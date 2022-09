García-Page avanza que Castilla-La Mancha se opondrá a la Ley de Bienestar Animal y exigirá “que se cambie” para que no afecte a la actividad cinegética

El presidente autonómico ha confirmado que “vamos a exigir hoy que se separe el sector de la caza” de la regulación que afectará a los derechos de los animales de compañía “porque están en juego muchas cosas, entre otras el sentido común”, ha aseverado.



Emiliano García–Page ha apelado a “la estabilidad y la normalidad”, al tiempo que ha abogado por “aparcar el ruido innecesario y los debates estériles”, en favor del progreso y crecimiento de la Comunidad Autónoma. Por ello, ha criticado la “demagogia” de quienes “piden que quitemos los impuestos y al mismo tiempo paguemos la verbena de las fiestas”, ha indicado.



Argamasilla de Alba (Ciudad Real), 7 de septiembre de 2022.– El presidente autonómico, Emiliano García–Page, ha avanzado esta mañana en Argamasilla de Alba, en la provincia de Ciudad Real, que Castilla–La Mancha se opondrá a la Ley de Bienestar Animal y exigirá “que se cambie” para que no afecte a la actividad cinegética. “Nadie está en contra de la salud animal pero una cosa son los animales domésticos y otra cosa muy diferente colar otro tipo de realidades”, ha justificado.



Así lo ha puesto de manifiesto el jefe del Gobierno regional durante la inauguración de la nueva planta de procesado del Grupo IberoPistacho, la más grande de Europa, cuyas instalaciones ha recorrido junto a los responsables de esta compañía, nacida en el año 2015. “Estamos inaugurando un sueño”, ha indicado García–Page, quien ha valorado el hecho de que sus promotores estén “inventando un modelo de producción muy interesante”.



En este contexto, el presidente castellanomanchego se ha referido a “una ley que me tiene disgustado, al menos en parte”, en alusión al texto que proyecta el Gobierno de España para regular el trato y el cuidado que deben recibir los animales.



Coincidiendo con la reunión técnica que se celebra este miércoles para tratar este asunto, García–Page ha confirmado que “vamos a exigir hoy que se separe el sector de la caza” de la regulación que afectará a los derechos de los animales de compañía. “Nos vamos a oponer y vamos a exigir que se cambie y se separe el sector de la caza y de esa consideración, porque están en juego muchas cosas, entre otras el sentido común”, ha aseverado.



De este modo, el jefe del Ejecutivo regional ha apostado por que la nueva regulación preserve con garantías la actividad cinegética en España y, particularmente, en Castilla–La Mancha, donde “ni se imagina la gente el dinero que mueve el sector”, ha apuntado.



A juicio de Emiliano García–Page, “es bueno que los políticos legislen a favor de arreglar los problemas” ya que, “con carácter general, las leyes no deben hacerse contra nada” ni deben ser aprovechadas “para meterle el colmillo a manías o telarañas intelectuales o ideológicas”, algo que ha definido como “errores de bulto”.



En defensa de un modelo económico sostenible



Durante su intervención en la inauguración de esta planta de IberoPistacho, García–Page ha apelado a “la estabilidad y la normalidad”, así como “aparcar el ruido innecesario y los debates estériles”, por el bien del progreso y crecimiento de la Comunidad Autónoma.



En este punto, el presidente de Castilla–La Mancha ha recordado que “para ganar dinero están las empresas y para crear empleo y, obviamente, para pagar impuestos” y contribuir al mantenimiento de los servicios públicos.



Por ello, ha lamentado que haya “gente que también hace demagogia con esto”, ha subrayado en referencia a quienes abogan por eliminar impuestos al mismo tiempo que proponen “que paguemos la verbena de las fiestas”, algo que “no se sostiene”, ha remarcado.



En el transcurso de este acto de inauguración, el presidente castellanomanchego ha estado acompañado por el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; el alcalde de Argamasilla de Alba, Pedro Ángel Jiménez Carretón; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo; el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; y el presidente del Grupo IberoPistacho, Juan Gallego, entre otras personalidades.







