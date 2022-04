García-Page “enmienda de plano” el Proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal con un escrito de alegaciones al Gobierno central

La Ley de la Viña y el Vino de Castilla–La Mancha, que se aprobará antes de que acabe el año, "elevará al mayor rango de protección y reconocimiento la Feria Nacional del Vino como instrumento útil”, ha avanzado García–Page.



El presidente regional ha anunciado la aprobación del Plan Estratégico de Innovación, que movilizará más de 1.100 millones de euros, públicos y privados.



Ciudad Real, 22 de abril de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha avanzado hoy que el Gobierno que preside ha redactado esta misma mañana un escrito de alegaciones al Ejecutivo central “para enmendar de plano” el Proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal, una legislación que –ha criticado– está "hecha desde una mentalidad urbanita que no tiene lógica".



De esta forma lo ha señalado el presidente regional tras la firma, este viernes en la capital ciudadrealeña, del convenio de colaboración para la celebración de la Feria Nacional del Vino, Fenavin 2022, con la Diputación provincial de Ciudad Real.



García–Page ha asegurado que no desea que la Ley de Bienestar Animal “se convierta en una ley de malestar” de las personas, y ha alegado que “en el cariño de los animales no debe imperar la ley de la selva, pero tampoco la ley del cemento”. En este sentido, ha recordado que en Castilla–La Mancha también existe legislación en esta misma materia, al igual que legislación en torno a la caza, “pero todo eso aquí se está haciendo por unanimidad”, ha reconocido.



En esta misma línea, el presidente regional ha recordado el “acoso enorme” que sufrió la ganadería regional, que le llevó a tener que defender al sector en varios medios internacionales y a recordar que cuenta con todos los respaldos legales y sanitarios. No obstante, se ha felicitado, “este ha sido el año en que más carne hemos exportado de toda nuestra historia”.



Papel clave de la AREV



En otro orden de cosas, el presidente castellanomanchego ha anunciado que el próximo mes de junio va a celebrarse una nueva reunión de la Asociación de las Regiones Europeas del Vino (AREV), cuya presidencia ostenta García–Page, cerca de la ciudad alemana de Stuttgart. Un foro al que ha invitado a asistir al presidente de la Diputación provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero.



“Lo que me llevó a presentar la candidatura para presidir AREV fue la potencia de nuestro sector, pero también el éxito y estimulo que significa Fenavin”, una organización “a punto de desaparecer cuando llegamos”, ha lamentado. Hoy la situación es bien distinta, a pesar de que “hemos tenido que dar nuevamente la batalla en Europa y decir que el consumo de vino tiene que ser tan moderado como con otras cosas, siempre que sean legales”.



De esta forma, ha asegurado García–Page, “hemos salimos bien parados y hemos frenado el intento de estigmatizar de manera dramática al sector del vino”, gracias principalmente al “razonable consenso” que ha existido en el seno de Europa.



Gran espaldarazo a Fenavin, la feria de referencia en el sector



Fenavin es una feria bienal, que se celebra en la capital ciudadrealeña y cuya siguiente convocatoria tendrá lugar del 10 al 12 del próximo mes de mayo en el Pabellón Ferial de Ciudad Real, “con el mayor respaldo institucional que se puede tener en España. Se puede tener un gran espaldarazo al máximo nivel nacional e internacional” en esta edición, ha considerado.



Se trata, en palabras del presidente regional, de una “feria modélica” que tiene detrás “un gran sector”, a pesar de que “estuvo a punto de caer por una persecución sectaria. Pero entre todos hemos centrado los esfuerzos” para seguir impulsándola.



Por ello, García–Page ha mostrado su compromiso de que la Ley de la Viña y el Vino de Castilla–La Mancha que se aprobará antes de que acabe el año, "elevará al mayor rango de protección y reconocimiento” la Feria Nacional del Vino como “instrumento útil” de la provincia y de la Comunidad Autónoma. “Es un ejemplo de cómo deberían ocurrir muchas cosas en España, porque éste es un objetivo que nos trasciende a todos y todas”, ha indicado.



Puertollano, clave en desarrollo energético



El jefe del Ejecutivo regional ha anunciado también esta mañana, momentos antes de encontrarse con la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en Puertollano, que en breve se va a aprobar el Plan Estratégico de Innovación, que conlleva la movilización de más de 1.100 millones de euros, públicos y privados.



“Puertollano ha estado presente en todos los cambios energéticos de nuestra historia”, ha asegurado el presidente regional, ya se haya tratado de carbón, petróleo o hidrógeno verde como ocurre hoy en día.



Durante esta firma, han estado presentes, entre otros, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías; el delegado del Gobierno en Castilla–La Mancha, Francisco Tierraseca; y la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo.







