado.



A este respecto se ha mostrado esperanzado en que “Podemos cambie e incluso que no lo haga solo en los medios, sino que lo refuerce con resoluciones en el Congreso para que quede para la posteridad”.



Memorial Covid–19



En el contexto de un sentido memorial que, presidido por los Reyes de España, se ha celebrado por tercer año consecutivo en el Palacio Real, el presidente García–Page ha asegurado que “nadie termina de irse mientras esté en el recuerdo, y en este caso en el recuerdo colectivo y muy en el recuerdo personal de aquellos que hemos vivido en primera fila la pandemia”.



“Es un día para recordar a la gente que se nos ha ido”, ha apuntado y ha destacado la labor y reacción de los trabajadores de todos los sectores, de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y de los profesionales sanitarios. “Siempre recordaré el comportamiento de la ciudadanía, la solidaridad de unos con otros”.



Asimismo, ha valorado la respuesta científica que ha sido “absoluta” y ha recordado que antes de que llegaran las vacunas se tenían dudas de que funcionaran “y todas lo han hecho en grandes porcentajes”. También se ha mostrado convencido de que las generaciones futuras verán este momento como “un hito en la historia sanitaria mundial”.



“Ojalá que además queden lecciones de como unirnos y afrontar juntos los problemas”, ha rubricado.



Retorno de Puigdemont



En otro orden de cosas, y en alusión a la entrega de los encausados por el 1–O reclamados por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, entre ellos Carles Puigdemont, el presidente de Castilla–La Mancha ha dicho que “la única vuelta posible es la cárcel, no entiendo que los demás tengamos que rendir cuentas y ellos no. Peor es que venga, salga condenado y salga con el indulto en el bolsillo, ninguna de las dos cosas me vale”, ha manifestado con contundencia.



El presidente de Castilla–La Mancha se ha mostrado a favor del diálogo “siempre”, y considera que la Constitución española es la más generosa del mundo que permite “a los herederos de ETA presentarse a las elecciones o que los independentistas, que quieren romper el Estado, se puedan presentar a las elecciones y puedan sacar diputados que condicionan la vida del Estado”.



“El hecho de romper el derecho de todos los españoles a decidir sobre toda España es malo sea de izquierdas o de derechas, porque la Constitución es generosa pero también tiene límites y espero que nadie quiera sobrepasar esos límites, ni por activa ni por pasiva”, ha concluido.















