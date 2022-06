García-Page destaca la importancia de sacar adelante el proyecto de construcción del futuro pabellón polideportivo de Elche de la Sierra

El presidente de Castilla–La Mancha ha asegurado que este futuro centro deportivo, que será “uno de los mejores de toda la provincia de Albacete, también es un ejemplo de dignidad y de defensa de los intereses de la ciudadanía”, recordando que está presupuestado en 1,5 millones de euros, tras batallas judiciales y su hundimiento debido a inclemencias meteorológicas.



García–Page ha puesto a disposición de Elche de la Sierra su apoyo para “la ampliación de una empresa que generará más de 60 puestos de trabajo”, en relación a la proyección de Bancolor, de incrementar su producción de aluminio pintado y lacado continuo de bobinas en un 50 por ciento. Además, ha apuntado que esta localidad de la Sierra del Segura ha bajado su paro en un 17 por ciento.

Elche de la Sierra (Albacete), 18 de junio de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha destacado hoy la importancia de sacar adelante la obra del futuro pabellón polideportivo de la localidad albaceteña de Elche de la Sierra, tras el acto oficial de la primera piedra de esta infraestructura deportiva.



Durante su intervención, García–Page ha definido este futuro centro deportivo “como uno de los más importantes de la provincia de Albacete”, gracias no sólo a una inversión presupuestaria de 1,5 millones de euros del Ayuntamiento elcheño, sino como “ejemplo de la defensa de los intereses de la ciudadanía de Elche de la Sierra”.



El presidente del Gobierno regional ha asegurado que “era un problema no sólo de dinero, sino de dignidad” y ha recordado que este proyecto “estaba enquistado primero jurídicamente, y ganó la batalla judicial”, y otros conflictos, como su hundimiento a consecuencia de una filomena de nieve que además provocó el derrumbe parcial de una de las esquinas.



En el acto de inauguración del Museo de las Alfombras de Serrín, en la antigua Casa Aguado, García–Page ha afirmado que “esta obra del futuro pabellón polideportivo, era posiblemente uno de los proyectos más complicados que tenía por delante Elche de la Sierra”, reconociendo la importancia también de las empresas que asumen esta infraestructura.



Ampliación de Bancolor y dinamización económica de Elche de la Sierra



Por otro lado, el presidente de Castilla–La Mancha, que ha recordado el apoyo del Gobierno regional a diferentes proyectos en Elche de la Sierra, como el Centro de Salud, el Museo de las Alfombras de Serrín, las mejoras de caminos rurales, la lucha contra el fuego o la futura residencia de mayores, ha avanzado también el impulso de la Administración regional para “la ampliación de una empresa que generará más de 60 puestos de trabajo y que se afincará en el corazón de la gente”.



Así se ha pronunciado en relación a la proyección de Bancolor de incrementar su producción de aluminio pintado y lacado continuo de bobinas en un 50 por ciento, con una inversión privada estimada de entre 15 y 20 millones de euros.



El jefe del Ejecutivo castellano–manchego ha valorado “la determinación del pueblo de Elche de la Sierra por ir a más, y crecer, algo que no ocurre en muchos municipios de zonas rurales”, y ha puesto como ejemplo su crecimiento en población o la bajada del paro en un 17 por ciento.



Sobre este aspecto económico, el presidente del Gobierno de Castilla–La Mancha ha resaltado además que Elche de la Sierra “quiere ampliar sus empresas” y “ahora además será un referente de turismo”, en alusión a la apertura del Museo de las Alfombras de Serrín.



En este acto de inauguración, el presidente autonómico ha estado acompañado del presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; la alcaldesa del Ayuntamiento de Elche de la Sierra, Raquel Ruiz; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; la presidenta de la Asociación de Alfombristas de Elche de la Sierra, Montserrat Cortés; alcaldes y alcaldesas de la comarca de la Sierra del Segura y los Campos de Hellín, y la Corporación municipal elcheña.







