García-Page defiende el papel de las autonomías en la gestión de los fondos europeos cuyos efectos “se van a notar en la Legislatura que viene”

El presidente autonómico ha advertido que las ayudas europeas “no deben ser una coartada para no abordar debates como el de la financiación autonómica y otros muchos que están pendientes”.



Asimismo, Emiliano García–Page ha subrayado que “Europa ha sido, es y será la solución”, al tiempo que ha resaltado la “colaboración institucional” como un elemento “determinante” en la gestión de los fondos Next Generation.



Madrid, 20 de mayo de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha defendido, este mediodía en Madrid, el papel de las autonomías en la gestión de los fondos Next Generation puestos en circulación por la Unión Europea debido a “la maquinaria tremenda para aplicar los fondos europeos” de la que disponen las Comunidades Autónomas.



El presidente regional hacía estas declaraciones durante su intervención en el debate ‘Los fondos Next Generation y las Comunidades Autónomas’ que organiza la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), una cita que ha compartido con su homólogo castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco; y con el eurodiputado Luis Garicano.



“Las autonomías somos los que tenemos el aparato de gasto, no el de ingreso, pero sí tenemos el de gasto”, ha subrayado García–Page, al tiempo que ha considerado que la cooperación entre Administraciones “es determinante”, también para “generar confianza económica”, ha concluido.



En este marco, el jefe del Ejecutivo regional ha señalado a estas políticas europeas de carácter extraordinario como “una gran oportunidad para España”, aunque ha advertido que “no significa que sean la panacea”, ya que “los fondos no están pensados para arreglar nuestros propios problemas nacionales”. En este sentido, García–Page ha considerado que estos fondos “no deben ser una coartada para no abordar debates como el de la financiación autonómica y otros muchos que están pendientes”.



De igual modo, Emiliano García–Page ha pronosticado que las consecuencias de las inversiones de la Unión Europea “se van a notar a mitad de la Legislatura que viene” y no “mañana o pasado mañana”, ha apuntado. Asimismo, ha valorado la “solución inteligente” aportada por las autoridades europeas frente a los efectos negativas de la crisis sanitaria “porque primero se ha negociado el dinero y ahora se están fijando las condiciones, y eso lleva su tiempo”, ha justificado.



Fondos como “palanca” de cambio



“Es una gran oportunidad si lo utilizamos como una palanca para cambiar cosas, para no tener la misma economía que tenemos, sino más competitiva”, ha proseguido el presidente regional, quien ha incidido en el carácter público–privado de los fondos Next Generation. Por ello, García–Page ha enfatizado que el éxito de los fondos “depende de cómo lo hacen los gobiernos y de cómo lo hace el sector privado”.



A jucio de García–Page “detrás de los fondos europeos no hay votos, hay país”, por lo que “es un momento para tener altura y, entre todos, hacer que los fondos sean útiles”. Por este motivo, ha insistido en la capacidad de España para emular los logros de los “años 80, con una gente joven infinitamente más preparada que entonces”.



Europa, en su mejor momento



En el Salón de Grados del campus de la institución académica en Puerta de Toledo, el jefe del Gobierno castellano–manchego ha manifestado que “estamos en una de las mejores etapas de la Unión Europea, porque la crisis de 2007 estuvo a punto de llevarse por delante el euro”, ha recordado.



En este marco, el presidente García–Page ha remarcado que “el Brexit ha sido un estímulo enorme para que Europa tome conciencia de que el camino no puede ser hacia atrás”. En este punto, ha alabado que Europa “hace de la necesidad virtud”, algo que “ha demostrado con el COVID, con el Brexit, y con Ucrania”, ha enumerado.









